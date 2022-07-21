«Планку мы задрали — надо ее держать»

Центральным матчем второго тура чемпионата России по футболу станет противостояние ЦСКА и «Сочи». Игра состоится 23 июля в Москве. Особый статус ей придает тот факт, что главный тренер армейцев Владимир Федотов еще недавно возглавлял южан и в прошлом сезоне добился с ними громкого успеха — занял второе место в РПЛ.

В первом туре «Сочи» одержал в гостях непростую победу над московским «Торпедо» (3:1). После игры «Известия» пообщались с одним из старожилов клуба защитником Кириллом Заикой. Он выступает за него с 2018 года, когда тот еще играл в первой лиге. Футболист оценил старт команды в новом сезоне, рассказал о задачах на текущий чемпионат и заявил, что уход двух лидеров — Маттео Касьерры и Родригао — не скажется на качестве игры.

— За счет чего так уверенно победили «Торпедо»?

— Я бы не сказал, что всё далось уверенно и легко. Начало матча выдалось не очень удачным. Банально у нас не получались передачи. А потом адаптировались, более-менее наладилось понимание игры, комбинации. Стали действовать гораздо лучше. И получилось в конце первого тайма в течение двух минут забить два гола. В результате игра была у нас под контролем еще до перерыва. А во втором тайме сами себе проблемы придумали, когда забили в свои ворота и позволили «Торпедо» создать еще несколько опасных моментов.

— После перерыва расслабились?

— Да, можно сказать и так. Потеряли концентрацию, и случился автогол. Всё-таки было определенное давление. И мы сами ошибались на ровном месте, пропускали опасные контратаки. Поэтому в каких-то эпизодах «Торпедо» было близко к тому, чтобы сравнять счет. Хорошо, что на последних минутах матча мы забили третий гол, чуть успокоили ситуацию и довели встречу до победы.

— Вы лично и весь «Сочи» физически готовы к стартовавшему сезону?

— Сказывается, что на сборах мы провели мало матчей, чтобы набрать полные кондиции. Поэтому в течение сезона придется их еще добирать.

— В чем поменялись тренировочный процесс и тактика «Сочи» при новом тренере Вадиме Гаранине? В чем разница с временами Владимира Федотова?

— Я бы не сказал, что были какие-то перестроения. Играем по той же схеме. Понятно, что в отдельных моментах у каждого тренера свои требования. Мы к ним привыкаем. У нас серьезных потерь нет, поэтому пока не нужны глобальные перестроения. «Сочи» играет в свой футбол, пытается действовать с позиции силы, отталкиваться от своих лучших качеств. И пока привнесены лишь малейшие изменения, о которых даже говорить будет лишне. Пока это мелочи.

— У Гаранина пока нет необходимой для работы главным тренером команды РПЛ лицензии PRO, и формально во главе всего штаба стоит Александр Точилин. Он как-то участвует в тренировочном процессе, есть у него четкие функции в штабе Гаранина?

— Конечно, участвует. Он находится в тренерском штабе. С его стороны идет подсказ игрокам в отдельных эпизодах во время матча. Знаю, что они с Гараниным и остальным штабом советуются по тем или иным решениям. А присутствует он или отсутствует на тренировках — это уже отдельный момент.

— Вы сказали, что у «Сочи» нет серьезных потерь. Вы таковыми не считаете уход в «Зенит» Родригао и Маттео Касьерры?

— Стараемся играть в свою силу без них. Понятно, что игроки приходят и уходят. Ушли Касьерра и Родригао, но на их место пришли другие ребята. В нападении у нас теперь есть тот же Владислав Сарвели. Могут по-новому раскрыться и вырасти в более сильных футболистов ребята, которые уже были в «Сочи» в прошлом сезоне, но не всегда проходили в основной состав.

— Насколько морально тяжело выходить на поле в последние месяцы после отстранения наших клубов от еврокубков, зная, что второе место «Сочи» в прошлом сезоне не дает права играть в квалификации Лиги чемпионов, как это было бы еще год назад?

— Конечно, неприятно, когда мимо тебя проходит то, к чему стремишься. Всю жизнь идешь к каким-то целям, а потом эти цели в определенный момент обрубают тебе и всей твоей стране. Разумеется, хорошего в этом ничего нет. Но надо смириться и двигаться дальше.

— «Сочи» своим вторым местом очень высоко поднял планку. Какой результат в новом сезоне будете считать успешным?

— Планку мы задрали — надо ее держать. Буду считать повторение результата прошлого сезона успехом.

— Не слишком у вас жесткие требования к команде с учетом смены тренера?

— Почему жесткие? У нас футболисты практически те же. Почему бы и нет?

— Двух ведущих футболистов вы всё-таки потеряли.

— Ничего страшного. Повторюсь, будут другие футболисты. И они также дадут результат.

— Чего ждете от следующего тура и матча против ЦСКА Федотова?

— Ждем непростой и интересной игры. Серьезно готовимся и надеемся на положительный результат.

— На ваш взгляд, у Федотова получится добиться успеха с ЦСКА?

— Не знаю, как у него там сложится карьера. Но желаю Владимиру Валентиновичу только всего хорошего.