«Надеюсь, из «Динамо» больше никто не уедет»

Бронзовый призер прошлого чемпионата России, московское «Динамо» начинает новый сезон в непростых условиях. Ушли почти все легионеры и главный тренер Сандро Шварц. Его сменщик Славиша Йоканович готовит команду в условиях кадрового голода.

Бело-голубые потеряли почти всех основных защитников. Украинец Иван Ордец приостановил контракт, в аренду в бразильский «Коринтианс» уехал парагваец Фабиан Бальбуэна, а с Романом Евгеньевым клуб сам не продлил договор.

Апофеозом стал демарш уругвайского крайнего защитника Гильермо Варелы. В середине июля он обещал, что останется в России, но незадолго до воскресного дерби с «Торпедо» покинул динамовскую базу.

Из иностранцев, игравших в прошлом сезоне, в «Динамо» остаются лишь соотечественник Варелы Диего Лаксальт и хорватский полузащитник Никола Моро. В этих условиях команда Йокановича в первых двух турах набрала четыре очка, сыграв вничью с крепким «Ростовом» (1:1) и разгромив московское «Торпедо» (4:0). После победы над черно-белыми вратарь «Динамо» Антон Шунин в интервью «Известиям» прокомментировал ситуацию с легионерами, а также рассказал, как меняется его команда после прихода нового главного тренера.

— Вы очень уверенно по счету справились с «Торпедо». А по игре «автозаводцы» доставили вам хоть какие-нибудь сложности?

— Доставили, конечно. Все видели игру. Мы готовились к этому матчу. В первом тайме удалось забить несколько мячей, поэтому игра поменялась, и во втором тайме мы уже играли в свое удовольствие.

— С учетом всех проблем в центре обороны можно считать достойным результатом четыре очка в двух матчах?

— Я считаю, что в матче с «Торпедо» мы добились приличного результата. А в целом хочется выигрывать всегда, поэтому надо в любом матче играть на победу.

— У вас были особые эмоции от первого за долгие годы дерби с «Торпедо»?

— У меня особые эмоции от каждого матча, к каждой игре готовлюсь максимально серьезно. Бывает, что есть недооценка соперника. Но для меня каждая игра особая.

— Можете сказать по итогам двух первых официальных матчей при Йокановиче, изменились ли требования к вам при новом главном тренере по сравнению с временами Сандро Шварца?

— Да, есть свои требования. Я стараюсь их выполнять. Если при Сандро была установка при опасности или прессинге выбивать мяч подальше и не рисковать, то сейчас требования изменились. Стараемся сохранить мяч, больше играть в атаке и разыгрывать комбинации.

— То есть даже под прессингом запрещено выбивать мяч? Стараетесь разыгрывать?

— Нет, конечно, под жестким прессингом нужно выбивать и играть проще. Все же вратарь — это последний рубеж. И ошибка может привести к голу. Надо стараться играть надежно. Но при этом команде важно правильно расставиться, чтобы мы могли сохранять мяч.

— В прошлом сезоне активно обсуждалась ротация между вами и Игорем Лещуком. Как обстоят дела в этом сезоне?

— Есть тренер, он выбирает состав. Здесь обсуждать нечего.

— То есть на длинную дистанцию тренер не обрисовывал, как будет распределяться игровое время между вами и Игорем?

— Вы считаете, что тренер должен на длинную дистанцию такое обрисовывать?

— Тот же Шварц сразу обозначил, что вы играете в чемпионате, а Лещук — в Кубке России. И отошел от этой линии только в последнем туре чемпионата, когда против «Сочи» (1:5) играли не вы, а Игорь.

— Тут не на что отвечать. Это его видение.

— С каким настроением подходите к нынешнему сезону? Есть ощущение, что сможете выступить лучше, чем в прошлом?

— Не хочу ничего загадывать. У нас уже были моменты, когда мы играли хорошо, но упускали возможности. Я бы хотел идти от матча к матчу. А дальше посмотрим, где будем находится в турнирной таблице. Опять же немаловажный момент — это игроки, которые, к сожалению, практически перед каждым матчем от нас уезжают. Надеюсь, на этом мы остановимся, команда продолжит готовиться в нынешнем составе и никто не уедет.

— Последний эпизод с Варелой был шоком?

— Не скажу, что шоком, так как до этого много других иностранцев уехало... Нет смысла расстраиваться, нужно готовиться, тренироваться. У нас был важный матч, мы вышли — сыграли.

— Лидеры «Динамо» могут как-то повлиять на легионеров или это бесполезно?

— Конечно, мы обсуждаем разные темы, советуемся. Но ситуация такая, что повлиять на нее сложно. Есть руководство, которое делает все, поэтому надеюсь, что больше из «Динамо» никто не уедет. Мы продолжим играть и будем ждать новых игроков.

— Какой результат посчитаете для себя и команды удачным по итогам сезона?

— Сейчас непонятно. Опять же повторюсь: от нас только что уехал один футболист, до этого уехало много ребят. Не надо загадывать. Я всегда стараюсь настраиваться на лучшее, готовиться конкретно к каждой следующей игре.