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Посол ЦАР сообщил о планах совместного с РФ производства машин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Российский автоконцерн УАЗ может организовать в ЦАР сборку автомобилей модели «Патриот», заявил «Известиям» посол страны в Москве Леон Додону-Пунагаза.

«УАЗ Патриот», конкретно я вам скажу, хотят собирать автомобили в ЦАР. Русские машины очень достойные, очень крепкие, такие машины нужны для ЦАР, потому что у нас не очень хорошие дороги. Нам нужен именно «УАЗ» — не «Лада», — сказал он.

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Посол подчеркнул, что в ходе саммита Россия – Африка будут обсуждаться темы экономического сотрудничества, в том числе строительства инфраструктуры, возведения железной дороги и обычных дорог, а также строительства домов.

Он назвал очень продуктивным визит в ЦАР бизнес-делегации по линии БРИКС.

«После того, как они вернулись, уже два или три бизнесмена собираются обратно в ЦАР с конкретными планами по строению заводов и фабрик», — добавил посол.

Саммит Россия – Африка пройдет в конце июля в Санкт-Петербурге. Как отметил ранее посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров, участие в нем уже подтвердили десятки стран Африки.

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