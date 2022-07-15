Матчи первого тура ЧР по футболу начнутся с минуты молчания по Ярцеву
Перед матчами первого тура чемпионата России по футболу будет объявлена минута молчания в память об экс-тренере сборной РФ Георгии Ярцеве.
Об этом 15 июля сообщает официальный сайт «Мир Российской премьер-лиги» (РПЛ).
Также минута молчания будет посвящена бывшему игроку «Спартака» Александру Козлову, скоропостижно скончавшемуся в возрасте 29 лет.
Матчи первого тура РПЛ пройдут с 15 по 17 июля. В стартовой игре встретятся «Химки» и действующий чемпион России «Зенит».
Георгий Ярцев скончался 15 июля на 75-м году жизни, сообщает «Спорт-Экспресс». Он был главным тренером сборной России с августа 2003 по апрель 2005 года. Самым известным эпизодом его работы в то время стало разгромное поражение от Португалии со счетом 1:7. Оно оказалось крупнейшим в современной истории команды. После шестого пропущенного мяча Ярцев покинул тренерскую скамейку.
Игравший под руководством Ярцева Дмитрий Сенников признался, что благодарен ему за шанс выступить на чемпионате Европы в 2004 году.
«Мы помним все 2004 год, когда мы поехали на чемпионат Европы, он в меня как в игрока очень сильно верил. Я благодарен ему за тот шанс, который он мне дал в сборной России, и мы добились какого-то определенного успеха, мы в группе сыграли хороший матч, потом обыграли Уэльс и вышли на чемпионат Европы. У меня очень хорошие воспоминания, очень грустно, когда такие люди уходят, значимые для нашего футбола», — сказал Сенников РЕН ТВ.
Ярцев также известен тем, что в 1996 году привел «Спартак» к победе в чемпионате России по футболу. Тогда же он был признан лучшим тренером по версии Российского футбольного союза. С этим же клубом Ярцев добился наибольших успехов в качестве игрока. В составе «Спартака» он стал чемпионом СССР в 1979 году и серебряным призером первенства в следующем сезоне.
Последним местом работы Ярцева стал футбольный клуб «Тамбов», где он занимал должность вице-президента до февраля 2021 года.