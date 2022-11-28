Спорт приписки: РФС готов обсудить переход из Европы в Азию

Российский футбольный союз рассмотрит возможность перехода из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию, сообщил глава организации Александр Дюков. По его словам, обсуждение состоится на ближайшем заседании исполкома РФС. Мнения экспертов по поводу перспектив этого шага кардинально разнятся. Одни видят в нем единственный шанс России участвовать в крупных международных турнирах — в частности, в чемпионате Азии. Другие предрекают российскому футболу «такое болото, из которого мы потом не выберемся». «Известия» разбирались в аргументах сторон и реальности сценария со сменой Россией футбольной «прописки».

Через голову не скачем

Российский футбольный союз (РФС) рассматривает возможность перехода из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). Этот вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании исполкома РФС, заявил 27 ноября глава организации Александр Дюков.

— Еще несколько месяцев назад я говорил, что Азия — это преждевременно. Но сейчас это та возможность, которую мы должны рассмотреть. Думаю, мы ее рассмотрим на исполкоме. Не уверен, что будет принято решение, но ситуация требует обсуждения. Я еще не говорил об этом с представителями Азии, потому что есть УЕФА, они считают нас членом европейской семьи. Наше сотрудничество продолжается. Мы реализуем все программы. С нашей стороны было бы некрасиво начинать переговоры через их головы, — заявил Александр Дюков.

Спорт приписки Предыгровая тренировка сборной России по футболу в Ташкенте Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В сборной России поддерживают идею перехода. Тренер национальной команды Валерий Карпин заявил, что согласился бы с таким решением.

— А другой вариант какой? Неизвестно, сколько нам ждать возвращения в Европу, поэтому давайте в Азию, — подчеркнул он.

Защитник сборной России Георгий Джикия тоже высказался «за».

— Думаю, это неизбежно, — сказал он после матча «Спартака» и «Зенита» в Кубке России.

Юридически переход вполне реален. Прецеденты существуют. В 2006 году свою «прописку» меняла Австралия — выступала в Океании, но перешла в АФК, где больше квот для участия в чемпионатах мира. Израиль сейчас выступает под эгидой УЕФА, хотя еще в 1964-м году он принимал и выигрывал Кубок Азии. В Европу израильтяне перебрались в 90-е годы, после того, как подверглись бойкоту со стороны арабских государств.

Азиатская футбольная конфедерация объединяет 47 стран. Чтобы Россия присоединилась к организации, «за» должны проголосовать как минимум 24 из них. Не сказать, что это очень просто — ведь и в Азии есть страны, которые недружественно относятся к России. Например, Япония, Южная Корея или та же Австралия. Но много там и наших союзников.

Спорт приписки Игроки сборных Австралии и Японии в квалификационном матче Чемпионата мира по футболу FIFA 2022 Фото: Global Look Press/AFLO

— Допустим, Япония и Австралия будут против. Возможно, и Южная Корея. Но заручиться поддержкой половины членов конфедерации мы можем, — отметил в беседе с «Известиями» президент московского «Торпедо» Илья Геркус. — Арабские страны по большей части за нас. А еще Китай, Монголия, КНДР, Вьетнам, Камбоджа. С остальными можно вести переговоры. В любом случае, это реальнее, чем искать поддержку в Европе. Кто из членов УЕФА встанет на нашу сторону? Сербия, Венгрия, Черногория? Может быть, Молдавия, Греция...

Дружественные России страны уже высказываются в пользу ее перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию.

— Если РФС станет членом АФК, конфедерация от этого точно не проиграет. Понятно, что возникнет много вопросов, связанных с финансами, логистикой и так далее. Но АФК от этого только выиграет: она сразу же станет самой большой конфедерацией в мире как по территории, так и по населению, — заявил в интервью «Спорт-Экспресс» генеральный секретарь Футбольного союза Киргизии Нурдин Букуев.

Футбольный агент Кахор Мунипов также поддерживают идею двигаться в сторону Азии.

— Руководители РФС в сегодняшней ситуации должны быть в высшей степени гибкими и дипломатичными, чтобы спасти качество и уровень нашего футбола, — отметил он в беседе с «Известиями». — А это невозможно без официальных матчей, где на кону стоит спортивный результат. К отбору на чемпионаты Европы и мира нас не допускают. Но есть чемпионат Азии. И вот на этом уровне будет очень интересно проверить себя.

Гегемонии не будет

Впрочем, если у кого-то были ожидания, что Россия может стать лидером и гегемоном в Азии, они развеялись после нулевых ничьих сборной Карпина с Таджикистаном и Узбекистаном в ноябрьских товарищеских матчах. Уровень азиатского футбола не стоит недооценивать.

— Если России перейдет в АФК, ей не будет так просто, как думают многие любители футбола. На шесть побед в шести матчах отборочного цикла рассчитывать точно не стоит, — подчеркнул Кахор Мунипов.

У потенциального перехода в Азию есть и другие нюансы: непростая логистика, не самый высокий коммерческий потенциал местных турниров на фоне того, какие деньги наши команды зарабатывали, участвуя в еврокубках. Во многом поэтому переход в Азию скептически оценивают многие знаковые фигуры российского футбола.

Спорт приписки Товарищеский матч между сборными командами по футболу Узбекистана и России Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— Я изначально говорил, что в Азиатской конфедерации нам нечего делать, — заявил «Известиям» экс-капитан сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой. — С кем там играть? С Пакистаном? С Индией? Конечно, не стоит туда переходить.

— Если мы перейдем в Азию, то опустимся в такое болото, из которого потом не выберемся, — отметил «Спорт-Экспресс» почетный президент РФС, бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков.

УЕФА тоже критично оценивает разговоры о возможной смене Россией своей «прописки».

— Эта идея исходит от какого-то политика, а не от РФС, поскольку это означало бы откат российского футбола на 100 лет назад, — заявил президент организации Александер Чеферин в интервью STA в мае, когда впервые всплыла тема «релокации» России в АФК.

По мнению Вячеслава Колосова, таким образом Чеферин хочет «вразумить» Россию от необдуманных решений.

Спорт приписки Официальный талисман чемпионата мира по футболу ФИФА-2018 волк Забивака на церемонии открытия ЧМ-2022 по футболу на стадионе «ЭльБайт» в Катаре Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Он пытается сказать: «Одумайтесь!». Нас вернут в еврокубки, как только геополитическая ситуация успокоится. Будем надеяться, это произойдет через год. Во всяком случае Чеферин на это рассчитывает, и мы тоже. Нам нужно продолжать активную работу с членами исполкома УЕФА и не вставать в позу. Это единственный способ вернуться в европейскую семью, — подчеркнул Вячеслав Колосков.

Даже в РФС до последнего времени придерживались именно этой позиции. «Мы видим себя в семье ФИФА, частью УЕФА», — говорил директор РФС Максим Митрофанов в марте.