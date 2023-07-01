Перетягивание каната: Германия пытается убедить ЮАР встать на сторону Запада

В ЮАР прилетала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. В столице республики, Претории, она встретилась с главой МИД ЮАР Наледи Пандор и президентом страны Сирилом Рамафосой. Одной из главных целей поездки было стремление переориентировать ЮАР с сотрудничества с Россией на взаимодействие с Западом. Что из этого получается — разбирались «Известия».

На нейтральной стороне

Несмотря на заявленную программу, касающуюся посещения выставки апартеида и встречи с представителями гражданского общества ЮАР, поездка министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок преследовала стратегические цели, писали немецкие СМИ.

Одна из главных — переориентировать ЮАР с сотрудничества с Россией на взаимодействие с Западом. Претория — важный член неформального объединения БРИКС, куда также входят Бразилия, Россия, Индия и Китай. К тому же в августе в Йоханнесбурге состоится саммит объединения, вызывающий большую озабоченность на Западе.

Мировые лидеры на встрече БРИКС Фото: Global Look Press/Narendra Modi

Во время визита в ЮАР Бербок отметила позитивные аспекты миссии мира африканских стран, в результате которой государства Африки подготовили предложения по урегулированию конфликта на Украине, а также посетили 16 июня Киев, а на следующий день — Санкт-Петербург. Министр также попыталась подтолкнуть власти страны продолжить такие инициативы.

На пресс-конференции по итогам встречи Анналена Бербок в очередной раз призвала Преторию прислушаться к призывам Запада, касающимся более жесткого отношения к Москве. В частности, министр иностранных дел ФРГ подчеркнула, что украинский конфликт «не только европейский, он затрагивает и Африку», например, повышая цены на продовольствие и энергоносители.

В ЮАР лишь отметили, что не поддерживают Москву в конфликте, так как «остаются нейтральной стороной», они не отказываются от мирного плана, предложенного африканскими странами по Украине, и готовы по-прежнему взаимодействовать и с Москвой, и с Киевом.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса от имени африканской делегации изложил план из 10 пунктов, который страны предлагают положить в основу будущего мирного урегулирования на Украине.

В частности, речь идет о гарантиях безопасности, свободе перемещения зерновых через Черное море, освобождении военнопленных и скорейшем начале мирных переговоров. В предложенном документе важным пунктом для Москвы является то, что в нем нет территориальных требований Киева, которые в РФ считают неприемлемыми и категорически отвергают.

На 27–28 июля намечен саммит Россия – Африка, на котором консультации по африканскому мирному плану могут быть продолжены. При этом в Претории намекнули, что «саммит мира», который Украина и западные страны планируют провести в Копенгагене без участия России, нельзя считать продолжением мирной инициативы, которую предлагают африканские страны.

Не удалось вбить клин

По итогам встречи глава МИД Германии сделала довольно интригующее заявление. «Очевидно, что долгие дипломатические усилия окупаются, поскольку голос ЮАР, на мой взгляд, уже изменился», — сообщила Бербок. Впрочем, о чем конкретно идет речь, она пояснять не стала.

Как пишет немецкая газета Handelsblatt, министр «хотела убедить ЮАР ослабить связи с РФ», однако, по сведениям издания, своих целей не добилась. Министр иностранных дел Наледи Пандор и президент ЮАР Сирил Рамафоса заявили, что по-прежнему настаивают на нейтралитете своей страны в украинском конфликте и уверены в стабильности РФ.

Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время встречи Фото: REUTERS/Alet Pretorius

В публикации говорится, что разговор с южноафриканской коллегой «был менее гармоничным, чем показано на фотоснимках». Издание отмечает, что несмотря на официально объявленный нейтралитет, «правящая партия на самом деле поддерживает Россию в украинском конфликте».

В частности, глава немецкого МИДа подчеркивала преимущества Берлина в качестве партнера для Претории. «Мы надежный партнер, надежнее, чем любой автократ когда-либо станет», — передает газета.

Однако успехи Бербок в ЮАР так и остались ограниченными, вбить клин между ЮАР и РФ ей не удалось, сообщает издание.

Помимо этого, в администрации президента ЮАР опровергли информацию, распространенную офисом украинского лидера Владимира Зеленского. В Киеве сообщили о том, что в Копенгагене руководитель офиса президента Андрей Ермак встречался в Копенгагене с советником президента ЮАР по национальной безопасности Фхолисани Сидни Муфамади и стороны обсудили положение Украины, а также будущее зернового соглашения. В Претории же заявили, что «администрации президента ЮАР ничего не известно об этих переговорах».

ЮАР воздержалась от голосования по проекту резолюции ООН, осуждающей действия России на Украине. Как пояснили в Претории, это позволяет стране быть нейтральной стороной в переговорах с Москвой и Киевом.

При этом, как отметили в публикации Handelsblatt, западные страны не намерены ослаблять давление на Преторию. Например, в США призвали «лишить Преторию ее привилегированного доступа на американский рынок из-за ее пророссийской позиции».

Оказывали давление

— Позиция МИД Германии в отношении ЮАР в контексте визита Анналены Бербок заключается в стремлении повлиять на это государство как члена БРИКС и ряда других объединений, повлиять на позицию страны в отношении украинского кризиса, обеспечить возможную поддержку ЮАР в отношении Украины, — отметил в беседе с «Известиями» научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов.

Германист считает, что немецкие представители оказывали давление на представителей ЮАР с целью сорвать или максимально дезорганизовать предстоящий саммит БРИКС в стране.

— На саммите ожидается присутствие лидеров всех государств, входящих в БРИКС, в том числе и президента Российской Федерации. Мы видим сейчас стремительное развитие различных интеграционных объединений, альтернативных западным, где БРИКС играет одну из важнейших ролей, — пояснил эксперт.

Политолог отметил, что ряд государств подает заявки на вхождение в БРИКС.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в ЮАР Фото: REUTERS/Alet Pretorius

— И, безусловно, на Западе, в том числе в Германии, на этот процесс смотрят настороженно и стремятся на него повлиять. Это происходит как в контексте украинского кризиса, то есть стремления обеспечить позицию этих стран в антироссийском ключе, так и в более глобальном масштабе — увязать это объединение государств с Западом, — добавил специалист.

Большое давление на членов БРИКС

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с «Известиями», в свою очередь, подчеркнула, что для Германии ЮАР — очень важный экономический партнер.

— К тому же, поскольку сейчас мы говорим о росте влияния БРИКС, вспомним, что президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о своем желании побывать на саммите БРИКС. Конечно Германия не отстает, поэтому мы слышим заявления Анналены Бербок о том, что ей интересно, как развивается это объединение, ей интересна позиция ЮАР, — сообщила политолог.

Эксперт также отметила, что ЮАР — важная страна для Великобритании. По ее словам, в данной ситуации очень много точек соприкосновения, отсюда такой большой интерес. К тому же позиция Претории была четко обозначена в свое время по отношению к украинскому конфликту.

Фото: Global Look Press/Rushay Booysen

— В ЮАР сказали, что они не совсем понимают, что происходит на Украине. И добавили, что просто выступают за мир, за прекращение военных действий, прекрасно понимая, что Африка — неспокойный континент и южноафриканским властям есть чем заняться, — сообщила Еремина.

Специалист считает, что Германии важно показать, что она крупнейший экономический партнер ЮАР.

— ЮАР — новая экономическая сила, важный партнер по БРИКС. Берлину тоже очень важно продемонстрировать соратникам по ЕС и НАТО, что Германия в курсе всех событий и имеет контакт со своими ближайшими партнерами, — полагает эксперт.