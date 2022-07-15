Экс-тренер сборной РФ по футболу Бышовец прокомментировал смерть Ярцева
Бывший главный тренер сборной России по футболу Георгий Ярцев не успел раскрыть весь свой потенциал. Так на его смерть 15 июля отреагировал другой экс-наставник команды Анатолий Бышовец.
«Это потеря невостребованного в свое время тренера. Его понимание и трактовка современных требований футбола говорят о том, что потенциал его не был раскрыт полностью. В этом смысле это тоже потеря. У нас были добрые человеческие отношения, профессиональные. Хочется выразить соболезнования близким. Очень прискорбно», — сказал он «Спорт-Экспрессу».
Ярцев скончался 15 июля у себя дома в возрасте 74 лет.
С августа 2003 по апрель 2005 года Ярцев возглавлял сборную России. В этот период он участвовал с командой в чемпионате Европы – 2004, на котором она завершила выступления по итогам группового этапа.
Самым известным эпизодом во время работы Ярцева в сборной стало разгромное поражение от Португалии со счетом 1:7. Оно оказалось крупнейшим в современной истории команды. После шестого пропущенного мяча Ярцев покинул тренерскую скамейку.
В 1996 году Ярцев привел «Спартак» к победе в чемпионате России по футболу, тогда же он был признан лучшим тренером по версии Российского футбольного союза.
В качестве игрока Ярцев добился наибольших успехов с московским «Спартаком». В составе клуба он стал чемпионом СССР в 1979 году и серебряным призером первенства в следующем сезоне.
Последним местом работы Ярцева стал футбольный клуб «Тамбов», где он занимал должность вице-президента до февраля 2021 года.