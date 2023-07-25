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Президент Буркина-Фасо первым из африканских лидеров прибыл в Санкт-Петербург

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре первым из африканских лидеров прибыл во вторник, 25 июля, в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия – Африка.

Борт главы государства приземлился в аэропорту Пулково, сообщает ТАСС.

Власти Буркина-Фасо считают, что партнерство с Россией поможет справиться с внутренними угрозами, связанными с деятельностью исламистских группировок и кризисом безопасности, а также станет ключевым фактором стабилизации обстановки в стране.

Председатель Законодательного собрания переходного периода Буркина-Фасо Усман Бугума в марте отмечал, что страна выбрала сотрудничество с Москвой, руководствуясь уверенностью в ее принципиальности и искренности.

Второй саммит и форум партнерства Россия – Африка пройдут 27–28 июля.

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Ранее в этот день помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил, что на саммите Россия – Африка российский лидер Владимир Путин, помимо прочего, выступит с большим заявлением, в котором даст оценку состоянию современной системы международных отношений. В частности, он коснется вопросов формирования нового миропорядка на основании принципа многополярности и равенства всех независимых государств.

12 июля посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров сообщил, что развитие взаимовыгодного сотрудничества с африканскими странами выходит на качественно новый уровень. Он указал, что второй саммит государств пройдет в процессе перехода от монополярного мира к многополярной системе, в которой будет реализовываться принцип суверенного равенства.

До этого, 20 марта, Владимир Путин выразил уверенность в том, что Африка станет одним из лидеров многополярного миропорядка. Он добавил, что Москва всегда уделяла и будет уделять первостепенное внимание сотрудничеству с африканскими странами. Он назвал это одним из неизменных приоритетов российской внешней политики.

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