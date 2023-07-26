Путин начал мероприятия в Петербурге со встречи с премьером Эфиопии
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом в Санкт-Петербурге.
Встреча проходит в Константиновском дворце в Стрельне. Она открывает серию контактов российского лидера с главами делегаций, прибывающих на форум и саммит Россия - Африка.
«Сегодня хорошая возможность обсудить актуальные вопросы двусторонней международной повестки. Хотел бы поблагодарить вас, премьер-министр, за то, что приняли приглашение посетить саммит Россия-Африка», — отметил Путин в начале встречи.
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