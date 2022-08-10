Отсиделись на старте: почему Юрану и Шалимову указали на дверь

По итогам четырех туров Российской премьер-лиги (РПЛ) произошли две тренерские отставки. Если увольнение Игоря Шалимова можно объяснить плохими результатами «Урала», то уход Сергея Юрана из «Химок» не поддается логики. В прошлом году специалист спас подмосковный клуб от вылета из РПЛ в практически безнадежной ситуации, а в этом выдал ударный старт. Какие есть версии отставки Юрана и почему следующим кандидатом на выход может стать главный тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк — в материале «Известий».

Версии по Юрану

История с уходом Сергея Юрана из «Химок» порождает больше вопросов, чем ответов, и выглядит непрозрачной. Точно причиной стали не результаты — подмосковный клуб неплохо начал сезон, набрав семь очков в первых четырех турах, в том числе сыграв вничью с чемпионом страны «Зенитом» (1:1).

Есть несколько версий случившегося. Официальная, которую озвучил член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков. По его словам, решение о расставании с тренером было обоюдным. Мол, Юран выполнил задачу по сохранению прописки команды в элите российского футбола и подготовки команды к новому сезону, а после старта чемпионата руководство и тренер решили, что их пути должны разойтись.

Однако в медиа были озвучены и другие версии. Одна из них — возможный конфликт с инвестором. В матче 3-го тура чемпионата с «Ростовом» Юран не выпустил на поле Илью Садыгова, сына патрона «Химок» Туфана Садыгова. Подмосковный клуб проиграл - 0:1, а Садыгов-младший всю игру провел на скамейке.

Вторая возможная причина — судейский скандал в игре с «Крыльями Советов» в весенней части прошлого сезона. Telegram-канал «Мутко против» поделился инсайдом: «Химкам» поставили условие, что, если они не хотят официальных санкций, «им нужно убрать всех связанных с той ситуацией». Предположительно, речь идет о том, что представители клуба каким-то образом коммуницировали с судейской бригадой матча, что и повлияло на результат той встречи, где было много спорных решений рефери.

Наконец, журналист Иван Карпов написал, что в конце чемпионата-2021/22 перед игрой 29-го тура с «Ростовом» Юран, якобы, предложил дончанам договориться: они не сильно сопротивляются в этом матче, а взамен в следующем сезоне получают во встречах с «Химками» шесть очков. Согласно этой версии, о случившемся узнал тогдашний глава РПЛ Ашот Хачатурянц, который потребовал от «Химок» убрать всех причастных к этой истории. Кстати, «Ростов» в то встрече обыграл «Химки» (2:1).

— Уже читал, улыбнулся, — прокомментировал «Известиям» версию Карпова Роман Терюшков. — Видимо, не договорились, что-то пошло не так. Мы же проиграли «Ростову». Зная Юрана, мне кажется, это в принципе невозможно. Он всегда настолько уверен в своих силах, что его сложно переубедить, что кому-то можно проиграть. Его не устрашит даже «Зенит». Эта история не имеет под собой никаких оснований. Если бы обыграли «Ростов», можно было бы говорить.

Сам Юран никак не комментирует свой уход. Новым главным тренером «Химок» стал Николай Писарев, который входит в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России. Однако совмещение не должно стать проблемой по той причине, что сейчас совершенно непонятно, когда национальная команда проведет следующий матч. И даже если в сентябре состоятся товарищеские игры с Ираном и Узбекистаном, их значимость все равно невелика. И, наконец, раз совмещает Карпин, работая в «Ростове», почему этого нельзя делать членам его штаба?

— Странный выбор в пользу Писарева, — отметил «Известиям» бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис. — Он не работал на уровне клуба РПЛ, неизвестно, как его воспримет команда. Все-таки при Юране были отличные результаты, его отставка непонятна коллективу. Я в этом уверен.

Невезение Шалимова

А вот отставка Игоря Шалимова более понятна и связана исключительно с результатами. «Урал» проиграл все четыре стартовых матча в РПЛ: ЦСКА (0:2), «Оренбургу» (0:3), «Краснодару» (1:3) и «Спартаку» (0:2).

— Решение расстаться с Игорем Михайловичем было обоюдным. Мы поблагодарили его за проделанную работу. Но, к сожалению, такова футбольная жизнь: результат диктует кадровые решения, — приводит слова президента клуба Григория Иванова сайт «Урала».

С одной стороны, Шалимов может жаловаться на невезение. У «Урала» был сложный календарь — ЦСКА, «Краснодар», «Спартак». А на результат матча с «Оренбургом» повлияло удаление — больше тайма уральцы играли в меньшинстве. С другой, преимущество тех же ЦСКА и «Спартака» в матчах с «Уралом» было просто подавляющим. И те, и другие легко могли забить не два мяча, а четыре-пять.

Временно тренировать «Урал» будет Евгений Аверьянов — помощник Шалимова. Но клуб на сайте сообщил, что планируются кадровые решения.

Возможные кандидаты на пост главного тренера — Спартак Гогниев, который в прошлом сезоне работал с «Аланией» и вывел клуб из Северной Осетии в полуфинал Кубка России. Кроме того, называется и фамилия Юрана, что сделало бы очный матч «Урала» и «Химок» 8 октября огненным.

Все последние дни активно муссируются слухи и про будущее главного тренера «Торпедо» Александра Бородюка — якобы его тоже должны вот-вот уволить. Однако и в клубе, и сам Бородюк эту информацию опровергают. Возможно, что ситуация получит развитие после матча 5-го тура чемпионата с «Оренбургом» — одним из прямых конкурентов «Торпедо» в борьбе за выживание.