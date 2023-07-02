Африканская мечта: что приводит россиян на континент

Свыше 50 тыс. россиян проживает в Африке , из них больше половины — в Египте, сообщили «Известиям» в Россотрудничестве. Некоторые развивают бизнес или преподают русский язык местному населению . При этом многие живут на континенте еще со времен СССР. С каким отношением сталкиваются россияне и что сближает граждан РФ с африканцами — в материале «Известий» .

Сколько россиян в Африке

В настоящий момент в Африке проживает более 50 тыс. россиян, из них 35 тыс. — в Египте, 3 тыс. — в Марокко, 6 тыс. — в ЮАР, по 1 тыс. — в Алжире и в Танзании , рассказали «Известиям» в Россотрудничестве (данные по итогам 2021-го). Чуть меньше — от 100 до 400 соотечественников находятся в Замбии, Кабо-Верде, Камеруне, Конго, Мозамбике, Нигерии. Меньше 100 россиян проживают в Эфиопии, Кот-д’Ивуаре, Сенегале и на Мадагаскаре. Что касается ЦАР, то здесь проживает порядка 2 тыс. россиян, рассказал ранее посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза.

Со многими странами континента связи установились еще во времена СССР — тогда из Союза в Африку активно приезжали инженеры и учителя . Во многих африканских школах советские граждане преподавали не только русский язык, но и физику, химию или математику — иногда на русском.

Советский преподаватель Андрей Тертычный проводит занятия с конголезскими студентами в сельскохозяйственном лицее имени Амилкара Кабрала, Республика Конго, 1987 год Фото: РИА Новости/Борис Бабанов

Особо тесные связи были установлены со странами социалистической ориентации — в частности, Гвинеей, Ганой, Республикой Конго, Мали, Эфиопией, Анголой, Мозамбиком и Бенином. В общей сложности межправительственные соглашения об экономическом и техническом сотрудничестве были заключены у СССР с 37 государствами Африки, на этом основании советские специалисты принимали участие в создании около 600 предприятий и других объектов, из которых более половины были запущены к концу 80-х годов.

С помощью СССР в Африке было возведено около 30 объектов энергоинфраструктуры , в том числе Асуанская ГЭС в Египте. Кроме того, СССР оказывал содействие африканским государствам в создании и развитии собственной горнодобывающей промышленности, черной и цветной металлургии. Также было построено несколько нефтеперерабатывающих заводов, десятки машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий .

Непунктуальность и склонность к обману

Сейчас россияне переезжают в Африку по разным причинам: кто-то выбирает этот континент для ведения бизнеса в силу низкой конкуренции и высокой маржинальности рынка, некоторые отправляются сюда для развития туризма, а другие ищут творческое вдохновение .

Татьяна Шишкова, музыкант по профессии, впервые побывала в Уганде в 2013 году в качестве туриста . При этом во время своего путешествия она успела позаниматься вокалом с местными певицами. И уже через пару лет приехала с концертом для проживающих в Уганде россиян. Несколько месяцев назад она вернулась сюда пожить подольше — выбрала для этого столичную Кампалу с населением 1,5 млн человек.

— Четко помню свое первое впечатление: сразу бросается в нос этот пряный и влажный воздух, особый африканский запах. Кругом тебя преследуют яркие краски, которых в России никогда не бывает, — стены зданий, пестрые костюмы людей. Женщины все очень нарядные и красивые, — рассказала она «Известиям».

Рынок Кампалы, Уганда Фото: Getty Images/Art In All of Us/Camille Delbos

По ее словам, первое время в Африке раздражение вызывает медлительность и непунктуальность местных жителей . «Можешь назначить встречу на два часа дня, а человек придет к трем, и это будет нормально. Раздражают канавы по бокам от дорог, отсутствие общественных пространств для прогулок и тротуаров. О том, чтобы с коляской с ребенком прогуляться, не может быть и речи », — добавила Татьяна.

Отсутствие пунктуальности среди африканцев российский бизнесмен Михаил Ляпин связывает с тем, что люди живут на экваторе, поэтому у них не так выражена смена сезонов и нет понятия о дедлайне . «В Африке часто не уважают ни твое, ни свое время», — рассказал он.

Михаил переехал в Кению из Мурманска в 2017-м, чтобы развивать сервис онлайн-кредитования . До этого в Африке он никогда не был, но после анализа рынков различных регионов пришел к выводу, что Кения и Восточная Африка в целом подходят для него лучше всего в связи с общей языковой культурой — в Кении и Уганде говорят на английском, а также там относительно безопасно. Кроме того, в этих странах довольно мягкий климат.

— Меня поразила высокая степень обмана , причем довольно легко считываемого. В Африке зачастую белый человек воспринимается как банкомат на ножках . Из-за этого завышают тарифы на разные услуги, и это нужно понимать , — отметил Ляпин.

По его словам, чтобы найти общий язык с местными, понадобилось несколько лет — наладить контакт быстрее помогло бы знание суахили, на котором также говорят в Кении , считает Михаил. «Все говорят по-английски, но местный язык знать полезно, чтобы чуть лучше понимать логику местного населения. Завести друзей среди местных у меня не получилось, но есть хорошие знакомые, в основном среди тех, кто получил образование и имеет опыт работы за границей: в Европе и США. У них более понятная логика, менее завязанная на религиозных ценностях», — пояснил Ляпин.

Найроби, Кения Фото: ТАСС/EPA/Daniel Irungu

Впрочем, Татьяне Шишковой удалось подружиться с местными — этому поспособствовала совместная работа в процессе записи альбома. «Мы регулярно встречаемся, в составе нашего коллектива есть угандийцы из разных регионов, они сильно отличаются друг от друга», — пояснила она.

