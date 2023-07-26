Постоянный континент: Путин принял участников саммита Россия - Африка

Доллар в мировых финансах используется в качестве инструмента политической борьбы, на этом фоне увеличиваются расчеты в национальных валютах между членами БРИКС . Об этом Владимир Путин заявил на встрече с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф 26 июля. В этот же день он пообщался с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом и президентом Египта Абделем Фаттах ас-Сиси , которые прибыли в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия — Африка. Эксперты предупреждают, что давление стран Запада на участников мероприятия вряд ли перейдет в реальную плоскость , потому что эти государства тоже заинтересованы в партнерстве с Африкой.

Марафон встреч

Владимир Путин в преддверии саммита Россия — Африка , который стартует уже 27 июля в Санкт-Петербурге, начал марафон встреч с главами прибывающих делегаций . Сперва президент принял гостей из Эфиопии, группу возглавил премьер-министр и лауреат Нобелевской премии Абий Ахмед . Примечательно, что именно эта страна стала первой на африканском континенте, с которой Россия заключила дипломатические отношения. «Это было 125 лет назад», — напомнил глава государства.

В начале встречи российский лидер обратил внимание на снижение показателей взаимной торговли с Эфиопией, но все же отметил общую тенденцию к росту . В сфере образования наблюдаются положительные результаты: на 2023-2024 годы более чем в три раза для граждан этой страны увеличена квота на получение бесплатного образования. К визиту премьер-министра российская сторона подготовилась основательно, сформирован целый пакет документов .

Владимир Путин и и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али во время встречи в рамках экономического и гуманитарного форума «Россия - Африка» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков



— Среди них межправительственное соглашение по информационной безопасности, о воздушном сообщении, меморандум о взаимопонимании в области информационных коммуникационных технологий, дорожная карта о сотрудничестве в сфере использования атомной энергии, протокол между таможенными службами, — перечислил Владимир Путин.

Эфиопский премьер назвал Россию братской страной, с которой есть связь «с точки зрения культуры, дипломатии, политики и истории» . Глава делегации также рассказал Владимиру Путину, что он находится в северной столице в первый раз и поблагодарил за теплый прием.

Совместные проекты

В этот день глава государства также провел переговоры с президентом Египта Абделем Фаттах ас-Сиси . Он прибыл в Константиновский дворец на черном Аурусе ближе к концу дня. По словам Владимира Путина, отношения России и Египта приобрели особый характер. У стран реализуются мощные совместные проекты , в частности в области энергетики, отметил он, имея в виду известный проект по строительству АЭС «Эд-Дабаа», который, как подчеркнул президент РФ, реализуется по плану.

Египет благодарен России за поддержку проекта атомной электростанции и приветствует все инициативы Москвы по сотрудничеству на африканском континенте , заявил президент республики. Стороны также обсудили успехи в товарообороте и создание российской промышленной зоны. Однако наиболее ожидаемые темы — вроде мирной инициативы по урегулированию украинского конфликта и дальнейшее действие зерновой сделки — в открытой части не затрагивались .

Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В целом российская сторона благосклонно воспринимает африканское предложение по разрешению конфликта на Украине, однако «первую скрипку» тут все же играет ЮАР, нежели Египет, сказал «Известиям» эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов. Наиболее вероятно, что лидеры обсуждали продовольственный вопрос: Египет беспокоит прекращение зерновой сделки и он выступает за сохранение непрерывных поставок российского зерна и растительного масла, добавил он. В целом, визит ас-Сиси в Россию, по словам эксперта важен, поскольку Египет сегодня — один из самых сильных игроков на континенте .

— Российские официальные лица неоднократно заявляли о том, что на африканские страны оказывается давление с целью заставить их отказаться от участия в саммите Россия — Африка. Однако все равно ожидается крайне высокая явка . Маловероятно, что страны Запада переведут свои политические заявления и угрозы в реальную плоскость. Они заинтересованны в диалоге со всеми африканскими странами, и африканцы не рассматривают визит в Россию, как отказ от кооперации с Западом, — сказал Всеволод Свиридов.

Развитие БРИКС

Главу государства в этот день также ждал разговор с президентом Нового банка развития БРИКС . На этом посту находится уже хорошо знакомый российскому лидеру политик — бывший президент Бразилии Дилма Руссефф, которая была избрана на новую должность в конце марта нынешнего года. «Хотел бы отметить, что именно мы с вами в 2014 году стояли у истоков создания этой финансовой структуры », — напомнил Владимир Путин.



На фоне использования доллара «в качестве инструмента политической борьбы» банк БРИКС становится важной структурой , считает российский президент. При этом члены «пятерки», не «дружат» против кого-то, а лишь работают во взаимных интересах, в том числе и в сфере финансов. «Между нашими странами в БРИКС развиваются отношения в национальных валютах, расчеты увеличиваются», — отметил Владимир Путин.

Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Сама Дилма Руссефф считает, что для перехода развивающихся стран на внешнюю торговлю в национальных валютах нет никаких препятствий. По ее словам, Россия — важный партнер государств «пятерки» и самого банка, перед которыми выполняет все имеющиеся обязательства . При этом, если говорить о развитии нацвалют, то ни Россия, ни страны-участницы БРИКС не намереваются «истребить доллар как класс», пояснил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.



— У нас цель — не уничтожить доллар, у нас цель сделать наши товарообороты независимыми от валюты третьих стран. Где-то получается выходить на такой уровень взаимодействия. Допустим с Китаем у нас прогресс, а с Индией, например, есть определенные вопросы, которые надо решать. Они разрешимы, но надо этим заниматься. В принципе, конечно, в идеале — между всеми странами БРИКС надо иметь вот такую возможность, и есть подходы к тому, как это сделать, — сказал он «Известиям».

Президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф Фото: РИА Новости/Алексей Даничев



При этом сенатор напомнил и о другой финансовой новации содружества, которая может быть реализована в будущем, — единой платежной системе BRICS Pay, которая объединит национальные платёжные системы Китая (UnionPay), Бразилии (Elo), Индии (RuPay), а также стран ЕАЭС («Мир» и «Белкарт»).