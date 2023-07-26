В рамках Саммита Россия – Африка состоится международный балетный фестиваль

28 и 29 июля в рамках Саммита Россия – Африка на основной сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге пройдет III Летний фестиваль Школы Иннопрактики «Глобальные ценности», который обещает стать одним из наиболее ярких событий в жизни города.

По традиции ключевым аспектом фестиваля стал культурный обмен между студентами из России и других стран, проходящий в форме совместной творческой работы над хореографическими проектами. Публику ждут захватывающая программа из оригинальных постановок от лучших хореографов России и зарубежья, мировая премьера балета Бориса Эйфмана «Мой Иерусалим», а также специальные гости.

В этом году особый акцент в концепции мероприятия сделан на исследовании взаимодействия между российской культурой и творческим мышлением представителей стран Африканского континента. Диалог двух совершенно разных, на первый взгляд, цивилизаций не просто возможен, но и очень перспективен в художественном отношении. Это подтверждает опыт прошлых хореографических сессий, в ходе которых постановки с африканскими танцовщиками отмечались экспертами и зрителями в числе наиболее интересных и вдохновляющих. В 2023 году к участию в хореографической сессии Школы Иннопрактики (ее кульминационной частью и станет фестиваль «Глобальные ценности») приглашены шестеро артистов из пяти африканских стран: Нигерии, Мозамбика, Уганды, Буркина-Фасо и Сенегала. Благодаря этому первый день фестиваля войдет в структуру Саммита Россия – Африка. По замыслу организаторов подобная программа будет содействовать активизации конструктивного диалога и развитию духовных связей между народами на базе общегуманитарных ценностей.

В первом отделении концерта фестиваля зрители смогут оценить новые работы отечественных и иностранных балетмейстеров, созданные во время хореографической сессии Школы Иннопрактики. На языке танца эти постановки расскажут о важнейшем моменте в жизни каждого человека – выборе между истинными ценностями, объединяющими всех людей, служащими ориентиром в стремительно меняющемся потоке бытия, и ценностями ложными, навязанными культом потребления с его жаждой быстрых удовольствий. Авторами номеров станут такие блестящие хореографы, как Ге Пенг (Китай), Боян Мицев (Северная Македония), Сян Сюй (США/Китай), Балаж Бараньяи (Венгрия), Виктория Арчая (Россия), Ольга Пона (Россия), Константин Кейхель (Россия), Дарья Вергизова (Россия) и Софья Гайдукова (Россия).

Настоящим подарком для ценителей хореографического искусства будет второе отделение концерта, в котором состоится мировая премьера одноактного балета Бориса Эйфмана «Мой Иерусалим». Спектакль представят солисты Санкт-Петербургского государственного академического театра балета и воспитанники Академии танца Бориса Эйфмана. Идея создания данной постановки возникла у хореографа под впечатлением от посещения Вечного города. В спектакле не следует искать конкретных событий и реалий. С помощью пластики и хореографического мастерства Эйфман являет зрителям духовный образ Иерусалима и размышляет на вечные философские темы. Через страдания и ошибки герои балета обретают чувство великой общечеловеческой Любви, отраженной в основных религиях мира. Ключевая идея спектакля – утверждение возможности преодоления любых трудностей и конфликтов с помощью универсальных ценностей, близких всем народам мира в любые времена.

Балет «Мой Иерусалим» поставлен по произведениям Вольфганга Амадея Моцарта, Сергея Рахманинова, Филипа Гласса, а также на христианскую, мусульманскую, еврейскую религиозную и этническую музыку и техно-композиции. К финалу спектакля все многоголосие музыкального коллажа соединится, символизируя духовное прозрение героев.