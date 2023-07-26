Свой среди чужих: что нужно знать о присутствии России в Африке

27 и 28 июня в Санкт-Петербурге пройдет второй саммит Россия –Африка. На четверг и пятницу намечены официальные мероприятия, параллельно к которыми пройдет Экономический и гуманитарный форум. Но первые встречи уже начались, а культурная программа продлится до конца воскресенья. На саммит ждут 17 глав государств, а всего должны приехать высокопоставленные гости из 49 стран, то есть почти из всех стран континента. Что находится на повестке у России и Африки, с кем Москва ведет наиболее полное взаимодействие, а также куда поступает отечественное зерно и удобрения — в материале «Известий».

Экономический потенциал Африки

Африка считается одним из приоритетных направлений российской внешней политики, в последние годы она поднялась в этом списке на одну из лидирующих позиций. Москва активно развивает взаимоотношения с континентом.

Сегодня в Африке живет почти 1,5 млрд человек — цифра, сопоставимая с Китаем. Большая часть населения — молодые люди. Континент считается мировым лидером по темпам роста потребления. В Африке сосредоточено около 30% мировых запасов полезных ископаемых (до 40% золота и почти 90% платины). Регион богат алмазами, кобальтом и ураном. Здесь стремительно прогрессируют сельское хозяйство, химическая промышленность и агротехнологии, нефтепереработка и добывающая промышленность, а также энергетика. Кроме того, на континенте расположено две трети пахотных земель.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Большинство стран стремятся развивать инфраструктуру, растет спрос на автомобили и спецтехнику. 19 стран Африки заинтересованы в развитии мирного атома, в Египте такой проект уже реализуется при помощи России. Для других государств ценен опыт энергетических компаний (проекты уже есть в Нигерии и в Анголе). В ЦАР обсуждали возможность выпускать автомобили на базе «УАЗ «Патриот». Важными областями сотрудничества остаются образование и безопасность.

Сам континент также может многое предложить: африканские страны продают в Россию фрукты, овощи, чай, кофе, цветы, а также ценные породы дерева .

Геополитические перемены: Африка ищет новых союзников

Есть изменения и в геополитической сфере. Стремясь окончательно освободиться от политического и финансового наследия западного колониализма, лидеры Африки ищут новых партнеров — и находят их в лице России, Китая и Турции.

Страны континента всё больше интегрируются в дружественные нашей стране международные союзы. Один из «тяжеловесов», Египет — важный партнер ШОС. О желании присоединиться к БРИКС (где уже находится второй «тяжеловес» Африки — ЮАР) заявили Алжир, Тунис, Судан и Сенегал.

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«Российская спецоперация актуализировала БРИКС для стран глобального Юга: они хотят противостоять западному нарративу «автократии vs демократии», — подчеркивало в мае издание Japan Times.

Кроме того, региональная группа стран Африки — самая многочисленная в ООН, поэтому Россия, равно как и страны Запада, безусловно стремится заручиться поддержкой континента, подчеркнул в колонке «Известий» ректор ГУУ Владимир Строев.

Какие российские компании работают в Африке

В 2022 году товарооборот России и Африки достиг $18 млрд. Несмотря на резкий рост показателя, объем торговли континента с Китаем, ЕС и США в десятки раз больше. То есть российскому бизнесу есть куда расти.

В Африке представлен ряд крупных российских компаний. Это «Росатом» (атомная станция «Эль-Дабаа» в Египте), «Алроса» (в Анголе и Зимбабве), «Лукойл» (на западе Африки), «Русал» (в Гвинее). В 2022 году «Роскосмос» вывел на орбиту ангольский спутник связи «Ангосат-2». Уникальным считается проект «Реновы» по добыче марганцевой руды в ЮАР. Планируют выход на африканский рынок кондитерская фабрика «Красный Октябрь» и автомобильный концерн «Группа ГАЗ».

Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с телекоммуникационным спутником «Ангосат-2» со стартового комплекса космодрома Байконур Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Как отметил в беседе с «Известиями» председатель координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ) Игорь Морозов, главными торговыми партнерами России считаются Алжир, Египет и Марокко, а также страны с крупными экономиками — ЮАР и Нигерия, хотя масштабы торговли со странами Африки южнее Сахары не соответствуют потенциалу наших экономик.

Какие страны Африки покупают российское зерно

Африка — один из главных потребителей российской пшеницы. Главным импортером исторически остается Египет. Наше зерно закрывает больше половины потребностей беднейших стран: Судана, Руанды, Конго, Танзании, Бурунди, а также больше трети потребностей ЮАР, Камеруна, Мозамбика, Сенегала, Ганы, Уганды и Демократической Республики Конго. Частично представлено оно в Нигерии, Мавритании, Зимбабве и Малави.

В беднейшие страны зерно и удобрения отправляют бесплатно: об этом Владимир Путин еще раз напомнил в день выхода России из зерновой сделки.

Африка и Россия в 2023 году

В преддверии саммита вышла программная статья Владимира Путина под названием «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». В ней президент задает вектор форума и вновь говорит о новом, более справедливом миропорядке, контуры которого уже обозначились. Африке предстоит занять в нем достойное место — наряду с другими регионами глобального Юга. Еще одной темой статьи стала «потерявшая смысл» зерновая сделка. Россия, по словам главы государства, в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более что в этом году вновь ожидается рекордный урожай.

Фото: Global Look Press/Xinhua/Sui Xiankai

В целом бизнес заинтересован активнее работать на континенте, резюмирует президент. Для этого предстоит наладить новые транспортно-логистические цепочки, а во взаимных расчетах заменить доллар «более безопасными и свободными механизмами».

В рамках подготовки сторон к форуму и саммиту БРИКС министр иностранных дел РФ Сергей Лавров за первое полугодие совершил три турне по Африке, посетил 10 стран континента. Помимо ЮАР это были Кения, Эритрея, Бурунди и Мозамбик. В январе министр приезжал в ЮАР, Эсватини, Анголу и Эритрею, в феврале — в Мали, Мавританию и Судан.

На переговорах в рамках этих встреч обсуждали не только сотрудничество в сельскохозяйственной сфере, но и другие перспективные направления: геологоразведку, добычу полезных ископаемых, энергетику, телекоммуникации, туризм, науку и образование.

А в июне главы шести государств континента прилетали в Москву, обсудить «африканскую мирную инициативу» по Украине.

Саммит Россия – Африка: главное

Несмотря на то что официальные даты форума 27 и 28 июля, первые встречи пройдут уже в среду, 26-го. Владимир Путин встретился с лидерами Эфиопии и Египта. Ключевое событие назначено на 28 июля. На пленарном заседании саммита «За мир, безопасность и развитие» российский президент выступит с объемным заявлением. Ожидается подписание важных документов.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Константиновском дворце Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Первый саммит Россия – Африка, прошедший в 2019 году, принес России контракты на 800 млрд рублей. На форум в общей сложности приехали более 6 тыс. человек, среди которых были и представители из западных стран — США, Великобритании, Канады и Австралии.