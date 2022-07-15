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Экс-тренер сборной РФ по футболу Бышовец прокомментировал смерть Ярцева

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Бывший главный тренер сборной России по футболу Георгий Ярцев не успел раскрыть весь свой потенциал. Так на его смерть 15 июля отреагировал другой экс-наставник команды Анатолий Бышовец.

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«Это потеря невостребованного в свое время тренера. Его понимание и трактовка современных требований футбола говорят о том, что потенциал его не был раскрыт полностью. В этом смысле это тоже потеря. У нас были добрые человеческие отношения, профессиональные. Хочется выразить соболезнования близким. Очень прискорбно», — сказал он «Спорт-Экспрессу».

Ярцев скончался 15 июля у себя дома в возрасте 74 лет.

С августа 2003 по апрель 2005 года Ярцев возглавлял сборную России. В этот период он участвовал с командой в чемпионате Европы – 2004, на котором она завершила выступления по итогам группового этапа.

Самым известным эпизодом во время работы Ярцева в сборной стало разгромное поражение от Португалии со счетом 1:7. Оно оказалось крупнейшим в современной истории команды. После шестого пропущенного мяча Ярцев покинул тренерскую скамейку.

В 1996 году Ярцев привел «Спартак» к победе в чемпионате России по футболу, тогда же он был признан лучшим тренером по версии Российского футбольного союза.

В качестве игрока Ярцев добился наибольших успехов с московским «Спартаком». В составе клуба он стал чемпионом СССР в 1979 году и серебряным призером первенства в следующем сезоне.

Последним местом работы Ярцева стал футбольный клуб «Тамбов», где он занимал должность вице-президента до февраля 2021 года.

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