Федун выразил соболезнования в связи со смертью Ярцева

Президент московского футбольного клуба (ФК) «Спартак» Леонид Федун признался 15 июля в беседе с «Известиями», что смерть бывшего тренера сборной России по футболу Георгия Ярцева была для него неожиданной.

«Могу только выразить соболезнования всем его близким, всем почитателям его таланта, потому что я помню, каким он был прекрасным нападающим», — сказал он.

Федун также вспомнил, что Ярцев рассказывал игрокам анекдоты из жизни, и отметил, что его любили.

Другой экс-наставник команды Анатолий Бышовец, комментируя смерть Ярцева, сказал, что тот не успел раскрыть весь свой потенциал. Он также выразил соболезнования близким тренера.

По данным источника РЕН ТВ, причиной смерти Ярцева стала, по предварительным данным, острая сердечная недостаточность.

Георгий Ярцев скончался 15 июля у себя дома в возрасте 74 лет.

С августа 2003 года по апрель 2005-го Ярцев возглавлял сборную Россию. В этот период он участвовал с командой в чемпионате Европы – 2004, на котором она завершила выступления по итогам группового этапа, пишет «Спорт-Экспресс».

В качестве игрока Ярцев добился наибольших успехов с московским «Спартаком». В составе клуба он стал чемпионом СССР в 1979 году и серебряным призером первенства в следующем сезоне.

Последним местом работы Ярцева стал футбольный клуб «Тамбов», где он занимал должность вице-президента до февраля 2021 года.