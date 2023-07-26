Корреспондент «Известий» рассказал о деталях предстоящего форума Россия — Африка

В четверг, 27 июля, начнет работу второй экономический и гуманитарный форум Россия — Африка. В Константиновском дворце всё готово для проведения мероприятий. Об этом 26 июля сообщил корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Он отметил, что в среду президент России Владимир Путин проведет встречу с премьер-министром Эфиопии Аби Ахмедом Али.

«Россию с этой страной связывают довольно тесные экономические и политические отношения», — отметил журналист.

Потом глава государства проведет переговоры с главой нового Банка развития БРИКС Дилмой Русеф.

Вечером в этот день у Путина состоится встреча с президентом Египта Абдулом Ас-Сиси. Стороны обсудят «довольно большой пул вопросов», заключил Синеок.

Ранее в среду президент РФ отметил, что в последние годы сотрудничество России с Африкой вышло на новый уровень. Россия поддерживает стремление африканских государств к социально-экономической стабильности и прогрессу, подчеркнул он.

Днем ранее помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил, что на саммите Россия — Африка Путин выступит с большим заявлением, в котором даст оценку состоянию современной системы международных отношений.

В марте российский лидер выразил уверенность в том, что Африка станет одним из лидеров многополярного миропорядка. Он добавил, что Москва всегда уделяла и будет уделять первостепенное внимание сотрудничеству с африканскими странами.