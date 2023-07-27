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«Нам нужен надежный друг. Надеюсь, Россия им станет»

О чем говорят участники саммита в Санкт-Петербурге
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Санкт-Петербурге завершился первый день работы саммита Россия – Африка. Несмотря на давление на страны континента со стороны Запада, форум получился представительным — в РФ прибыли делегации 49 государств. В центре внимания дискуссий — не только экономика и дипломатия, но и вопросы безопасности, продовольствия и многие другие аспекты взаимодействия. С какими ожиданиями и целями приехали гости из Африки — в материале «Известий».

Президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва — о целях сотрудничества с РФ:

Зимбабве — развивающаяся страна, у нас сельскохозяйственная экономика, поэтому мы стремимся модернизировать и механизировать нашу экономику. И Российская Федерация может оказать нам поддержку в этом. На начальном этапе мы ищем сотрудничества на этом уровне, чтобы мы могли стать независимыми в продовольственном плане. В частности, мы хотим иметь доступ к российским удобрениям, к российскому зерну, чтобы обеспечить собственную продовольственную безопасность.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассум Кулибали — о военно-технической кооперации с РФ:

— Россия и Буркина-Фасо сотрудничают в самых разных сферах. Я не вправе раскрывать информацию конкретно о военном аспекте отношений, но мы рады инициативам, исходящим от России, по налаживанию диалога с Африканским континентом в условиях сегодняшнего дня.

Гендиректор совета по атомной энергии Руанды Фидель Ндахайо — о совместных с Россией проектах:

— Отношения Руанды и России стабильны и улучшаются. Мы сотрудничаем в различных областях — это образование, энергетика и другие. Мы вместе работаем над развитием атомных проектов в Руанде с российской корпорацией «Росатом». И, несмотря на складывающиеся в мире обстоятельства, всё идет хорошо, мы находим возможности сохранить и развивать наше сотрудничество.

«Россия имеет большое значение для стран Африки в сфере образования»
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Министр экономики и планирования Анголы Марио Аугусто Гаэтано Жао — об ожиданиях от кооперации с РФ:

— Мы ждем, что наше сотрудничество с Россией повысит доступ к удобрениям, но также мы хотели бы построить собственный завод по производству удобрений в Анголе. У России много институтов, специализирующихся на сельском хозяйстве, и мы хотели бы перенять этот опыт, чтобы нарастить потенциал, повысить показатели урожайности. Сейчас у нас очень низкая производительность труда в сельском хозяйстве — и не только из-за недостатка знаний, но и из-за недостатка технологий.

удобрения
Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Директор департамента возобновляемой и атомной энергетики министерства энергетики Ганы Роберт Согбаджи — об интересах республики в атомных проектах с РФ:

Мы стремимся к сотрудничеству с «Росатомом» — поэтому мы здесь. Мы заинтересованы в строительстве атомных электростанций в Гане. Сейчас мы ведем переговоры, как повысить эффективность энергетического сектора нашей страны. На саммите мы хотим посмотреть на те возможности, которые могут быть нам предложены в области энергетики.

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Лидер панафриканского движения Кеми Себа — о попытках изолировать Россию:

— [Запад] пытается изолировать Россию, ведь она, по их мнению, враг. На это могу сказать одно: если Россию пытаются изолировать на Западе, она должна больше смотреть в сторону Африки. Ведь мы хотим иметь деловых партнеров, а не захватчиков-колонизаторов. А если на Западе решат выкинуть что-то подобное — мы будем сражаться. Нам нужен надежный друг. Надеюсь, Россия им станет.

Пленарное заседание на саммите Россия - Африка

Пленарное заседание на саммите Россия – Африка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Бизнес-консультант из Камеруна Натали Ямб — о наследии колониализма:

Цель Африки — взаимовыгодное партнерство. Мы к этому не особо привыкли: мы всё еще находимся в колониальных отношениях с нашими бывшими метрополиями. Но мы сотрудничаем с Россией и другими странами, мы ищем, с кем бы наладить взаимовыгодное партнерство в области атомной энергетики, сельскохозяйственного производства и новой финансовой архитектуры. Но мы не можем использовать нашу валюту, потому что она привязана к евро. Санкции, которые затронули Россию, также затронули и нас. Мы всё время говорим главам наших государств: надо избавиться от этой привязки к евро и получить независимую валюту, чтобы стать частью нового мирового порядка, — что и прописано в [документах] БРИКС+.

Постоянный представитель Эфиопии при ООН Тайе Ацке Селассие — о долгой истории отношений с Россией:

— Мы стремимся укрепить отношения с Россией, ведь наше сотрудничество развивается на протяжении сотен лет начиная со времен Петра Великого. Нельзя не упомянуть и о взаимодействии православных церквей Эфиопии и России. Мы будем опираться на это длительное и прочное сотрудничество для еще большего укрепления и оживления отношений с Россией. Президент РФ [Владимир Путин] наметил ряд программ сотрудничества, которые действительно могут вывести диалог между Россией и африканскими государствами на самый высокий уровень.

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