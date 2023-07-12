В МИД РФ заявили об укреплении сотрудничества России с Африкой

Развитие взаимовыгодного сотрудничества России со странами Африки выходит на качественно новый уровень. Об этом заявил в среду, 12 июля, посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия – Африка» Олег Озеров на круглом столе «Россия – Африка: медиасотрудничество и медиасуверенитет» в медиацентре «Россия сегодня».

«Совершенно очевидно, что наше сотрудничество с Африканским континентом выходит на качественно новый уровень <…> Кто-то может сказать, что это принципиально новое качество сотрудничества, потому что сейчас речь идет не о том, чтобы Россия оказывала помощь в становлении независимости и государственности африканских стран, чем отличался первый период конца 1950-х — начала 1960-х годов, а о совершенно иных отношениях, которые складываются», — рассказал Озеров.

Он указал, что второй саммит Россия – Африка пройдет в переломный момент в развитии международных отношений, в процессе перехода от монополярного мира к многополярной системе, в которой будет реализовываться принцип суверенного равенства.

Ранее, 19 июня, Озеров заявил, что большинство стран контента дали согласие на участие в саммите Россия – Африка в Санкт-Петербурге. Он пройдет 27–28 июля. В первый раз форум состоялся в октябре 2019 года в Сочи.

До этого, 17 июня, африканские лидеры посетили Санкт-Петербург для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер выслушал основные положения мирной инициативы африканских стран, заявив, что Москва с уважением относится к позиции Африки в пользу мирного урегулирования конфликтов и установления более справедливого миропорядка.