Верим в Валеру: Карпин будет работать со сборной до августа 2024 года

Валерий Карпин и его штаб продлили контракт с национальной командой России до 1 августа 2024 года. Российский футбольный союз (РФС) согласовал тренеру и его помощникам возможность дальнейшего совмещения работы в сборной и «Ростове». Карпин заявил, что, несмотря на международную изоляцию, «необходимость существования сборной не подлежит сомнению». Ближайший сбор национальной команды начнется в середине ноября. В его рамках Россия сыграет товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном.

Без удивления

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков объяснил продление контракта с тренером желанием сохранить институт национальных сборных. «Мы рады объявить о том, что достигли договоренности с Валерием Карпиным и его тренерским штабом о продлении контракта, — заявил официальному сайту РФС Дюков. — Валерий Георгиевич — опытный тренер, который умеет не просто создавать успешные команды, но и развивать игроков. РФС положительно оценивает результаты его работы в национальной команде. К сожалению, на сегодняшний день мы отстранены от международных соревнований, но наша задача — сохранить институт сборных команд, который способствует развитию футболистов. Все сборные, в том числе национальная, должны находиться в тонусе, чтобы в будущем быть готовыми к официальным матчам без раскачки».

Схожее мнение и у Валерия Карпина. «Важно показать, что мы есть, мы живы и готовы вернуться к международным соревнованиям», — подчеркнул специалист.

Сборная России с марта 2022 года отстранена ФИФА и УЕФА от международных турниров. РФС попытался оспорить эти решения в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, но безуспешно — иск был отклонен. Наша национальная команда пропустила стыковые матчи чемпионата мира — 2022, новый сезон Лиги наций и не включена в число участников отборочного турнира Евро-2024 — жеребьевка этого турнира прошла в октябре, матчи запланированы на весну-осень 2023 года.

Тем не менее продление контракта с главным тренером не вызывает сомнений и у экспертов.

— У меня нет никакого удивления [относительно пролонгации договора Карпина], — отметил «Известиям» бывший тренер сборной России и «Торпедо» Борис Игнатьев. — Есть специалист, который решает задачи сборной. Нет оснований менять Карпина и его штаб на нечто иное. Всё вполне закономерно, он держит руку на пульсе. Когда начнутся события, связанные с голами, очками, секундами, тогда можно будет как-то расставлять акценты, кто хорошо работает, а кто плохо. Сегодня штаб Карпина делает ту работу, которую необходимо делать в это время. И мне видится, что делает ее исправно.

Поиск спаррингов

Карпин стал главным тренером национальной команды в середине июня 2021 года. Тогда специалист возглавил сборную на условиях совмещения с работой на аналогичной должности в «Ростове». Контракт с РФС был рассчитан до 31 декабря 2021 года.

Уже в начале августа того года «Ростов» и Карпин объявили о прекращении сотрудничества — это случилось после двух туров, в которых команда уступила «Динамо» (0:2) и «Зениту» (2:4).

«Хватило одной недели, чтобы понять: я взял на себя серьезную ответственность, тяжелую ношу. Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время — это риск нанести вред. Надо быть честным перед самим собой и футболом», — так Карпин объяснил решение сосредоточиться на работе в сборной. Но при этом с семьей остался жить в Ростове-на-Дону.

В осеннем цикле — 2021 в семи матчах с Хорватией (дважды), Кипром (дважды), Мальтой, Словакией и Словенией у россиян было пять побед, одна ничья и одно поражение при разнице мячей 13:2. Правда, единственный раз уступила наша команда как раз в главном матче отборочного цикла — хорватам в Сплите (0:1). Даже в случае ничьей мы напрямую выходили в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре. Поражение же отбросило нас на вторую строчку, но обеспечило участие в стыковых матчах. После этого контракты тренерского штаба автоматически продлили до их завершения.

Увы, из-за санкций, наложенных ФИФА, мы не смогли сыграть стыковые матчи. А 10 марта 2022 года Валерий Карпин вернулся в «Ростов» на условиях совмещения работы. Соглашение с РФС было пролонгировано до конца 2022 года. Вместе с главным тренером на берега Дона отправился до этого освобожденный от клубных дел Виктор Онопко.

30 июня Карпин заключил новый контракт с «Ростовом» до мая 2026 года. После назначения Николая Писарева в «Химки» (на три недели в августе) в штаб сборной вошел еще один знаменитый в прошлом российский футболист Юрий Никифоров.

Несмотря на санкции, национальная команда провела короткий сбор в марте, а сыграла только 24 сентября — с Киргизией в Бишкеке (2:1). Планировалось, что в ноябре Россия встретится на выезде с Ираном (одним из вариантов места проведения матча назывался Катар, но в итоге игру отложили на будущее) и примет Боснию и Герцеговину (против выступили звезды этой сборной и ряд местных чиновников — игра отменена).

РФС нашел подопечным Карпина других соперников: 17 ноября Россия встретится с Таджикистаном в Душанбе, а 20-го — с Узбекистаном в Ташкенте. Сбор стартует 14 ноября. Ранее был назван расширенный состав команды, в который этой осенью вошла большая группа новичков.