Достичь передела: что стоит за попыткой госпереворота в Судане

Вооруженные столкновения в африканском Судане, начавшиеся 15 апреля, вряд ли будут носить длительный характер. При этом происходящее всё же создает риски возвращения страны к былому хаосу и потере внешних партнеров. В этом мнении сходятся опрошенные «Известиями» члены экспертного сообщества. События в республике уже унесли жизни свыше 50 человек, но вопреки призывам ряда стран сесть за стол переговоров ни одна из сторон до сих пор не сделала шаг навстречу. В том, что привело к обострению конфликта в регионе, и можно ли считать происходящее началом гражданской войны, разбирались «Известия».

Кризис не миновал

Конфликт в одной из самых опасных стран мира — африканском Судане вспыхнул 15 апреля. Столкновения начались между суданскими силовыми структурами: регулярной армией и военизированной группировкой силы быстрого реагирования (СБР, или так называемый спецназ). Новости о начале открытых боевых действий появились утром: местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что первые звуки выстрелов были слышны рядом со штабом сил спецназа в суданской столице Хартуме.

Пока стороны дают противоречивую информацию о том, что стало катализатором конфликта, обвиняя друг друга: армия Судана утверждает, что силы быстрого реагирования напали на их штаб и готовили покушения на высокопоставленных офицеров. А спецназ заявляет, что сначала нападению с применением «всех видов тяжелого и легкого оружия» подвергся их штаб в столице. Впрочем, истинные причины столкновения кроются в затяжном внутреннем конфликте между «суданскими элитами», пояснил «Известиям» эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов.

Командующий спецназом Мохаммед Хамдан Дагало Фото: REUTERS/Umit Bektas

— Вооруженный конфликт стал результатом напряженности в отношениях между армией во главе с фактическим лидером Абделем Фаттахом аль-Бурханом и вооруженными формированиями под руководством Мохаммеда Хамдана Дагало. Можно сказать, что вялотекущий внутриполитический кризис в Судане идет с 2019 года, но тогда противостоящие друг другу сегодня силы действовали вместе, — считает африканист. — Бывший президент Омар аль-Башир был свергнут, к власти пришла гражданская администрация. До сих пор элиты и кланы ищут оптимальную модель взаимодействия между собой. Пока ее найти не удается.

Спецназ в нынешнем конфликте в первую очередь рассчитывает повысить свою значимость во внутриполитическом процессе страны, уверен эксперт. Причем речь идет не о доступе к какому-то военному ресурсу, а о контроле за экономикой и распределением власти, подчеркнул он.

Справка «Известий» В 2019 году в результате военного переворота был свергнут бывший президент Судана Омар аль-Башир, который руководил страной 30 лет. До момента его смещения командующий ВС и глава СБР подчинялись главе государства. Затем в республике началась реформа сферы безопасности, которая подразумевала интеграцию СБР в Вооруженные силы Судана. Однако на протяжении последних лет сторонам так и не удалось решить этот вопрос.

Расстановка сил

Позднее бои между военными и СБР перекинулись и на другие регионы, включая город Мероэ в 500 км к северу от столицы. Также местные СМИ сообщают о столкновениях в провинциях Северный Дарфур, Южный Дарфур и других регионах. Власти Чада уже закрыли государственную границу с Суданом, а позднее и вовсе стянули к ней военные силы. Правительство Судана уже назвало происходящее госпереворотом.

Фото: Bakri Jad via REUTERS Военная машина и солдаты суданских вооруженных сил на улице в Хартуме

Столкновения унесли жизни по меньшей мере 56 человек, еще 595 пострадали. В частности, погибли трое сотрудников ООН. Согласно информации МИД РФ, россиян среди жертв нет. В суданском Красном Полумесяце сообщают, что некоторые больницы уже не справляются с потоком раненых. Комитет врачей Судана обратился к международным и региональным организациям с просьбой предоставить больницам лекарства и медицинские материалы.

Конфликт распространился и на информационное «поле боя»: утром 15 апреля силы быстрого реагирования Судана заявили о взятии под контроль президентского Дворца республики в Хартуме, международного аэропорта столицы, а также воздушной базы в Мероэ на севере страны. Армия, в свою очередь, назвала заявления СБР несоответствующими действительности, подчеркнув, что все стратегические объекты, включая дворец, контролирует она. Позднее ВС опровергли и распространенную ранее информацию о якобы сбитом СБР самолете.

По последним данным, Вооруженные силы Судана взяли под контроль базы и штабы сил спецназа в семи населенных пунктах республики. Служба общей безопасности страны сообщила, что Абдель Фаттах аль-Бурхан издал указ о расформировании сил быстрого реагирования. По их информации, командующий спецназом Мохаммед Хамдан Дагало сбежал из своего убежища после того, как охранявшие его солдаты дезертировали. Спецназ пока не прокомментировал эту информацию.

Назад в хаос?

В посольстве России подтвердили «Известиям», что обстановка в Хартуме неспокойная, но российские дипломаты в безопасности. Москва рассчитывает, что «в ближайшие часы» противостояние перейдет из вооруженной фазы в переговорную, заявлял ранее посол РФ в Судане Андрей Черновол.

Дым над Омдурманом Фото: REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah

«Происходящие в Судане драматические события вызывают в Москве серьезную обеспокоенность. Призываем стороны конфликта проявить политическую волю и сдержанность и предпринять неотложные шаги к прекращению огня. Исходим из того, что любые разногласия могут быть урегулированы путем переговоров», — говорится в официальном заявлении российского МИДа.

Прекратить боевые действия также призвали госсекретарь США Энтони Блинкен, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент Кении Уильям Руто.

При этом Египет и Южный Судан, который в 2011 году обрел независимость от Республики Судан, готовы стать посредниками между сторонами конфликта. По данным СМИ, обострение намерены обсудить и в Совбезе ООН 17 апреля, причем в решение вопроса активно включился генсек организации Антониу Гутерриш.

Однако армия Судана пока отказалась от переговоров, заявив, что «никакого диалога или договоренностей с силами быстрого реагирования не будет до прекращения беззаконий».

Фото: REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah

Под руководством Абделя Фаттаха аль-Бурхана Судан начал возвращаться в международное поле, отметил Всеволод Свиридов. Главным внешним партнером для республики стал Китай, и именно его интересам особо противоречит дестабилизация в африканской республике.

— Китай важен как логистический коридор в Красном море. У Судана внешний долг под $60 млрд, и большая часть как раз приходится на КНР, — пояснил эксперт.

Эскалация конфликта может ввергнуть Судан если не обратно в хаос, то точно грозит сделать его более токсичным для других внешних игроков, считает он. Тем не менее предпосылок к началу гражданской войны пока всё же нет, считает Всеволод Свиридов. Сейчас это в первую очередь конфликт внутри элит и вовлеченность улицы явно ниже, чем в 2019 году, — не стоит ожидать продолжительных столкновений, резюмировал он.

Вечером 16 января армия Судана объявила об открытии гуманитарных коридоров для безопасной эвакуации граждан и доставки необходимой помощи каждый день на три часа начиная с 16:00 по местному времени (17:00 мск). СБР вслед за республиканской армией также согласились с открытием гумкоридоров.