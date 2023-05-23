Сборные из России: в Африке планируют делать машины и продавать «Аленку»

Российские автоконцерны рассматривают возможность сборки машин в Эфиопии , заявил «Известиям» посол РФ в Аддис-Абебе Евгений Терехин. Кроме того, обсуждаются новые соглашения в энергетической сфере с Эфиопией и Суданом , некоторые из них могут быть подписаны уже во время второго саммита и бизнес-форума Россия – Африка в Санкт-Петербурге в июле. Также на прилавках магазинов в Египте скоро появится российский шоколад . Тем не менее показатели взаимного товарооборота России и Африки в десятки раз меньше, чем у Китая, ЕС, США и даже Турции. Что мешает полноформатному выходу российского бизнеса на африканский рынок — в материале «Известий» .

Машины, энергетика и геологоразведка

В 2022 году товарооборот России со странами Африки составил около $18 млрд . В то же время в 2020-м только Великобритания инвестировала в африканские страны $65 млрд, еще $60 млрд — Франция. В десятке экономических партнеров Африки значатся также Нидерланды, США, Китай, Италия, Индия и Сингапур. Совсем небольшую долю Африка занимает и в структуре российского экспорта (около 2–3%).

В основном успехи России на континенте связаны с образованием и реальным сектором экономики — геологоразведкой и энергетикой: «Росатом» строит атомную электростанцию «Эль-Дабаа» в Египте, «Алроса» занимается добычей алмазов в Анголе и Зимбабве. В 2022 году «Роскосмос» вывел на орбиту ангольский спутник связи «Ангосат-2» . Кроме того, Россия поставляет многим странам континента удобрения и зерно, а также сельхозтехнику.

Строительство АЭС «Эль-Дабаа» в Египте Фото: Росатом

Африканские страны продают в Россию фрукты, овощи, чай, кофе, цветы, а также ценные породы дерева . «Львиная доля эфиопского импорта в нашу страну приходится на поставки кофе, более половины российского экспорта в Эфиопию в 2022 году составила пшеница. Кроме того, РФ экспортирует в Эфиопию нефтепродукты и продукцию бумажной промышленности», — заявил в беседе с «Известиями» российский посол в Аддис-Абебе Евгений Терехин.

Среди перспективных направлений сотрудничества Терехин назвал энергетику, в том числе поставки российского оборудования, недропользование, экспорт российской сельхозтехники и минеральных удобрений, а также наращивание поставок российских нефтепродуктов .

— Рассматривается возможность организации в Эфиопии сборочного производства автомобилей , — добавил посол. В компании «АвтоВАЗ» пока не подтвердили конкретных планов, однако «Группа ГАЗ» с 2019 года планирует выход на африканский рынок. В частности, ранее среди потенциальных стран для экспорта называли Эфиопию, Нигерию, ДРК и Гану.

Африка — континент молодежи

В Африке проживает около 1,5 млрд человек, а к 2050 году ее население может составить 2 млрд (только в Нигерии более 200 млн, еще 120 млн — в Эфиопии), причем большинство живущих в Африке людей будет младше 30 лет.

Лагос, Нигерия Фото: REUTERS/Temilade Adelaja

Как отметил в беседе с «Известиями» председатель координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ) Игорь Морозов, главными торговыми партнерами России считаются Алжир, Египет и Марокко, а также страны с крупными экономиками — ЮАР и Нигерия , хотя масштабы торговли со странами Африки южнее Сахары не соответствуют потенциалу наших экономик.

— Есть страны, обладающие стратегической глубиной сотрудничества, это прежде всего Эфиопия, Уганда, которая по инвестиционному климату занимает первое место в Африке , Кения как одна из инновационных цифровых экономик Восточной Африки, — отметил эксперт.

По его словам, наиболее перспективные направления для сотрудничества сейчас — это цифровая трансформация, сельское хозяйство, локализация автомобилестроения, как легкового, так и грузового, гидроэнергетика, разведывательная геология и разработка редкоземельных металлов , необходимых для машиностроения, многие из которых сосредоточены в Африке.

— Очень важны инфраструктурные проекты, в первую очередь в области малой гидроэнергетики . Россия производит гидротурбины и многое из того, что необходимо для гидроэнергетики, у нас есть технологии, которые мы можем поставлять африканским странам и не зависеть от западных поставок, — подчеркнул Морозов.

Риски и преимущества

Выход российского бизнеса в Африку затрудняет нестабильная политическая обстановка . Недавний конфликт в Судане вынудил многие компании эвакуировать своих сотрудников.