При этом сама она разместилась в мусульманском районе Кампалы, где проживает преимущественно темнокожее население . Этот район в масштабах страны считается довольно криминальным, хотя лично она не сталкивалась с проблемами: « Я просто знаю, как себя вести, и не даю повода меня обидеть . В целом отношение нормальное, если не вести себя высокомерно», — добавила россиянка.

Общительность и тяга к спорту

Анастасия родилась в Намибии и училась в школе вместе с местными детьми . По ее словам, в отличие от России многие школы в Намибии располагаются в частных домах, а под классы переоборудованы жилые комнаты. На переменках из-за жары детям разрешается купаться в бассейне и сидеть на уроках с мокрыми волосами . Дети и взрослые часто ходят босиком по школе и на улице — это принято в Африке, говорит девушка.

— Есть такая привычка, что всё время люди спрашивают: как дела? Даже если виделся 20 раз за день, каждый раз надо спрашивать, иначе это сочтут за грубость . В России же, наоборот, мне делали замечания, когда я по несколько раз в день задавала этот вопрос одноклассникам, — рассказала Анастасия в беседе с «Известиями».

Она добавила, что в Африке в жизни детей и взрослых большую роль играет спорт. По ее словам, отношение к русским и к белым в целом всегда было нормальным. « Там проблемы скорее не между белыми и черными, а между бедными и богатыми . Гулять можно было только с родителями и только днем в определенных районах. Есть такие места, где из машины лучше не выходить», — предупредила она.

Виндхук, Намибия Фото: Getty Images/NurPhoto

По словам Татьяны Шишковой, русские и африканцы похожи своей историей: оба народы жертвенные . «Африканцы за столетия привыкли к рабству, а русские страдали от крепостного права, которое только недавно отменилось. Хозяин сказал — надо делать. Россияне привыкли просто работать и не возражать, африканцы тоже такие. Но они более пассивные, чем русские», — считает она.

В Африке и в России разные возможности, в первую очередь в плане образования , добавила Татьяна. «В России оно бесплатное, поэтому мы образованы лучше. А здесь среднее и высшее образование платное — кто может себе позволить, тот его и получает», — пояснила она.

Тем не менее люди в Африке более открытые и общительные , считает Михаил Ляпин. «В местной культуре меня порадовало, что люди легко идут на диалог, легко задают вопросы, которые у нас бы казались личными, более склонны к контакту и всегда общаются с улыбкой . У них всегда хорошее настроение. На меня это повлияло, сейчас я гораздо легче завожу контакты и с интересом общаюсь с незнакомцами, а раньше этого не понимал», — рассказал он.

Кедровая бочка для президента ЦАР

Предприниматель из Москвы Антон Коринец впервые приехал в Танзанию как турист три года назад, затем успел пожить в Уганде, ЮАР, а теперь работает в Кении в сфере продаж . «Мое знакомство с Африкой началось с острова Занзибар, именно тут я понял, что влюбился в Африку и хочу здесь жить. Невозможно не влюбиться в этот континент: в природу, людей, местную культуру и обычаи», — поделился с «Известиями» россиянин.

Фото: из личного архива Антон Коринец

Вторым домом Африка, а точнее Центрально-Африканская Республика, стала и для врача-физиотерапевта Зарины , которая поехала работать медиком при российском посольстве в Банги восемь лет назад. За это время она успела подружиться как с местными жителями, так и с иностранными сотрудниками миссии ООН и госпиталя при ней. Когда медицинская помощь понадобилась матери президента страны Фостен-Арканжа Туадера, Зарина одной из первых откликнулась на его просьбу и помогла ей, несмотря на отсутствие квалифицированного персонала и медицинской техники в стране.

Госпиталь в Банги, ЦАР Фото: AP/Rebecca Blackwell

А когда президент предложил девушке выбрать любой подарок, она попросила заасфальтировать дорогу, ведущую к российскому посольству в Банги, чтобы провести там «Бессмертный полк» 9 Мая . К слову, именно так местные власти и поступили.

После этого президент ЦАР обращался к россиянке за медицинской помощью и советовался, как поддерживать форму, рассказала она. Зарина даже привезла кедровые бочки из Новосибирска, чтобы африканский лидер закалялся. По ее словам, в ЦАР очень любят русских.

Фото: из личного архива Зарина с президентом ЦАР

В свою очередь она старается прививать местным жителям российскую культуру — учит варить борщ, красить яйца на Пасху . По ее словам, даже у президента ЦАР во дворе дома есть красный уголок с православными иконами из России.

Антон Коринец отмечает, что познать культуру Африки невозможно, не пробуя местную еду, пусть даже иногда приготовленную в весьма сомнительных условиях.

— Одно из популярных блюд в Кении — это угали, густая каша или пюре на основе кукурузной муки, его едят руками в прикуску с мясом или рыбой. Блюдо обладает высокой энергетической ценностью. Конечно, есть много ресторанов с современной кухней, но вот найти хороший стейк тут проблематично, — рассказал он.

Фото: из личного архива Антон Коринец с местными жителями

По его словам, в Африке люди всегда готовы прийти на помощь . «За время проживания в африканских странах у меня появилась много товарищей и, честно говоря, даже удивляли некоторые моменты. Например, когда я на время остался без машины, мой друг-кениец по имени Джон просто отдал ключи от своей машины со словами: тебе сейчас нужнее . Было неожиданно и приятно», — вспоминает Коринец.