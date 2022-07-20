«Ставить целью борьбу за выживание — как-то несерьезно»

Одним из знаковых событий нынешнего года в российском футболе стало возвращение в РПЛ московского «Торпедо». Легендарного клуба не было в элите восемь лет, а всего в период с 2006 по 2022 год он провел в высшем дивизионе лишь один сезон (2014/15). 17 июля черно-белые в рамках стартового тура РПЛ сыграли на «Арене Химки» с «Сочи» и уступили (1:3).

Во втором тайме на замену вышел нападающий Игорь Лебеденко, который дебютировал за автозаводцев еще 20 лет назад. Он вернулся в РПЛ после долгого перерыва и в свои 39 лет — самый возрастной футболист чемпионата. После матча с «Сочи» Лебеденко дал интервью «Известиям», в котором оценил старт своей команды, поделился мнением о ее перспективах, прокомментировал нервное поведение главного тренера «Торпедо» Александра Бородюка во время игры и рассказал об ожиданиях от дерби с «Динамо».

— Каково возвращаться в РПЛ, пропустив столько лет на этом уровне? Сами помните, когда в последний раз играли в премьер-лиге?

— Да тут особо арифметика не нужна — в премьер-лиге не играл пять лет (предыдущий матч в РПЛ Лебеденко провел в мае 2017 года в составе грозненского «Терека» — «Известия»). Но ничего, нормально себя чувствовал на поле, никаких проблем.

— То есть перерыв не сказался на способности играть на таком уровне?

— По одной игре я не стал бы делать какие-то выводы. В принципе, силы и желание играть у меня есть. Тем более на уровне РПЛ. Готовился и тренировался все последние пять лет, чтобы вернуться. Поэтому мне бояться нечего.

— В какой степени «Торпедо» в своем нынешнем составе готово к РПЛ?

— Скажу то же самое, что и про себя лично. По одному туру тяжело судить. Один матч с «Сочи» — не показатель. Но уверен, что вся команда, все ребята хотят биться в каждом матче и доказывать, что соответствуют уровню РПЛ. Будем стараться закрепиться, быть как можно выше в таблице. Будем идти от тура к туру, набирать очки, набирать кондиции, забивать голы — задача у нас такая.

— «Торпедо» при счете 1:2 создало несколько моментов и могло спасти матч с «Сочи». Чего не хватило?

— Второй тайм показал, что мы чуть освоились. Но не всё получилось реализовать. Возможно, дело в эмоциях. У игроков «Торпедо» — абсолютно нормальные эмоции для людей, которые только что вышли с другого уровня в премьер-лигу, пробились в число лучших команд России. Какая-то робость присутствовала — это нормально. Но в ходе матча мы поняли, что можем играть против таких команд, как «Сочи». Думаю, в ближайших играх прибавим и покажем более качественный футбол.

— По ходу игры было видно, как расшатаны нервы у Александра Бородюка, хотя в первой лиге он казался очень спокойным человеком. Как-то передаются команде его эмоции, есть нервозность от этого?

— Да нет. Он переживает всегда, за все матчи. Как только Александр Генрихович пришел в команду, мы видели, что он переживает за результат, за нас. Поэтому сейчас не обращали внимания на скамейку. Мне кажется, он всегда такой. Лично я не увидел чего-то нового в его поведении во время игры с «Сочи».

— В «Торпедо» кроме вас очень мало футболистов с обширным опытом игры в РПЛ. Чувствуется, что у остальных пока дрожат коленки?

— Я бы не сказал, что прямо коленки дрожат... Но, повторюсь, определенная робость имеется, и это абсолютно нормально. Кто-то много лет мечтал об этом — выступать в премьер-лиге. И вот пришел этот момент, предоставился такой шанс. Чуть надо перестроиться. Но ребята по ходу матча с «Сочи» поняли, что в этом турнире можно играть. И даже нужно играть, доказывать, что соответствуешь этому уровню.

— Из ребят с опытом игры в РПЛ в заявке были вы, Александр Рязанцев, Игорь Смольников, Иван Темников, Егор Бабурин. Скоро после травмы должен подтянуться Илья Кутепов. Нужны «Торпедо» еще усиления в виде игроков подобного статуса?

— Конечно, нужны. Все-таки должна быть преемственность, передача опыта. Мы — ребята, которые владеют определенным опытом, — приложим все усилия, чтобы остальные быстрее привыкли к РПЛ. Думаю, всё нормально будет. Все поймут, что они молодцы, могут здесь находиться, играть и приносить много пользы команде.

— Юрий Жирков пока не нашел клуб в РПЛ и может закончить карьеру. Осознаете, что остаетесь самым возрастным игроком премьер-лиги?

— Честно говоря, не обращаю на это внимания. Хотя понимаю, что весь сезон меня, наверное, будут преследовать разговорами о моем возрасте. Но не реагирую на это. Чувствую себя намного младше. Мне и в 30 лет говорили, что я старый. Так что сейчас я это как-нибудь переживу (улыбается).

— За счет чего удается держать себя в оптимальной физической форме?

— Всего понемногу. Слежу за собой, правильно питаюсь. У меня есть план — я его придерживаюсь (улыбается).

— За что может бороться нынешнее «Торпедо»? Команда способна на что-то большее, чем борьба за выживание?

— Я надеюсь, что мы будем ближе к середине таблицы. Во всяком случае, постараемся добиться этого. Если изначально ставить себе задачу бороться только за выживание, то это как-то несерьезно. Поэтому надо ставить задачи выше. Надеюсь, первые туров 10 дадут какую-то пищу для размышлений, понимание, на что мы способны.

— У «Торпедо» с прошлого попадания в РПЛ в 2014 году не было статусных московских дерби. В этом смысле насколько особенным будет следующий матч с «Динамо»?

— Знаете, я никогда не испытывал таких эмоций. Были особые ощущения от первых игр в карьере или от каких-то особенно сложных матчей. Но чтобы какой-то отдельный соперник был для меня особенно принципиален, такого не припомню. Не могу говорить за всех, так что, может, у остальных ребят в команде другое отношение к этому. Я, конечно, понимаю, что есть принципиальные соперники. Но как-то внутренне не ощущаю, что против одной команды готов выложиться на 200%, а против другой — на 70%.

— Даже на «Локомотив» нет такого настроя?

— Нет. А почему должен быть?

— Все-таки у вас когда-то была не самая успешная попытка закрепиться в этом клубе, когда он был лидером в РПЛ. И для торпедовских фанатов это самый главный враг.

— Какие-то отдельные матчи с отдельными соперниками я бы не стал выделять. Все игры будут важные. Когда таблица сформируется, разобьется, тогда уже, скорее всего, начнутся принципиальные игры. Причем независимо от имен и названий команд.