Столкновения в Северном Хартуме в Судане, 18 мая 2023 года Фото: REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah

— Некоторые трансакции были приостановлены, но в целом конфликт в Судане критически не повлиял на наш бизнес , поскольку у России хорошие взаимоотношения с обеими конфликтующими сторонами, — рассказал в беседе с «Известиями» председатель российско-суданского делового совета Виктор Чемоданов.

По его словам, в стране ведет деятельность «Зарубежгеология», которая в 2019 году заключила договор с суданской стороной на проведение геологоразведочных работ. Чемоданов отметил, что компании «несут определенные риски», когда решают вести бизнес в Африке, однако финансовой гарантией выступают государственные контракты между министерствами со стороны Судана и российскими компаниями.

— Сейчас готовятся к подписанию соглашения в энергетике, которые начинали прорабатывать еще с 2020 года, там операторами выступают «Зарубежнефть» и «Татнефть» , — заявил он.

Он также рассказал, что в ближайшее время планируется начать поставки российского шоколада под брендом «Аленка» в Судан . По его мнению, конфета будет пользоваться популярностью среди мусульман, так как на упаковке изображена девочка в платке.

При этом в компании «Красный Октябрь» «Известиям» уточнили, что планируют выходить на рынок Египта , в данный момент проходит регистрация и сертификация. В остальные страны Африки российская компания продукцию еще не отгружала.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Взамен Судан готов экспортировать в Россию кунжут, чай каркаде, орехи, хлопок, мясо, манго, грейпфрут — по некоторым позициям поставки в РФ уже производятся, добавил Чемоданов.

Низкие показатели товарооборота с Африкой по сравнению с другими странами Игорь Морозов связывает с отсутствием российской банковской инфраструктуры на континенте.

— ЕС, Китай, Индия, США, Саудовская Аравия имеют разветвленную финансовую систему в виде национальных банков , которые открыли офисы по всей Африке, что позволяет бизнесу иметь реальную финансово-кредитную поддержку, страховать экспорт, а также давать возможность отраслевым фондам входить в их капитал. У нас в Африке пока нет ни одного банка за исключением Афрэксимбанка, нет ни одного фонда , который стал бы центром компетенций для российско-африканского сотрудничества, — отметил Морозов.

При этом он подчеркнул: в Африке ждут Россию, хорошо знают все наши технологии. По его мнению, второй саммит Россия – Африка станет импульсом для нашего регионального бизнеса на континенте и сможет удовлетворить запросы африканского бизнеса.

Различия и общие черты

На руку российским бизнесменам в Африке должны играть общие черты в деловой культуре и менталитете , считает вице-президент делового совета «Россия – Нигерия» Константин Анастасиади. В беседе с «Известиями» он отметил, что у африканцев и россиян похожие подходы к ведению дел, которые совершенно непонятны американцу или британцу .

По его словам, на данный момент сотрудничество РФ с Африкой в основном ограничивается странами Магриба: треть всего товарооборота приходится на Египет, а со странами Африки южнее Сахары реального сотрудничества практически нет.

Анастасиади добавил, что на сегодня торговля с африканскими странами преимущественно идет через европейских посредников: главные поставщики кофе и какао в Россию — это Нидерланды и Германия, а основной покупатель российского зерна — это Швейцария. Прямым поставкам мешает отсутствие проработанных логистических цепочек с Африкой, а также сложившаяся бизнес-модель торговли через Европу.

Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Billy Mutai

— В итоге получается, что у нас основной товарооборот с Африкой по ключевым позициям идет со стороны Швейцарии и Нидерландов. Почему застряли наши удобрения в Европе, если они шли на Африку? Потому что покупателями выступали европейские компании, — заключил эксперт.

Однако введенные в 2022 году санкции постепенно меняют устоявшуюся модель . Российский бизнесмен из Ростова-на-Дону Дмитрий Михайленко, базирующийся в Бенине , уже несколько лет продает в страны Африки зерно из России , а также прорабатывает варианты экспорта масла из ЛНР. По его словам, организовать поставки морским путем из РФ в Западную Африку удалось через порты Санкт-Петербурга, с финансовыми трансакциями проблема также решена.

Как отметил Михайленко в беседе с «Известиями», многие российские предприниматели, которые приезжали организовывать бизнес в Африку, разорились, поскольку не смогли наладить коммуникацию с местными предпринимателями и властями. Он также предпочитает нанимать на работу выходцев из России и стран СНГ, поскольку с ними проще объясниться.

Другой предприниматель из Мурманска Михаил Ляпин развивает сервис онлайн-кредитования в Кении . Он переехал туда в 2017 году и после тщательного анализа рынков пришел к выводу, что высокая маржинальность в сочетании с низкой зарегулированностью и отсутствием конкуренции делают Африку привлекательной для бизнеса.