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Путин обсудил с членами Совбеза развитие отношений со странами Африки

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Президент России Владимир Путин в пятницу, 21 июля, проводит заседание с постоянными членами Совета Безопасности страны. На повестке дня — вопросы развития отношений со странами Африки и использования информационных технологий.

«У нас сегодня несколько вопросов, один из них — это развитие наших отношений с друзьями на африканском континенте, скоро саммит Россия – Африка, и вопросы, связанные с такой важной областью, как использование информационных технологий, конечно, применительно к обеспечению безопасности страны», — сказал Путин.

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Второй саммит Россия – Африка пройдет в Санкт-Петербурге 27–28 июля. Первый подобный форум принимал Сочи в октябре 2019-го.

Участие во встрече подтвердили 49 стран. При этом около половины из них будет представлено на самом высоком уровне — глав государств и правительств.

12 июля посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров сообщил, что развитие взаимовыгодного сотрудничества со странами Африки выходит на качественно новый уровень. Он указал, что второй саммит Россия – Африка пройдет в переломный момент в развитии международных отношений, в процессе перехода от монополярного мира к многополярной системе, в которой будет реализовываться принцип суверенного равенства.

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