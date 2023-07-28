«Кампания Запада по дискредитации отношений РФ и Африки провалилась»

Россия планирует открыть посольства еще в примерно 10 странах Африки. Впрочем, на первом этапе речь идет о двух государствах. Об этом в интервью «Известиям» сказал посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия – Африка» Олег Озеров. По его словам, Западу не удалось дискредитировать отношения партнеров. В целом второй саммит Россия – Африка, который стартовал 27 июля в Санкт-Петербурге, проходит именно в том ключе, в котором и задумывался изначально. Только на этот раз к экономической составляющей добавилась еще и гуманитарная, подчеркнул он.

«Они приехали проводить переговоры»

— Западные СМИ раздувают историю, что в этом году присутствует на саммите значительно меньше зарубежных гостей. Насколько эти заявления обоснованы?

— Этих спекуляций будет всегда очень много. Приехало в Санкт-Петербург около 50 делегаций, включая еще и интеграционные объединения. На самом деле, если брать по количеству делегаций, оно плюс-минус приблизительно соответствует тому, что было на саммите в Сочи. Какие-то две-три страны отсутствуют — Ботсвана, Кабо-Верде, Нигер, но, понимаете, нужно же смотреть ситуацию. Это огромный континент — 30 млн кв. км, разные ситуации, разные страны. Из Судана должно было приехать первое лицо, но там разразился внутриполитический конфликт, поэтому не смог приехать Абдель Фаттах аль-Бурхан, но он прислал своего первого заместителя. Сложная ситуация в Нигере. Вы слышали: там переворот. Смешно надеяться, что кто-то в этой ситуации приедет. Есть ситуации у некоторых лидеров, связанные с личными обстоятельствами, которые им помешали. У кого-то на эти дни запланировано мероприятие.



— То есть в целом пока положительные эмоции от саммита…

— Мы не можем предъявлять претензии кому-либо, кто не приехал. И мы рады всем, кто сегодня здесь. Как мы видим, приехало большинство, и это говорит о том, что, во-первых, роль России востребована и, во-вторых, что Африка заинтересована в развитии отношений с нами на очень широком уровне. Да, из какой-то страны не приехало первое лицо, зато приехала очень компетентная большая делегация.

Из Намибии, к примеру, не прилетел президент, но при этом тут делегация из 82 человек. И из других стран схожие истории. Самое главное — они приехали проводить переговоры. Это, собственно, то, чего мы добивались для второго саммита — перевода нашего сотрудничества с декларации на конкретную основу. Вот это сейчас и происходит, это намного важнее, чем подсчет, которым очень любят заниматься Telegram-каналы: кто приехал, кто не приехал. Подавляющее большинство африканских государств представлено здесь, и кампания Запада по дискредитации России и отношений РФ и Африки полностью провалилась — об этом даже вспоминать не стоит.

«К экономической составляющей присоединена большая гуманитарная часть»

— Соглашения по каким сферам уже удалось подписать?

— Пока рано подводить итоги, потому что прошел только первый день, будет второй и будет подписание соглашений в различных областях. Сейчас пока сложно сказать, но есть соглашения в финансовой области, в технологических областях, есть по поставкам товаров. Они самые разнообразные по линии разных компаний и в том числе по линии ведомств, министерств, к примеру, подписание документов о взаимном признании дипломов. Сейчас идет такая хорошая практическая работа.



— Каковы сейчас результаты в сфере торговли РФ и стран Африки?

— Очень многие комментаторы упрекают или говорят: якобы у нас маленький объем товарооборота [с Африканским континентом], всего $18 млрд. Мол, посмотрите: у Китая — $138 млрд, $58 млрд — у США, а еще больше у Евросоюза. Но разные величины нельзя сравнивать, нельзя сравнивать сладкое с холодным, это про разное. У нас объем сотрудничества, безусловно, меньше того потенциала, который есть, и есть намерения и желания выйти на более масштабные объемы товарооборота и в целом наших отношений. Но не всё измеряется в деньгах, и не всё измеряется в товарах.



— В таком случае что еще находится в фокусе внимания обеих сторон, в том числе на саммите Россия – Африка?



— Есть еще образование, наука, культура, медиа. И как раз новое качество этого форума в том, что к экономической составляющей присоединена большая гуманитарная часть. Поэтому мы считаем, что форум проходит в верном ключе, именно в том, как он задумывался. Подсчеты эти надо оставить тем людям, которые увлекаются этой формалистикой.

— Вы ранее говорили про открытие посольств в Африке, но они есть уже в большинстве стран. Где РФ планирует открывать новые представительства?

— У нас практически везде открыты посольства, но сегодня нам нужно открыть или даже переоткрыть их в некоторых странах, то есть просто открыть заново, потому что они были закрыты, это в районе 10 стран. Мы думаем, что на первом этапе в двух государствах нам удастся открыть [посольства], но сейчас просто не хотел бы об этом говорить, потому что это тоже процесс.

И поэтому, когда нас упрекают комментаторы, а разные «эксперты» жонглируют цифрами, они должны понимать, что у нас был очень серьезный спад отношений в 90-е годы, и сейчас происходит их восстановление. Констатирую: здесь очень много было выступавших, в том числе на тех панельных сессиях, в которых я участвовал; они говорят о том, что видят желание и готовность России восстановить широкомасштабное сотрудничество с Африканским континентом.