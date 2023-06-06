Африка грез: россияне стали чаще посещать страны южнее Сахары

Россияне стали в два раза активнее посещать страны субсахарской Африки, следует из статистики Ethiopian Airlines, которую компания предоставила «Известиям». В топ-3 вошли туристические Сейшелы, ЮАР и Танзания, куда можно добраться с пересадкой в Эфиопии. В АТОР также рассказали о планах возобновить прямое сообщение с островом Занзибар в Танзании. Кроме того, по информации MAYEL Travel, сейчас обсуждаются прямые чартерные рейсы в ЮАР. Впрочем, самыми популярными направлениями в Африке остаются страны Магриба — Египет, Тунис и Марокко. Только Египет за лето намерены посетить 300 тыс. россиян, уточнили в АТОР.

Как добраться в Африку

Более 12 тыс. россиян совершили поездку в страны Африки южнее Сахары с момента возобновления прямого авиасообщения России и Эфиопии в августе 2022 года, воспользовавшись рейсами крупнейшего африканского авиаперевозчика Ethiopian Airlines, сообщили «Известиям» в компании.

Эта цифра оказалась в два раза выше, чем аналогичный показатель за период с сентября 2021 года по март 2022-го. При этом со 2 июня 2023 года эфиопские авиалинии увеличили количество прямых рейсов в Россию до четырех в неделю.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дарья Лабутина

Среди лидеров оказались преимущественно туристические страны, куда можно добраться с пересадкой в столице Эфиопии Аддис-Абебе или через страны Ближнего Востока. На первом месте Сейшелы — островное государство в Индийском океане, куда за период с сентября 2022 года по май 2023-го въехало более 2,6 тыс. россиян, далее следует ЮАР (сразу два аэропорта — Кейптаун на юго-западе страны и Йоханнесбург на северо-востоке), которую тоже посетили около 2,6 тыс. граждан РФ. Тройку замыкает Танзания (включая остров Занзибар), куда отправились почти 1,5 россиян.

Далее в рейтинге расположены Намибия (650 человек), сама Эфиопия, которую также посещают зачастую в туристических целях (483), Кения (около 500) и остров Мадагаскар (234).

В подборку наиболее популярных стран также попали более экзотические, которые не предназначены для семейного отдыха, — Мали, Нигерия и Гвинея. Впрочем, с этими государствами Москва активно развивает бизнес-контакты и укрепляет политический диалог, чем можно объяснить интерес к поездкам туда.

Перспективы прямых рейсов

Прямых авиарейсов между Россией и странами Африки южнее Сахары, помимо Эфиопии, сейчас нет. Посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в январе заявил, что его страна ведет переговоры с российской авиакомпаний Nordwind Airlines о запуске четырех прямых регулярных рейсов в неделю в Кейптаун и Йоханнесбург.

Позже посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров сообщил, что Москва планирует запустить прямое авиасообщение с ЮАР ко второму саммиту «Россия — Африка», который запланирован на конец июля.

Однако пока перспектив запуска прямых рейсов с ЮАР не просматривается, заявил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

— О прямых рейсах в Африку идет много разговоров, но на самом деле на текущий момент не могу подтвердить ни одну из стран, — сказал он.

При этом Мурадян допустил, что в ближайшее время может быть возобновлено прямое чартерное авиасообщение с Занзибаром (Танзания). По словам гендиректора компании MAYEL Travel Майи Котляр, чартеры на Занзибар могут быть запущены к осени, а в ЮАР и Кению — еще раньше.

— ЮАР очень востребована сейчас, есть спрос на запуск прямых авиаперелетов, хотели уже с июля запустить чартеры — пока это обсуждается, но обсуждения идут серьезные, — отметила она в беседе с «Известиями».

По ее словам, ЮАР туристы часто комбинируют с соседней Намибией, где их возят на сафари и в пустыню Намиб. В ЮАР также посещают сафари и национальные парки, мыс Доброй Надежды, а оттуда направляются в Замбию, где осматривают водопад Виктория.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дарья Лабутина

Как отметил Мурадян, сейчас востребованы такие направления, как Сейшелы и Маврикий, которые находятся в категории элитного пляжного отдыха вроде Мальдив. Ранее посол Маврикия в РФ Хесвар Джанке заявил, что прямые рейсы из России будут запущены в течение нескольких месяцев, поскольку вопрос практически решен.

