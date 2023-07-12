Реклама
Прямой эфир
Общество
ГД приняла закон об урегулировании порядка распоряжения памятниками в России
Мир
Байден обсудит с Зеленским поставки дальнобойных ракет
Общество
В ГД предложили организовать выставку подбитой в ходе СВО техники НАТО
Экономика
Цена нефти марки Brent превысила $80 за баррель впервые с 30 апреля
Мир
Страны G7 согласовали декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украины
Мир
Генпрокуроры РФ и КНР подписали программу сотрудничества на 2023–2024 годы
Мир
Министр обороны Британии призвал Украину поблагодарить Запад вместо критики
Мир
Во Франции назвали катастрофой потенциальное вхождение Украины в НАТО
Общество
Путин попросил Мурашко не забывать про подготовку кадров в сфере здравоохранения
Мир
В турецком Бодруме пожар охватил лесной массив
Туризм
Подмосковье вошло в топ-5 регионов по перспективам развития санаторно-курортной отрасли

В МИД РФ заявили об укреплении сотрудничества России с Африкой

0
Фото: summitafrica
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Развитие взаимовыгодного сотрудничества России со странами Африки выходит на качественно новый уровень. Об этом заявил в среду, 12 июля, посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия – Африка» Олег Озеров на круглом столе «Россия – Африка: медиасотрудничество и медиасуверенитет» в медиацентре «Россия сегодня».

«Совершенно очевидно, что наше сотрудничество с Африканским континентом выходит на качественно новый уровень <…> Кто-то может сказать, что это принципиально новое качество сотрудничества, потому что сейчас речь идет не о том, чтобы Россия оказывала помощь в становлении независимости и государственности африканских стран, чем отличался первый период конца 1950-х — начала 1960-х годов, а о совершенно иных отношениях, которые складываются», — рассказал Озеров.

Он указал, что второй саммит Россия – Африка пройдет в переломный момент в развитии международных отношений, в процессе перехода от монополярного мира к многополярной системе, в которой будет реализовываться принцип суверенного равенства.

Южная сторона: в Африке готовы помочь РФ и Украине с обменом пленными
Когда представители континента посетят Санкт-Петербург и Киев

Ранее, 19 июня, Озеров заявил, что большинство стран контента дали согласие на участие в саммите Россия – Африка в Санкт-Петербурге. Он пройдет 27–28 июля. В первый раз форум состоялся в октябре 2019 года в Сочи.

До этого, 17 июня, африканские лидеры посетили Санкт-Петербург для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер выслушал основные положения мирной инициативы африканских стран, заявив, что Москва с уважением относится к позиции Африки в пользу мирного урегулирования конфликтов и установления более справедливого миропорядка.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023