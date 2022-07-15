Реклама
Прямой эфир
Политика
Песков опроверг связь отставки Рогозина с претензиями к его работе
Мир
МИД Британии вызвал российского посла из-за смерти британского наемника
Спорт
Умер бывший главный тренер сборной России Георгий Ярцев
Мир
Washington Times предрекла победу РФ после визита Байдена в Эр-Рияд
Политика
В Госдуме допустили проведение еще одного внепланового заседания
Политика
В Совфеде ответили на предложенный ЕК седьмой пакет санкций против России
Мир
Захарова обвинила ООН в предвзятости по ситуации с Винницей
Мир
В Белом доме заявили о намерении США играть ключевую роль на Ближнем Востоке
Общество
Путин наградил разработчиков вакцин от COVID-19
Наука
«Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС
Политика
Путин на совещании с Совбезом обсудил ситуацию в регионах

Матчи первого тура ЧР по футболу начнутся с минуты молчания по Ярцеву

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Перед матчами первого тура чемпионата России по футболу будет объявлена минута молчания в память об экс-тренере сборной РФ Георгии Ярцеве.

«В первом сезоне при Абаскале «Спартак» не финиширует в тройке»
Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев — о непостоянстве красно-белых, уязвимом «Локомотиве» и вере в «Краснодар»

Об этом 15 июля сообщает официальный сайт «Мир Российской премьер-лиги» (РПЛ).

Также минута молчания будет посвящена бывшему игроку «Спартака» Александру Козлову, скоропостижно скончавшемуся в возрасте 29 лет.

Матчи первого тура РПЛ пройдут с 15 по 17 июля. В стартовой игре встретятся «Химки» и действующий чемпион России «Зенит».

Георгий Ярцев скончался 15 июля на 75-м году жизни, сообщает «Спорт-Экспресс». Он был главным тренером сборной России с августа 2003 по апрель 2005 года. Самым известным эпизодом его работы в то время стало разгромное поражение от Португалии со счетом 1:7. Оно оказалось крупнейшим в современной истории команды. После шестого пропущенного мяча Ярцев покинул тренерскую скамейку.

Игравший под руководством Ярцева Дмитрий Сенников признался, что благодарен ему за шанс выступить на чемпионате Европы в 2004 году.

«Мы помним все 2004 год, когда мы поехали на чемпионат Европы, он в меня как в игрока очень сильно верил. Я благодарен ему за тот шанс, который он мне дал в сборной России, и мы добились какого-то определенного успеха, мы в группе сыграли хороший матч, потом обыграли Уэльс и вышли на чемпионат Европы. У меня очень хорошие воспоминания, очень грустно, когда такие люди уходят, значимые для нашего футбола», — сказал Сенников РЕН ТВ.

Ярцев также известен тем, что в 1996 году привел «Спартак» к победе в чемпионате России по футболу. Тогда же он был признан лучшим тренером по версии Российского футбольного союза. С этим же клубом Ярцев добился наибольших успехов в качестве игрока. В составе «Спартака» он стал чемпионом СССР в 1979 году и серебряным призером первенства в следующем сезоне.

Последним местом работы Ярцева стал футбольный клуб «Тамбов», где он занимал должность вице-президента до февраля 2021 года.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022