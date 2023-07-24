Путин назвал связи России и Африки прочными и доверительными

Партнерские связи нашей страны с Африкой имеют прочные, глубокие корни и во все времена отличались стабильностью, доверием и доброжелательностью. Об этом говорится в статье российского президента Владимира Путина «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», опубликованной 24 июля на сайте Кремля.

«Мы искренне дорожим честно накопленным капиталом дружбы и сотрудничества, традициями доверия и взаимной поддержки, сложившимися у России со странами Африки», — написал он, отметив, что обе страны объединены стремлением к формированию системы отношений, которая основана, в первую очередь, на международном праве, учете национальных интересов, неделимости безопасности, а также на признании центральной координирующей роли Организации Объединённых Наций (ООН).

Помимо этого, российский лидер подчеркнул, что Россия последовательно выражала поддержку африканскому народу в связи с их борьбой за освобождение от колониального гнета.

«Мы <…> оказывали содействие [Африке] в становлении государственности, в укреплении суверенитета и обороноспособности», — написал Путин.

В этой же статье российский президент заявил, что с нетерпением ждет встреч с лидерами африканских стран в Петербурге. По итогам саммита Россия – Африка будет принят ряд документов, в том числе декларация. Также будет утвержден план действий Форума партнерства между страной и континентом до 2026 года.

Второй саммит Россия – Африка пройдет в Санкт-Петербурге 27–28 июля. Первый подобный форум принимал Сочи в октябре 2019-го.

Ранее, 21 июля, Путин провел заседание с постоянными членами Совета Безопасности страны. Обсуждались вопросы развития отношений со странами Африки и использования информационных технологий.

Участие в саммите саммит Россия – Африка подтвердили 49 стран. При этом около половины из них будет представлено на самом высоком уровне — глав государств и правительств.

12 июля посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров сообщил, что развитие взаимовыгодного сотрудничества со странами Африки выходит на качественно новый уровень. Он указал, что второй саммит Россия – Африка пройдет в переломный момент в развитии международных отношений, в процессе перехода от монополярного мира к многополярной системе, в которой будет реализовываться принцип суверенного равенства.