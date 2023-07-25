Вопросительный злак: реанимирует ли Эрдоган зерновую сделку

В Турции обсуждают возможность возобновления работы зерновой сделки — 24 июля, по сообщениям СМИ, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган совместно с правительством обсудили будущие переговоры с президентом России Владимиром Путиным по этой проблематике. Условия возвращения Москвы к черноморской инициативе известны, но для Турции важно сохранить ее даже не с экономической, а имиджевой точки зрения , считают эксперты. Насколько реален такой сценарий — в материале «Известий» .

Что предложить Москве

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не оставляет попыток возродить зерновую сделку , о приостановке своего участия в которой Москва заявила 17 июля. 24 июля турецкий лидер встретился с кабинетом министров, в повестке заседания значился вопрос о вариантах и возможности для возобновления действия черноморской инициативы .

«В повестку заседания кабинета министров в понедельник включен вопрос зерновой сделки. То, что можно сделать сейчас, будут обсуждены имеющиеся варианты, выслушаны предложения по возможности возобновления черноморской зерновой инициативы», — писало «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS/Umit Bektas

Газета Hürriyet со ссылкой на источники добавляла, что на заседании должны обсудить предстоящие возможные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на эту тему.

Эрдоган уже неоднократно говорил о планах связаться с Путиным, чтобы обсудить проблематику зерновой сделки, но этого так и не произошло . Сначала Анкара заявляла, что подобный контакт состоится после ближневосточного турне турецкого президента, однако оно завершилось 20 июня — разговора с российским коллегой так и не произошло.

Справка «Известий» Черноморская инициатива (или зерновая сделка) заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года. Первый документ, подписанный между РФ, Турцией, Украиной и ООН, предусматривает создание морских коридоров для вывоза украинского зерна. Второй — между Россией и ООН — подразумевал участие ООН в работе по снятию ограничений против российского импорта. После неоднократных предупреждений Москвы о непродлении сделки в случае невыполнения положений, затрагивающих российские интересы, РФ приостановила свое участие в сделке. В числе требований России — переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, отмена ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты, возобновление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 июля заявил, что разговор Путина и Эрдогана пока не запланирован, хотя не исключил его в будущем.

Подобная затянувшаяся пауза в диалоге свидетельствует о некоторой напряженности, которая стала нарастать после президентских выборов в Турции (их второй тур завершился 28 мая), считает турецкий политолог Керим Хас.

— На мой взгляд, Эрдоган назначил самое проанглосаксонское правительство в истории Турции и резко повернул в сторону Запада . Учитывая, что российские власти выразили поддержку кандидатуре Эрдогана на прошедших выборах, полагаю, новый кабинет министров оказался для Москвы сюрпризом, — сказал он «Известиям».

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

При этом раздражителем в отношениях России и Турции стал не состав правительства как таковой, а отдельные действия Анкары , которые в Москве воспринимают неоднозначно. Накануне саммита НАТО в Вильнюсе Эрдоган заявил: «Без сомнения, Украина заслуживает членства в НАТО». Другой момент — передача в начале июля командиров националистического батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен). В РФ эти действия турецких властей расценили как нарушение достигнутых раннее двусторонних договоренностей. Кроме того, на протяжении длительного времени Турция достаточно прямо высказывает слова поддержки той части крымских татар, которые занимают антироссийскую позицию (хотя здесь, отмечают эксперты, определенный фактор играют устремления Анкары стать центром тюркоязычного мира).

Вместе с тем понятно, что без гарантий безопасности судоходства в Черном море со стороны России продолжить реализацию зерновой сделки будет весьма проблематично .

— Попытки продолжить ход зерновой сделки без России способны привести к провокациям , поскольку речь может пойти об отправке военных кораблей НАТО — в первую очередь США и Великобритании, плюс турецкие суда сопровождения. Насколько я понимаю, турецкая сторона не готова к этому, — считает Керим Хас.

Ключевой задачей для Эрдогана в таком контексте становится попытка убедить Россию вернуться к сделке. Вероятно, сейчас кабмин Турции будет обсуждать варианты, которые можно предложить Москве. Вместе с тем требования РФ хорошо известны , и до конкретных шагов в плане обеспечения интересов России по экспорту ее сельхозпродукции и удобрений возвращение к черноморской инициативе, с позиции Москвы, не кажется возможным.

