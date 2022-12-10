В МИД РФ заявили об отсутствии соперничества с Китаем в Африке
Россия и Китай сходятся по многим вопросам и выступают как единомышленники в отношении Африки. Об этом 10 декабря в интервью газете «Аргументы и Факты» заявил специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов.
«Что касается какого-либо соперничества России с Китаем на Африканском континенте, то для этого нет никаких оснований. Как раз наоборот, по многим вопросам африканской повестки китайские партнеры выступают как наши единомышленники», ― отметил он.
В частности, замглавы МИД России упомянул общую позицию стран насчет инициатив Франции в ООН против Мали.
«Современный мир находится в движении. Прежняя гегемония «коллективного Запада» постепенно, но неуклонно уходит в прошлое, и суверенные государства Африки объективно являются частью этих глобальных процессов», ― подчеркнул дипломат.
Накануне президент России Владимир Путин ответил на слова внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля насчет неискренности африканцев в отношении России.
По мнению российского лидера, в Африке знают, где находится Россия и помнят о роли страны в борьбе африканских государств с колониализмом. Это позволяет Москве поддерживать и сохранять со странами континента устойчивые и дружеские отношения.
Днем ранее, 8 декабря, Боррель заявил, что люди в Мали, участвовавшие в демонстрациях в поддержку России, вероятно даже не знают, где она находится.
До этого, 3 декабря, посол по особым поручениям, руководитель секретариата Форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров заявил о готовности Москвы полностью заменить зерно из Украины для всех стран, в том числе на африканском континенте. По его словам, Россия намерена соблюдать все свои обязательства по экспорту сельскохозяйственной продукции и удобрений.