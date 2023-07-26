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Путин заявил о новом уровне сотрудничества России и Африки

Путин: Россия вышла на новый уровень сотрудничества с Африкой и намерена его развивать
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Фото: ТАСС/Александр Казаков
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За последние годы сотрудничество России с Африкой вышло на новый уровень. Об этом заявил 26 июля президент РФ Владимир Путин в приветствии к экономическому форуму «Россия — Африка», размещенном на сайте Кремля.

«Важно, что за последние годы наше сотрудничество с Африкой вышло на новый уровень. Намерены и дальше его развивать: стимулировать торговлю, инвестиции, углублять кооперацию, совместно работать над такими насущными проблемами, как борьба с бедностью, подготовка современных кадров, обеспечение продовольственной безопасности, изменение климата», — отметил глава государства.

Российский лидер также заявил, что РФ поддерживает стремление африканских государств к социально-экономической стабильности и прогрессу.

Кроме того, Путин подчеркнул, что Африка в современном мире всё более уверенно заявляет о себе в качестве одного из полюсов формирующегося многополярного мира.

«Здесь набирают силу позитивные изменения в производстве и сельском хозяйстве, в транспортной инфраструктуре и ТЭК, в здравоохранении и образовании, в других областях», — перечислил он.

Второй саммит и форум партнерства Россия — Африка состоятся 27–28 июля.

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25 июля помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил, что на саммите «Россия — Африка» Путин выступит с большим заявлением, в котором даст оценку состоянию современной системы международных отношений. В частности, он коснется вопросов формирования нового миропорядка на основании принципа многополярности и равенства всех независимых государств.

В тот же день стало известно, что президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре первым из африканских лидеров прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите. Власти Буркина-Фасо считают, что партнерство с Россией поможет им справиться с внутренними угрозами, связанными с деятельностью исламистских группировок и кризисом безопасности.

12 июля посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров сообщил, что развитие взаимовыгодного сотрудничества с африканскими странами выходит на качественно новый уровень. Он указал, что второй саммит государств пройдет в процессе перехода от монополярного мира к многополярной системе, в которой будет реализовываться принцип суверенного равенства.

До этого, 20 марта, Путин выразил уверенность в том, что Африка станет одним из лидеров многополярного миропорядка. Он добавил, что Москва всегда уделяла и будет уделять первостепенное внимание сотрудничеству с африканскими странами.

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