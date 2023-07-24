Путин назвал новый многополярный миропорядок более справедливым

Формирующийся многополярный миропорядок будет более справедливым и демократичным. Об этом говорится в статье российского президента Владимира Путина «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», опубликованной 24 июля на сайте Кремля.

«Новый, многополярный миропорядок, контуры которого уже обозначились, будет более справедливым и демократичным. И нет сомнений, что Африка наряду с Азией, Ближним Востоком, Латинской Америкой займет в нем достойное место», — написал он.

Также он выразил надежду, что в дальнейшем африканский народ сможет полностью освободиться «от тяжелого наследия колониализма и неоколониализма, отринув его современные практики».

«Россия с удовлетворением воспринимает повышающийся международный авторитет как отдельных государств, так и Африки в целом, их стремление весомо заявить о себе, взять в свои руки решение проблем континента», — добавил российский лидер.

Путин подчеркнул, что российская сторона всегда выражает поддержку конструктивным инициативам партнеров и выступает за предоставление африканских странам места в структурах, которые определяют судьбы мира, включая Совет Безопасности ООН и G20 («группу двадцати»).

Помимо этого, Россия всегда выступает за интересы стран Африканского континента в реформировании глобальных финансовых и торговых институтов, заключил он.

В этой же статье Владимир Путин отметил, что партнерские связи нашей страны с Африкой имеют прочные, глубокие корни и во все времена отличались стабильностью, доверием и доброжелательностью. Помимо этого, он подчеркнул, что Россия последовательно выражала поддержку африканскому народу в связи с его борьбой за освобождение от колониального гнета.

Также российский президент заявил, что с нетерпением ждет встреч с лидерами африканских стран в Петербурге. По итогам саммита Россия – Африка будет принят ряд документов, в том числе декларация. Также будет утвержден план действий Форума партнерства между страной и континентом до 2026 года.

Второй саммит Россия – Африка пройдет в Санкт-Петербурге 27–28 июля. Первый подобный форум принимал Сочи в октябре 2019-го.

Ранее, 21 июля, Путин провел заседание с постоянными членами Совета Безопасности страны. Обсуждались вопросы развития отношений со странами Африки и использования информационных технологий.

Участие в саммите Россия – Африка подтвердили 49 стран. При этом около половины из них будет представлено на самом высоком уровне — глав государств и правительств.

12 июля посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров сообщил, что развитие взаимовыгодного сотрудничества со странами Африки выходит на качественно новый уровень. Он указал, что второй саммит Россия – Африка пройдет в переломный момент в развитии международных отношений, в процессе перехода от монополярного мира к многополярной системе, в которой будет реализовываться принцип суверенного равенства.