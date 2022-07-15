Испанский дебют: как начнут сезон новые тренеры топ-клубов РПЛ

Российская премьер-лига (РПЛ) стартует 15 июля туром без ярких афиш, но с интересными интригами. Одна из них — кто окажется сильнее в противостояние «Динамо» и «Ростова». Новый наставник бело-голубых Славиша Йоканович проведет свой первый официальный матч против команды тренера сборной России Валерия Карпина. «Спартак» начинает сезон в Грозном и попытается реабилитироваться после провала в Суперкубке. Еще один тренерский дебют состоится в Москве. Владимир Федотов проведет первую игру во главе обескровленного ЦСКА с «Уралом».

Непростое начало для Абаскаля

Один из самых интересных матчей первого тура — поездка команды Гильермо Абаскаля в Грозный. «Спартак» после провала в Суперкубке России с «Зенитом» (0:4) начинает сезон против крепкого «Ахмата» Андрея Талалаева. Грозненцы накануне встречи наконец-то оформили трансфер лучшего бомбардира прошлого сезона Гамида Агаларова. А у «Спартака» потери: за пару дней до игры клуб покинул спортивный директор Лука Каттани. В условиях еврокубкового бана и ограничений в трансферах из Европы широкие связи итальянца оказалось бессмысленным.

Как на клубе и команде скажется уход менеджера — пока непонятно. Но как минимум для Абаскаля это тревожный сигнал. Человек, который пригласил его в «Спартак», ушел из клуба, когда испанец даже не успел толком поработать.

— Сложно дать прогноз на этот матч, — отметил «Известиям» бывший тренер сборной России Борис Игнатьев. — «Спартак» в игре с «Зенитом» показал некие новые черты своей игры, они лучше комбинирует, они более раскованы в игре, но при этом у них много тактических ошибок. Не думаю, что им хватило времени, чтобы наиграть новые связи, до конца понять все нюансы требований нового наставника. Первые два месяца им точно будет тяжело. «Ахмат» для меня — серая лошадка, я не видел их игры на сборах. Могу только выстраивать гипотезы и рассчитывать на тренерский талант Талалаева. У него всегда получаются очень симпатичный команды. Думаю, Агаларов будет прогрессировать под его руководством.

С дырами в защите

Вывеска тура — приезд «Ростова» Валерия Карпина в Москву на игру с бронзовым призером прошлого сезона — «Динамо». Столичный клуб накануне чемпионата тоже сменил тренера — теперь главный на скадейке — серб Славиша Йоканович. У «Динамо» хватает кадровых проблем: клуб потерял Фабиана Бальбуэну, приостановившего свой контракт. А ранее это сделал другой основной центральный защитник Иван Ордец. Летом клуб также расстался с Романом Евгеньевым, у которого истек контракт. В итоге в центре защиты у команды дыра: остались 20-летний Саба Сазонов и его ровесник Александр Кутицкий, у которых на двоих лишь 14 матчей в премьер-лиге.



Как «Динамо» справится с нападением «Ростова» — одна из интриг тура. Помимо Николая Комличенко и Дмитрия Полоза в атаке команды Карпина теперь новое лицо — Даниил Уткин, лучший по исполнению стандартных положений в Европе в прошлом сезоне. Юниорам в центре защиты «Динамо» будет непросто.

— В прошлом сезоне «Динамо» показывало атакующий футбол, но у них были явные упущения по физическим и тактическим аспектам, — отметил Борис Игнатьев. — Прошлый сезон это ярко показал: вместо борьбы за золото они уступили серебро. Сейчас у бело-голубых новый тренер. Будет интересно как он перестроит игру команды, в которой много талантливых игроков. По подбору футболистов динамовцы фавориты матча с «Ростовом». У ростовчан нет таких ресурсов, но при Карпине для них каждый матч главный. Валерий отличный мотиватор, на нем все держится. Если бы он не возглавил команду в концовке прошлого сезона, то она бы, скорее всего, вылетела.

ЦСКА без подписаний

Кадровые сложности есть и у ЦСКА: клуб за лето потерял Марио Фернандеса, Алана Дзагоева, Ильзата Ахметова, Юсуфа Языджи, Жана-Филиппа Гбамена, Чидера Эджуке, Хердюра Магнуссона и Яку Бийола, а подписал только правого защитника Милана Гаича. Поэтому новый тренер армейцев Владимир Федотов начнет чемпионат с составом, который нуждается в усилении и пока непонятно, почему клуб под нового тренера не сделал ни одного серьезного подписания. Возможные игровые проблемы ЦСКА с такой пассивностью на трансферном рынке вряд ли кого-то удивят.

«Урал» же летом укреплял состав точечно: взял Игоря Коновалова из «Рубина», Мингияна Бевеева из «Енисея» и Лео Гогличидзе из «Краснодара». При этом клуб сохранил всех лидеров. А учитывая, как ударно «Урал» провел концовку прошлого сезона и сохранил прописку в премьер-лиге, ЦСКА ждет непростой матч.

— Мне хочется, чтобы «Урал» взял три очка в этом матче, хотя я армеец, — подчеркнул «Известиям» бывший тренер ЦСКА и «Урала» Александр Тарханов. — Клуб из Екатеринбурга провел хорошее межсезонье, заметно укрепился. ЦСКА, напротив, покинуло много ключевых футболистов. Плюс надо привыкать к модели игры Федотова. На это потребуется время, поэтому думаю, что гости, как минимум, не проиграют.

Что покажет чемпион?

«Зенит» начнет сезон гостевым матчем против «Химок», которые весной совершили подвиг — с последнего места поднялись на 13-ю строчку и уверенно прошли стыковые матчи со «СКА-Хабаровском». В межсезонье подошло усиление: Александр Ломовицкий и Александр Зуев из «Рубина», Алексей Никитин из «Уфы» и Аяз Гулиев из «Арсенала». Сергей Юран в ходе летних сборов отмечал, что большой акцент в тренировках делает над тактику и стандарты. Задача на сезон — удержаться в лиге и не опускаться на дно таблицы, как в прошлом году.

Ну а «Зенит» подходит к первой игре в статусе очевиднейшего фаворита РПЛ. Команда практически никого не потеряла: только Юри Альберто решил уехать в Бразилию в «Коринтианс». Зато питерцы подписали Матео Кассьеру и Родриаго из «Сочи», Зелимхана Бакаева, покинувшего «Спартак» в статусе свободного агента. Также в команду вернулся центральный защитник Деян Ловрен. Еще перед стартом сезоне клуб продлил контракт с Сергеем Семаком на три года. От тренера снова ждут всех главных трофеев в России.

— У «Зенита» будет явное преимущество в этом матче, — считает Александр Тарханов. — Петербургский клуб сохранил практически всех лидеров, да еще и усилился. По уровню состава «Химки» им заметно уступают. Вполне можно ждать еще одного разгрома от команды Семака на старте сезона.

В других матчах тура сыграют «Оренбург» — «Крылья Советов», «Торпедо» — «Сочи», «Локомотив» — «Пари Нижний Новгород» и «Краснодар» — «Факел».