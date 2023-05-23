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Сборные из России: в Африке планируют делать машины и продавать «Аленку»

Как развивается бизнес из РФ на континенте и что его страны могут предложить нам
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Российские автоконцерны рассматривают возможность сборки машин в Эфиопии, заявил «Известиям» посол РФ в Аддис-Абебе Евгений Терехин. Кроме того, обсуждаются новые соглашения в энергетической сфере с Эфиопией и Суданом, некоторые из них могут быть подписаны уже во время второго саммита и бизнес-форума Россия – Африка в Санкт-Петербурге в июле. Также на прилавках магазинов в Египте скоро появится российский шоколад. Тем не менее показатели взаимного товарооборота России и Африки в десятки раз меньше, чем у Китая, ЕС, США и даже Турции. Что мешает полноформатному выходу российского бизнеса на африканский рынок — в материале «Известий».

Машины, энергетика и геологоразведка

В 2022 году товарооборот России со странами Африки составил около $18 млрд. В то же время в 2020-м только Великобритания инвестировала в африканские страны $65 млрд, еще $60 млрд — Франция. В десятке экономических партнеров Африки значатся также Нидерланды, США, Китай, Италия, Индия и Сингапур. Совсем небольшую долю Африка занимает и в структуре российского экспорта (около 2–3%).

Африка

В основном успехи России на континенте связаны с образованием и реальным сектором экономики — геологоразведкой и энергетикой: «Росатом» строит атомную электростанцию «Эль-Дабаа» в Египте, «Алроса» занимается добычей алмазов в Анголе и Зимбабве. В 2022 году «Роскосмос» вывел на орбиту ангольский спутник связи «Ангосат-2». Кроме того, Россия поставляет многим странам континента удобрения и зерно, а также сельхозтехнику.

Строительство АЭС «Эль Дабаа» в Египте

Строительство АЭС «Эль-Дабаа» в Египте

Фото: Росатом

Африканские страны продают в Россию фрукты, овощи, чай, кофе, цветы, а также ценные породы дерева. «Львиная доля эфиопского импорта в нашу страну приходится на поставки кофе, более половины российского экспорта в Эфиопию в 2022 году составила пшеница. Кроме того, РФ экспортирует в Эфиопию нефтепродукты и продукцию бумажной промышленности», — заявил в беседе с «Известиями» российский посол в Аддис-Абебе Евгений Терехин.

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Среди перспективных направлений сотрудничества Терехин назвал энергетику, в том числе поставки российского оборудования, недропользование, экспорт российской сельхозтехники и минеральных удобрений, а также наращивание поставок российских нефтепродуктов.

Рассматривается возможность организации в Эфиопии сборочного производства автомобилей, — добавил посол. В компании «АвтоВАЗ» пока не подтвердили конкретных планов, однако «Группа ГАЗ» с 2019 года планирует выход на африканский рынок. В частности, ранее среди потенциальных стран для экспорта называли Эфиопию, Нигерию, ДРК и Гану.

Африка — континент молодежи

В Африке проживает около 1,5 млрд человек, а к 2050 году ее население может составить 2 млрд (только в Нигерии более 200 млн, еще 120 млн — в Эфиопии), причем большинство живущих в Африке людей будет младше 30 лет.

Лагос, Нигерия

Лагос, Нигерия

Фото: REUTERS/Temilade Adelaja

Как отметил в беседе с «Известиями» председатель координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ) Игорь Морозов, главными торговыми партнерами России считаются Алжир, Египет и Марокко, а также страны с крупными экономиками — ЮАР и Нигерия, хотя масштабы торговли со странами Африки южнее Сахары не соответствуют потенциалу наших экономик.

Есть страны, обладающие стратегической глубиной сотрудничества, это прежде всего Эфиопия, Уганда, которая по инвестиционному климату занимает первое место в Африке, Кения как одна из инновационных цифровых экономик Восточной Африки, — отметил эксперт.

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По его словам, наиболее перспективные направления для сотрудничества сейчас — это цифровая трансформация, сельское хозяйство, локализация автомобилестроения, как легкового, так и грузового, гидроэнергетика, разведывательная геология и разработка редкоземельных металлов, необходимых для машиностроения, многие из которых сосредоточены в Африке.

Очень важны инфраструктурные проекты, в первую очередь в области малой гидроэнергетики. Россия производит гидротурбины и многое из того, что необходимо для гидроэнергетики, у нас есть технологии, которые мы можем поставлять африканским странам и не зависеть от западных поставок, — подчеркнул Морозов.

Риски и преимущества

Выход российского бизнеса в Африку затрудняет нестабильная политическая обстановка. Недавний конфликт в Судане вынудил многие компании эвакуировать своих сотрудников.

Столкновения в Северном Хартуме в Судане, 18 мая 2023 года

Столкновения в Северном Хартуме в Судане, 18 мая 2023 года

Фото: REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah

Некоторые трансакции были приостановлены, но в целом конфликт в Судане критически не повлиял на наш бизнес, поскольку у России хорошие взаимоотношения с обеими конфликтующими сторонами, — рассказал в беседе с «Известиями» председатель российско-суданского делового совета Виктор Чемоданов.

