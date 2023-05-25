Континент XXI века: мифы о стремительно развивающейся Африке

25 мая во всем мире отмечают День Африки. В этом году 60-летний юбилей установления праздника. В отношении стран континента давно сложились стереотипы: слабое образование, низкий уровень технологического прогресса и экономического развития. Насколько эти клише соответствуют реальности сейчас — разбирались «Известия».

Ошибочные мнения

Со времен колониализма в западном мире сложились многие негативные стереотипы и обобщения об Африке, ее жителях и культуре. Например, существует ошибочное мнение, что большая часть континента — это пустыня, негостеприимные джунгли или необитаемая саванна, населенная дикими животными.

Или, как пишет Global Citizen, что африканцы «живут в глиняных хижинах в какой-то глуши». Хотя на самом деле как минимум 42% населения континента живут в городах.

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Целый континент, на котором свыше 50 стран со своей историей, культурой, традициями и языками, порой ошибочно принимают за единое государство. Или же верят, что африканцы говорят на одном официальном языке, в то время как на континенте их более 2 тыс.

Также в развитых странах порой считается, что Африка — центр нищеты и примитивной культуры, а у населения «нет доступа к современным технологиям». Однако и это заблуждение.

Миф: нет экономического роста

«Свыше 40% африканцев к 2030 году будут принадлежать к среднему или обеспеченному классу, в то время как спрос на товары и услуги значительно вырастет. Согласно прогнозам, активнее всего будут развиваться такие отрасли, как образование и транспорт, недвижимость, сферы потребительских товаров и продуктов питания, гостиничный и туристический бизнес, здравоохранение, финансовые услуги и телекоммуникации», — такие данные приводит Всемирный экономический форум.

Таким образом, Африка может стать одним из перспективных направлений для инвестиций, поскольку более половины самых развивающихся экономик находятся на этом континенте. В ближайшее десятилетие им предсказывают активный рост.

Также ожидается, что к этому времени потребление домохозяйств достигнет $2,5 трлн, что более чем вдвое больше показателя 2015 года . При этом 20% потребления придется на Нигерию, 17% — на Египет и 11% — на ЮАР. Тем временем Алжир, Ангола, Гана, Кения, Марокко, Судан, Тунис и Эфиопия будут привлекать компании, которые хотят выйти на новые рынки.

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Если раньше деньги в основном приходили в нефтяную и горнодобывающую промышленность, то сейчас инвесторы всё больше сосредоточены на развитии сферы телекоммуникаций, услуг и розничной торговли .«С точки зрения управления в странах появилась стабильность, многие государства, которые до этого переживали период беспорядков, стали успешными. Улучшилась политика, торговля и деловая среда», — пишут западные СМИ.

Наиболее развитыми частями Африки традиционно считались южные регионы континента, в частности, ЮАР, а также север — Алжир, Марокко и Тунис. Однако в последнее время стали формироваться четыре крупных, стремительно развивающихся центра: на юге — ЮАР, на севере — Египет, на востоке — Эфиопия, на западе — Нигерия. Это государства с большим населением, ресурсами и хорошо развивающимися потребительскими рынками.

Помимо этого, к новым центрам роста также относят Гану, Ботсвану, Кению, Маврикий, Намибию, Руанду и Танзанию.

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Причины столь бурного роста в том, что материк богат природными ресурсами, рабочей силой, а также молодым населением, которое становится всё более образованным.

Миф: нет технического прогресса

Около 60% населения Африки составляют молодые трудоспособные люди в возрасте 25 лет. Благодаря им растет спрос на современные товары и услуги, а это, в свою очередь, дает хороший старт для экономического роста.

В африканских странах распространены цифровые торговые площадки, разные сервисы доставки, такси, разворачивают свою деятельность международные платежные системы.

Эксперты прогнозируют, что к 2025 году интернет-экономика континента будет составлять 5,2% ВВП, что соответствует $180 млрд.

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«ВВП всего региона — $6,8 трлн. Если бы Африка была одним государством, она стала бы четвертой в мире страной после Китая, США и Индии. Бесспорно, экономическая мощность региона пока невелика, но в ближайшие 30–50 лет ему предсказывают стабильный рост в диапазоне 6–12% в год, и этот процесс будет сопровождаться созданием новых отраслей и видов бизнеса», — считает сооснователь Explore Ethiopia Микаэл Горский.

Миф: нет инфраструктурных проектов

В настоящее время в Африке реализуются масштабные инфраструктурные проекты. Один из них — амбициозный проект порта Багамойо, а также строительство 190 промышленных предприятий на территории специальной экономической зоны площадью 1700 га, прилегающей к порту. Его собираются полностью завершить к 2045 году.

Планируется, что Багамойо станет крупнейшим портом континента, что позволит превратить Танзанию в региональный экономический центр.

