Медведева услуга: почему первая ракетка мира снова проигрывает в финале

На этой неделе российские любители тенниса активно следили за турнирами в Германии. В Берлине выступали Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова, а в небольшом городке Галле — Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев. Наши звездные теннисисты проявили себя по-разному. Рублев и Карацев вылетели в первом круге, Александрова — во втором, Касаткина, Кудерметова и Хачанов добрались до четвертьфиналов. А Медведев сыграл в решающем матче. Увы, россиянин уступил Хуберту Хуркачу из Польши.

Немецкий барьер

В немецком Галле собралось много элитных игроков — сразу четыре представителя топ-10 во главе с лидером рейтинга Даниилом Медведевым. Правда, Андрей Рублев и Стефанос Циципас выбыли в первом и во втором круге соответсвенно. Россиянин сенсационно уступил грузину Николозу Басилашвили.

В первом круге вылетел и полуфиналист Australian Open-2021 Аслан Карацев. В Германию он приехал с новым тренером — Борисом Собкиным, многолетним наставником экс-восьмой ракетки мира Михаила Южного. Аслан сменил уже трех тренеров за неполные восемь месяцев. После расставания с белорусом Егором Яцыком он успел поработать с испанцем Габриэлем Труильо-Солером и немцем Яном де Виттом, но результаты только ухудшались. Теперь — новая попытка вернуться на победный путь о опытным российским специалистом. В последние годы Собкин консультировал казахстанского теннисиста Александра Бублика, а теперь полноценно возвращается в тур.

В Галле же Карацев проиграл соотечественнику Карену Хачанову. Первый сет остался за Асланом, но в двух следующих партиях Карен позволил сопернику взять всего три гейма (девятое поражение в последних десяти матчах для уроженца Владикавказа).

Во втором круге в Галле Хазанов прошел серба Ласло Джере, а в четвертьфинале обидно уступил Оскару Отте. Россиянин выиграл первый сет, а во втором дело дошло до тай-брейка, где удачливее был немец (7:5). В третьей партии Отте сделал один брейк, и этого хватило для победы.

— Хачанов постепенно возвращается к той форме, которая позволяет ему доходить до высоких стадий на любом покрытии, — отметил в беседе с «Известиями» вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко. — Это не может не радовать. У каждого спортсмена в карьере бывают не самые удачные полосы. Надеюсь, что Карен окончательно ее преодолел. Четвертьфинал на турнире в Галле — неплохой результат, достойно выступил. Понятное дело, что хочется выигрывать каждый матч подряд, но так не бывает, к сожалению.

Финальные баталии

В случае победы над Отте Хачанов бы вышел бы в полуфинал против Медведева. Даниил выступал в Галле в статусе первой ракетки мира и в первых трех матчах ни разу не позволил соперникам взять свою подачу. Хотя его оппонентами были Давид Гоффен, Илья Ивашко и Роберто Баутиста-Агут. Последнему россиянин до этого проиграл три раза подряд.

С Отте у Медведева получился сложный матч. Соперник превзошел его по виннерсам, совершил всего на две невынужденные ошибки меньше, повел с брейком в концовке первой партии. Но россиянин стал действовать гораздо агрессивнее, читать игру соперника и справляться с первой подачей. В итоге за два часа он оформил путевку в полуфинал, где его ждал Хуберт Хуркач.

Поляк на этой неделе стал королем тай-брейков, выиграв все пять. В том числе по два в четвертьфинале и полуфинале — у третьего «сеяного» Феликса Оже-Альяссима и у австралийца Ника Кирьоса. Казалось, что после этих матчей на финал у Хуркача не должно было остаться сил, и победивших во всех своих играх в двух сетах Медведев будет доминировать. Однако получилось наоборот. Хуберт практически не ошибался и выиграл свой пятый финал из пяти на уровне ATP.

— Хуркач набирает обороты, на него надо настраиваться как на соперника из топ-10, — сказал «Известиям» заслуженный тренер России Владимир Камельзон. — Удивительно, что Медведев сдал финал без боя, непонятно почему. Судя по такому разгрому счету, он думал, что может спокойно победить. Подошел к финалу в хорошей форме, но чтобы брать титулы, надо играть свой лучший матч именно в воскресенье. Это хороший урок для Медведева. Думаю, к следующему финалу он подойдет уже во всеоружии.

Отдельного упоминания заслуживает первая ракетка России Дарья Касаткина. Полуфиналистка «Ролан Гаррос» в первом круге турнира в Берлине играла против Ангелины Калининой. Когда украинская теннисистка подвернула ногу в начале второго сета, Касаткина подбежала к сопернице с пакетом со льдом. WTA в своих социальных сетях выразила благодарность россиянке за ее благородство.