Фото: REUTERS/Mehmet Emin Calsikan

При этом вряд ли Турцию интересует экономический аспект сделки — Анкара на ней практически не зарабатывает , говорит эксперт РСМД Кирилл Семенов. Для Эрдогана сама черноморская инициатива и тем более ее возрождение — имиджевый проект , в котором турецкий лидер демонстрирует себя как медиатора, способного урегулировать противоречия непримиримых в сложившихся обстоятельствах оппонентов.

— Прежде всего Эрдоган заинтересован, чтобы Россия вернулась к сделке, потому что без ее участия это будет не сделка, это будет какой-то иной формат . А потому инициатива сама по себе подразумевает участие и России, и Украины. Турцию интересует не сам факт поставки украинского зерна, а механизм реализации многостороннего проекта, который бы демонстрировал ее способности играть роль миротворца . И в будущем Анкара будет продвигать именно эту линию — и даже, возможно, попытается завершить этот процесс, усадив за стол переговоров Москву и Киев, — сказал Семенов в разговоре с «Известиями».

Политическая проблема

Для Украины остановка черноморской инициативы становится не только экономической проблемой, но и политической . Несмотря на очевидные сложности, которые создает Киеву закрытие морских путей транзита, Польша и соседние с ней страны Восточной Европы не спешат открывать свои границы для импорта украинского зерна . 19 июля — на следующий день после официального завершения работы черноморского коридора — Польша совместно с Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией согласовали общую декларацию о продлении запрета на ввоз зерна с Украины, транзит при этом будет сохранен . Венгрия и вовсе выразила желание, чтобы Еврокомиссия продлила запрет на импорт как минимум до конца года.

В ответ на действия Варшавы украинский премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Twitter, что инициатива Польши — недружественный и популистский шаг, который повлияет на глобальную продовольственную безопасность и экономику Украины. Варшава в ответ назвала высказывания Шмыгаля недипломатичными и неразумными. После премьер Украины был вынужден сменить риторику — в следующем посте, на этот раз в Telegram-канале, он назвал поляков братьями, а поддержку соседнего государства оценил как чрезвычайную.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

При этом и Украина, и Запад обвиняют Москву в том, что действия России по приостановке участия в инициативе якобы подрывают систему продовольственной безопасности в мире . Однако российские власти неоднократно заявляли, что гуманитарный характер сделки не нашел воплощения в ее реализации — зерно до беднейших стран дошло в весьма скромных объемах.

«Судите сами: за год в рамках «сделки» из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 млн т грузов, из которых более 70% поступило в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая Евросоюз, тогда как на долю таких стран, как Эфиопия, Судан и Сомали, а также Йемен и Афганистан, пришлось менее 3% от общего объема — меньше 1 млн т. <…> Более того, препятствия чинятся даже безвозмездной передаче нами минеральных удобрений нуждающимся, беднейшим странам. Из 262 тыс. т продукции, заблокированной в европейских портах, удалось отправить всего две партии: 20 тыс. т в Малави и 34 тыс. в Кению. Остальное остается в недобросовестных руках европейцев», — написал 24 июля Владимир Путин в своей статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», вышедшей в преддверии саммита Россия – Африка, который состоится на этой неделе в Санкт-Петербурге.

О том, что сельхозпродукция с Украины оседает на европейских складах, говорят и акции протестов фермеров восточноевропейских стран, которые столкнулись с экономическими проблемами из-за демпинга цен со стороны украинских товаров , и последовавшие за ними запреты на соответствующий импорт в пять государств региона.

Украина продолжает искать логистические маршруты для вывоза своей продукции — рассматривается транспортный потенциал Дуная (этим вопросом, судя по сообщениям СМИ, Киев некоторое время уже занимается) и варианты перевоза грузов через Молдавию (однако здесь требуется модернизация железнодорожных путей в этой стране). Кишиневу в этих целях в конце июня уже были выделены €43 млн на ремонт путей.

Фото: REUTERS/Feisal Omar

Наверняка проблематика зерновой сделки станет одной из тем для двусторонних контактов во время начавшегося 24 июля саммита ООН по продовольственным системам, который проходит в Риме . Черноморская инициатива не вошла в повестку, но может обсуждаться участниками вне официальной программы, указали в ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

А в работе саммита, главной темой которого станут подведение итогов мероприятий двухгодичной давности и постановка новых приоритетов, примут участие 2 тыс. человек из 160 стран. На открытии форума выступили генсек ООН Антониу Гуттериш, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, глава ФАО Цюй Дунъюй. Российскую делегацию возглавил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин.