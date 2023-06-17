Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Санкт-Петербург
Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Санкт-Петербург, о чем стало известно в субботу, 17 июня.
«Президент Рамафоса прибыл в международный аэропорт Санкт-Петербурга в Российской Федерации, где он присоединился к другим главам африканских государств и правительств, участвующим в мирной инициативе Африки для мирных переговоров с президентом Владимиром Путиным», — сообщил Twitter Рамафосы.
Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что 17 июня политиков из стран Африки примет Путин для обсуждения африканской инициативы по мирному урегулированию украинского конфликта.
Ранее в пятницу делегацию лидеров шести африканских стран принял президент Украины Владимир Зеленский. Рамафоса в ходе переговоров с коллегой заявил о необходимости завершить украинский конфликт.
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