— Если говорить про саму Африку, большой спрос наблюдается в направлении ЮАР: в последнее время мы видим, что доля транзитной перевозки туда продолжает расти, а цены за счет появления спроса среди россиян начинают снижаться. Если раньше они могли достигать чуть ли не $10 тыс., то сейчас есть туры и за $2-3 тыс. на человека, — отметил Мурадян.

Он уточнил, что помимо Эфиопских авиалиний добраться в Африку южнее Сахары можно с пересадкой через Турцию, Арабские Эмираты или Катар.

По словам Артура Мурадяна, помимо ЮАР из африканских стран южнее Сахары популярна Кения. «С точки зрения туризма это самые развитые страны Африки, это отдых и для состоятельных туристов с сафари и охотой, и пляжный отдых, и экскурсии, и парки с дикими животными — туда туристы ездят с большой охотой», — отметил вице-президент АТОР.

Туристическая классика

Впрочем, по-прежнему более востребованы среди россиян, разумеется, страны Северной Африки — Марокко, Тунис и Египет (в гораздо меньшей степени Алжир). И добраться туда значительно легче: в страны Магриба летают как местные, так и российские перевозчики, причем количество рейсов будет только расти: со 2 июня Royal Air Maroc возобновил прямые рейсы из Москвы в Касабланку, а прямые рейсы в Алжир выполняет компания Air Algerie. С 16 июня новая египетская компания Red Sea Airlines начнет летать из Москвы в Шарм-эш-Шейх, а с 3 июля авиакомпания «Россия» запустит рейсы из Нижнего Новгорода в Хургаду.

— Лидером в Африке однозначно будет Египет. По нашим прогнозам, около 300 тыс. туристов ожидается летом. С Египтом ситуация аномальная с прошлой осени в связи с завышенной ценой направления из-за дефицита перевозки. Ее настолько не хватало, что Египет по цене стал сравним с Эмиратами, и это по нему больно ударило, — уточнил Мурадян.

Майя Котляр подчеркивает, что в Марокко сейчас как раз разгар туристического сезона и самолеты направляются туда, заполненные под завязку. Меньшей популярностью пользуются Тунис и Алжир, которые по качеству не могут конкурировать с Египтом и Марокко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дарья Лабутина

Помимо понятного российским туристам предложения пляжного отдыха и отелей по системе all-inclusive Египет, Тунис и Марокко привлекательны для путешественников безвизовым режимом, отметил Мурадян.

Без виз в Африку можно также попасть в ЮАР, Танзанию, Ботсвану, Замбию, Зимбабве, Намибию и Эсватини (небольшая горная страна, которая граничит с ЮАР), а также на Маврикий, Сейшелы, в Гамбию (страна в Западной Африке), Кабо-Верде (государство в Атлантическом океане в 600 км побережья Африки) и Джибути (в Восточной Африке).

В Эфиопию и Кению виза нужна, но оформляется она онлайн, правда, сбор необходимо оплачивать картой иностранного банка. В марте визовый режим с РФ отменил Мозамбик, который находится на побережье Индийского океана и потенциально готов развивать туризм, однако на данный момент в стране нет подходящего уровня пляжной инфраструктуры.

Однако Артур Мурадян считает, что безвизовый режим с африканскими государствами не нужен, поскольку туристический поток в основном носит фрагментарный характер, а действующие визовые требования к россиянам нестрогие.

Куда более серьезным сдерживающим фактором остается необходимость делать прививку от желтой лихорадки — без нее туристов не пропустят в Уганду и страны Центральной Африки, также ее могут попросить предъявить при посещении Эфиопии, Нигерии, Анголы и Кении.

Экзотическое направление

Страны Африки южнее Сахары остаются для россиян экзотическим направлением как по цене, так и по предложению.

— Африки пока не перешла в категорию ассортиментного направления, если не считать Египет. Это связано с отсутствием продвижения на российском рынке, — пояснил вице-президент АТОР.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дарья Лабутина

Несмотря на то, что африканские страны с удовольствием посещают туристы из Великобритании и США, Европы и Китая, для подавляющего большинства россиян они пока остаются terra incognita.

— Африка — это сейчас абсолютный хит, с учетом закрытия европейских направлений, куда потоки резко сократились. Однако она не доступна для массовой аудитории, среднестатистический россиянин не может позволить себе поездку в Африку, — отмечает Майя Котляр.

По ее словам, только перелет обойдется в одну стандартную московскую зарплату или в две-три зарплаты в том или ином регионе России.