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Источник РЕН ТВ назвал предварительную причину смерти Ярцева

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Причиной смерти бывшего главного тренера сборной России по футболу Георгия Ярцева стала, по предварительным данным, острая сердечная недостаточность. Об этом, в пятницу, 15 июля, сообщил источник РЕН ТВ.

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Ярцев скончался 15 июля у себя дома в возрасте 74 лет.

Другой экс-наставник команды Анатолий Бышовец, комментируя смерть Ярцева, сказал, что тот не успел раскрыть весь свой потенциал. Он также выразил соболезнования близким тренера.

С августа 2003 года по апрель 2005-го Ярцев возглавлял сборную Россию. В этот период он участвовал с командой в чемпионате Европы – 2004, на котором она завершила выступления по итогам группового этапа.

Самым известным матчем во время работы Ярцева в сборной стало разгромное поражение от Португалии со счетом 1:7. Оно оказалось самым крупным в современной истории команды. После шестого пропущенного мяча Ярцев покинул тренерскую скамейку.

В качестве игрока Ярцев добился наибольших успехов с московским «Спартаком». В составе клуба он стал чемпионом СССР в 1979 году и серебряным призером первенства в следующем сезоне.

Последним местом работы Ярцева стал футбольный клуб «Тамбов», где он занимал должность вице-президента до февраля 2021 года.

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