Ушаков назвал темы выступления Путина на саммите Россия — Африка

На саммите Россия — Африка президент России Владимир Путин, помимо прочего, вступит с большим заявлением, в котором даст оценку состоянию современной системы международных отношений. В частности, он коснется вопросов формирования нового миропорядка на основании принципа многополярности и равенства всех независимых государств. Об этом 25 июля сообщил во время брифинга помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

«Естественно основное внимание будет уделено перспективам дальнейшего развития отношений между Африкой и Россией с упором на наше содействие национальному суверенному развитию африканцев, обеспечении справедливого доступа к продовольствию, удобрениям, к современным технологиям и энергоресурсам. Будут некоторые озвучены наши инициативы в этой сфере», — добавил Ушаков.

По его словам, основная идея проведения саммита заключается в проведении встречи на высшем уровне для содействия в расширении российско-африканского сотрудничества по всем направлениям, укреплении суверенитета африканских государств во всех ее измерениях, а также России и Африки в нынешней турбулентной международной обстановке.

Ушаков отметил, что по окончании саммита планируется принять итоговые декларации, в которых будут зафиксированы и согласованы подходы к вопросам развития российско-африканского сотрудничества и углубления взаимодействия на международной арене.

«Также будут приняты отдельные тематические декларации в частности о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, об укреплении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве. Будет также утвержден план действий форума партнерства Россия —Африка на период с 2023 по 2026 годы», — уточнил помощник президента РФ.

Он обратил внимание, что, несмотря на противодействие западных стран и оказываемое давление, в этой обстановке удается провести второй по счету саммит Россия-Африка. А участие в нем африканской стороны подтверждает стремление к укреплению связей с Россией.

«По состоянию на сегодняшний день, свое участие подтвердили 49 стран из 54. И при этом больше половины — 27 — на уровне первых и вторых лиц. То есть я упомянул, что (будут присутствовать. — Ред.) 17 глав государств, пять вице-президентов, четыре главы правительства, один глава парламента. 17 государств представлены заместителями председателя правительств и министрами, в основном министры иностранных дел. И пять стран будут представлены на посольском уровне», — рассказал Ушаков.

По его словам, важно и то, что будут присутствовать буквально все руководители ведущих региональных организаций Африки.

Второй саммит и форум партнерства Россия – Африка пройдут 27–28 июля.

Накануне, 24 июля, была опубликована статья президента РФ «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», в которой он написал, что формирующийся в настоящее время многополярный миропорядок будет более справедливым и демократичным.

12 июля посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров сообщил, что развитие взаимовыгодного сотрудничества с африканскими странами выходит на качественно новый уровень. Он указал, что второй саммит государств пройдет в процессе перехода от монополярного мира к многополярной системе, в которой будет реализовываться принцип суверенного равенства.