Тем временем около Найроби в Кении идет строительство центра по разработке ПО — технополиса Конза . Его называют «местом, где начинается кремниевая саванна Африки». Возведение технологического города считается одним из планов национального развития страны, известного как видение Кении-2030.

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Помимо этого, в ЮАР реализовали крупнейший солнечный проект на континенте — возвели солнечную ферму Jasper. Строительство завершилось в 2014 году. Станция вырабатывает примерно 180 тыс. МВт в год, обеспечивая энергией 80 тыс. домов.

Также всего за год был расширен Суэцкий канал . Благодаря этому была увеличена пропускная способность водного пути, что позволило судам двигаться в обоих направлениях одновременно по большей части канала. Проект превратил города-каналы в важный мировой торговый центр.

Миф: низкий уровень образования

За последние годы уровень образования в Африке существенно вырос, заявил «РИА Новости» руководитель проекта по информационному сопровождению второго саммита Россия – Африка Денис Жильцов.

«Для африканских студентов возможность получения качественного образования на родине — это не только вопросы социальных лифтов, национальной гордости или престижа. Это прежде всего вопрос перспектив дальнейшего развития экономик континента, трансформации африканских стран в высокотехнологичные общества, не просто интегрированные в мировую повестку, но и влияющие на нее», — считает он.

Эксперты Всемирного экономического форума отмечают, что в африканском образовании произошла заметная трансформация. В международном рейтинге World University Rankings общее количество африканских университетов достигло 97. При этом в прошлом году их было 71, а пять лет назад — всего 27.

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«Африканские ученые показывают довольно неплохие результаты в области биотехнологий и сельскохозяйственных технологий. Активно развиваются финансовые технологии, например блокчейн . В этой области Африка развивается самыми высокими темпами в мире, за последние два года рост этих технологий составил 1200%. Камерун, Нигерия и ЮАР входят в топ-10 стран по развитию кибервалют», — отметила член-корреспондент Российской академии наук, директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.

По словам эксперта, первый онлайн-платеж был совершен не в Европе или США, а в Кении . Преобладающее в Африке молодое население быстро осваивает различные современные технологии и помогает им развиваться.

Что касается фундаментальных наук, то их развитие активно идет в Нигерии, Кении и ЮАР; известные центры и университеты находятся в Алжире, Египте и Марокко.

Миф: Африка — отставший континент

«Наше общество просто не знает, что современная Африка ― это континент XXI века, развивающийся самыми высокими темпами в мире, где 60% населения ― молодежь в возрасте до 25 лет, где средний класс формируется быстрее всех в мире. В Африке сосредоточена примерно треть всех мировых ресурсов, включая металлы, необходимые для производства высокотехнологичной продукции. При этом еще не до конца разведана топливно-сырьевая составляющая континента», — добавила Абрамова.

На континенте сосредоточены огромные запасы алмазов, золота, кобальта, платины и урана, а также 12% мировых запасов нефти и природного газа, которые пока не используются.

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«Как правило, соотношение иждивенцев и трудовых ресурсов, при котором происходит резкое ускорение темпов роста, ― один к двум. В странах Африки этого еще не добились, но подобная ситуация установится примерно с 2030 года, и континент будет развиваться почти так же активно и быстро, как Китай и Индия сегодня», — считает специалист.

Ведущий научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Николай Щербаков считает, что говорить об Африке, не разделяя континент на разные регионы, неправильно.

— Ведь Африка — это 50 с лишним стран. Они уже давно не являются развивающимися государствами. Некоторые из них недостаточно развитые, но есть и те, что развиты хорошо. В Африке прекрасное образование, более современные по своим возможностям университеты, — пояснил эксперт.

К тому же, по его словам, африканцы уже давно могут получать хорошее образование не только у себя, но и в разных странах мира.

— Африканские государства — очень значимые, ценные партнеры для самых больших лидеров международного бизнеса, и они прекрасно справляются с этой задачей . Я не думаю, что КНР стала бы вести дела с отсталыми странами. Ведь Китай в 10 раз превосходит по товарообороту РФ, в 4–5 раз Евросоюз и США. Китайцы давно поняли возможности африканских стран и прекрасно их используют себе во благо, — пояснил африканист.

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Он добавил, что Китай и ряд других стран в настоящее время заняты созданием разветвленных современных транспортных сетей, сочетающих давно существующие порты с новыми железнодорожными путями.

— Они строят их поперек континента от Индийского к Атлантическому океану и вдоль Африки — идея дублера Красного моря, по которому можно было бы перевозить товары не по воде, а по суше железнодорожными путями. К тому же огромное значение для африканских стран имеют инфраструктурные проекты, связанные с энергетикой, — подытожил Щербаков.