По его словам, в стране ведет деятельность «Зарубежгеология», которая в 2019 году заключила договор с суданской стороной на проведение геологоразведочных работ. Чемоданов отметил, что компании «несут определенные риски», когда решают вести бизнес в Африке, однако финансовой гарантией выступают государственные контракты между министерствами со стороны Судана и российскими компаниями.

Сейчас готовятся к подписанию соглашения в энергетике, которые начинали прорабатывать еще с 2020 года, там операторами выступают «Зарубежнефть» и «Татнефть», — заявил он.

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Он также рассказал, что в ближайшее время планируется начать поставки российского шоколада под брендом «Аленка» в Судан. По его мнению, конфета будет пользоваться популярностью среди мусульман, так как на упаковке изображена девочка в платке.

При этом в компании «Красный Октябрь» «Известиям» уточнили, что планируют выходить на рынок Египта, в данный момент проходит регистрация и сертификация. В остальные страны Африки российская компания продукцию еще не отгружала.

шоколад Аленка
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Взамен Судан готов экспортировать в Россию кунжут, чай каркаде, орехи, хлопок, мясо, манго, грейпфрут — по некоторым позициям поставки в РФ уже производятся, добавил Чемоданов.

Низкие показатели товарооборота с Африкой по сравнению с другими странами Игорь Морозов связывает с отсутствием российской банковской инфраструктуры на континенте.

ЕС, Китай, Индия, США, Саудовская Аравия имеют разветвленную финансовую систему в виде национальных банков, которые открыли офисы по всей Африке, что позволяет бизнесу иметь реальную финансово-кредитную поддержку, страховать экспорт, а также давать возможность отраслевым фондам входить в их капитал. У нас в Африке пока нет ни одного банка за исключением Афрэксимбанка, нет ни одного фонда, который стал бы центром компетенций для российско-африканского сотрудничества, — отметил Морозов.

При этом он подчеркнул: в Африке ждут Россию, хорошо знают все наши технологии. По его мнению, второй саммит Россия – Африка станет импульсом для нашего регионального бизнеса на континенте и сможет удовлетворить запросы африканского бизнеса.

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Различия и общие черты

На руку российским бизнесменам в Африке должны играть общие черты в деловой культуре и менталитете, считает вице-президент делового совета «Россия – Нигерия» Константин Анастасиади. В беседе с «Известиями» он отметил, что у африканцев и россиян похожие подходы к ведению дел, которые совершенно непонятны американцу или британцу.

По его словам, на данный момент сотрудничество РФ с Африкой в основном ограничивается странами Магриба: треть всего товарооборота приходится на Египет, а со странами Африки южнее Сахары реального сотрудничества практически нет.

Анастасиади добавил, что на сегодня торговля с африканскими странами преимущественно идет через европейских посредников: главные поставщики кофе и какао в Россию — это Нидерланды и Германия, а основной покупатель российского зерна — это Швейцария. Прямым поставкам мешает отсутствие проработанных логистических цепочек с Африкой, а также сложившаяся бизнес-модель торговли через Европу.

Сбор кофе в Кении
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Billy Mutai

— В итоге получается, что у нас основной товарооборот с Африкой по ключевым позициям идет со стороны Швейцарии и Нидерландов. Почему застряли наши удобрения в Европе, если они шли на Африку? Потому что покупателями выступали европейские компании, — заключил эксперт.

Однако введенные в 2022 году санкции постепенно меняют устоявшуюся модель. Российский бизнесмен из Ростова-на-Дону Дмитрий Михайленко, базирующийся в Бенине, уже несколько лет продает в страны Африки зерно из России, а также прорабатывает варианты экспорта масла из ЛНР. По его словам, организовать поставки морским путем из РФ в Западную Африку удалось через порты Санкт-Петербурга, с финансовыми трансакциями проблема также решена.

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Как отметил Михайленко в беседе с «Известиями», многие российские предприниматели, которые приезжали организовывать бизнес в Африку, разорились, поскольку не смогли наладить коммуникацию с местными предпринимателями и властями. Он также предпочитает нанимать на работу выходцев из России и стран СНГ, поскольку с ними проще объясниться.

Другой предприниматель из Мурманска Михаил Ляпин развивает сервис онлайн-кредитования в Кении. Он переехал туда в 2017 году и после тщательного анализа рынков пришел к выводу, что высокая маржинальность в сочетании с низкой зарегулированностью и отсутствием конкуренции делают Африку привлекательной для бизнеса.

Уже через полгода после старта компания вышла на операционную прибыль, что было бы невозможно представить себе в России, отметил в беседе с «Известиями» Ляпин. При этом он подчеркнул, что культурные различия давали о себе знать: поскольку в Кении всё время тепло и солнечно — нет сменяемости сезонов, — у людей отсутствует привычка соблюдать дедлайны. При этом финансовая дисциплина в Кении развита лучше, чем в России, отметил Ляпин: кенийцы реже, чем россияне, не платят в срок по кредитам.

Африка

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