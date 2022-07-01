С немецкой лицензией: что надо знать о новом тренере «Локомотива»

В футбольный клуб «Локомотив» пришел 52-летний Йозеф Циннбауэр. Почти год немецкий специалист оставался вне футбола, и вот 30 июня московский клуб объявил его главным тренером. При это Марвин Комппер остается в штабе, именно он продолжит руководить командой. Циннбауэра назначили во многом из-за наличия лицензии Pro. Заур Хапов не мог дальше исполнять обязанности наставника, так как у него есть только лицензия категории А, но и он никуда не уходит. То есть Циннбауэр будет главным тренером только формально и, похоже, осознает свою роль. При этом он будет значительно влиять на тренировочный процесс, уверяет руководство «железнодорожников» А его умения в построении атакующей игры должны помочь «железнодорожникам» выйти из кризиса. Хотя есть и другие мнения.

Страховщик и играющий тренер

У нового тренера «Локомотива» была не самая выдающаяся игровая карьера. Он выступал за различные мелкие немецкие клубы, самыми известными из которых были «Майнц» и «Карлсруэ». Формально он закончил с игрой в футбол в 2005 году, но де-факто еще в 1996-м — из-за травмы . После этого Циннбауэр еще выступал на любительском уровне в различных региональных лигах, а параллельно думал о дальнейшей жизни.

В 90-е Циннбауэр работал не только футболистом, но и страховщиком, а позже основал в Нюрнберге финансовую консалтинговую фирму. А еще он, играя за любителей, приступил к тренерской работе. По сути, с 1996 года Циннбауэр был играющим тренером, а уже с 2005-го сосредоточился на одной профессии.

с немецкой лицензией Фото: Global Look press/imago sportfotodienst

Взлет Йозефа-тренера начался с «Карлсруэ». Циннбауэр поднимался по тренерской лестнице постепенно: сначала прошел там стажировку, затем стал ассистентом в главной команде, а потом принял «Карлсруэ II». В то же время он проходил курсы повышения квалификации и в 2014 году получил лицензию Pro — то, из-за чего его и позвали в «Локомотив».

В том же 2014 году Циннбауэр возглавил дубль «Гамбурга», но на должности он отработал всего в восьми матчах — в сентябре из основы уволили Мирко Сломку, и Йозеф пошел на повышение. Первый в карьере матч Циннбауэра в качестве главного тренера команды Бундеслиги был сразу против «Баварии», причем «Гамбург» гегемону не проиграл (0:0).

Впрочем, в команде Циннбауэр задержался всего на полгода: при нем «Гамбург» проиграл в половине из 24 матчей , в том числе той же «Баварии» с разгромным счетом (0:8). В итоге уже без Йозефа клуб еле спасся от вылета в стыках, а Циннбауэр осенью 2015-го уехал в швейцарский «Санкт-Галлен». В стране часов и сыра Циннбауэр отработал почти два сезона, но вряд ли их можно назвать успешными: в первый год «Санкт-Галлен» финишировал в чемпионате седьмым (при десяти участниках), а во второй — восьмым. Если в первом сезоне Циннбауэру простили 0:7 от «Базеля», то во втором уволили после пяти поражений подряд. Процент побед швейцарской команды при немецком тренере — всего 30%.

Опыт в ЮАР

С мая 2017 года по декабрь 2019-го Циннбауэр сидел без тренерской работы — судя по всему, консалтинговая компания приносит немцу неплохой доход, так что он может спокойно брать столь длительную паузу. Но всё же Циннбауэр — человек футбола. И в конце 2019 года его пригласил к себе южноафриканский клуб «Орландо Пайретс». На момент назначения команда шла 11-й в чемпионате ЮАР, но Циннбауэр привел ее к третьему месту. А всего через год после назначения немец выиграл первый трофей в карьере — «Кубок восьми» (это что-то вроде Суперкубка, только с участием восьми лучших команд лиги) . Турнир предсезонный, но для болельщиков «Орландо» всё равно важный: до этого команда восемь лет не выигрывала вообще ничего.

В том же 2020 году в жизни Циннбауэра случилась трагедия: его сын попал в страшное ДТП в Германии. Легковой автомобиль, за рулем которой был 24-летний Фабио (тоже футболист), врезалась в фуру. Машина восстановлению не подлежала, а сын Циннбауэра оказался в коме. Для самого тренера ситуация осложнялась тем, что он не мог покинуть ЮАР из-за ковидных ограничений, поэтому не мог лично проведать сына. К счастью, Фабио выжил и вышел из комы, хотя о футбольной карьере ему пришлось забыть.

с немецкой лицензией Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

На фоне личных переживаний Циннбауэру было сложно сосредоточиться на работе, но он смог: «Орландо» вновь закончил чемпионат на третьем месте, а в августе 2021-го после поражения в четвертьфинале «Кубка восьми» Циннбауэр ушел с поста. Сам он мотивировал это тем, что хочет больше времени проводить с семьей.

Теперь Йозеф постарается вернуть на лидирующие позиции «Локомотив». В прошлом сезоне «железнодорожники» заняли только шестое место в чемпионате, а в Кубке России разгромно уступил «Енисею» в 1/8 финала.

— Для нас были важны следующие критерии: опыт работы в топ-лиге и схожий с нашим взгляд на философию игры, — отметил в интервью «СЭ» спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн. — Прежде чем подписать контракт с Йозефом, мы дали ему задание проанализировать нашу команду. Выводы, которые он сделал, сошлись с нашей идеей и нашим видением развития команды. С приходом Циннбауэра наш тренерский штаб можно считать полностью укомплектованным. Все остальные тренеры останутся в штабе, команду больше никто не покинет.

Философия Йозефа строится на владении мячом, а с этим у «Локомотива» в последнее время были проблемы — хватало потерь. К тому же Марвин Комппер — бывший защитник и всё равно смотрит на игру под углом обороны, а Циннбауэр ориентирован на атаку и должен сбалансировать штаб. Плюс о Йозефе говорят как о хорошем мотиваторе.

с немецкой лицензией Игроки «Локомотива» на церемонии награждения победителей Кубка России по футболу сезона 2020/2021 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Но не все. Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает это назначение ошибкой.

— Кто бы мне что ни говорил о компетенции Циннбауэра, но 99,9% болельщиков и специалистов узнали о нем после назначения в московский клуб, — сказал функционер «Известиям». — Это средний тренер, который не востребован у себя на родине. В «Локомотив» же он приехал из-за лицензии Pro. В клубе это особо не скрывают. А разве нет российских специалистов с такой лицензией? А сколько легенд клуба сидят без работы и с удовольствием бы вернулись в команду. Мне обидно, что в клуб продолжают ехать иностранцы, которые просто будут соглашаться с политикой руководящего менеджмента и не будут высказывать своего мнения. С таким подходом мы не вернемся на победные рельсы.

Последний раз «Локомотив» брал трофей при сербе Марко Николиче — Кубок России-2020/21. Последний раз становились чемпионами России при Юрии Семине — в сезоне-2017/18.