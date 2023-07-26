На форуме Россия — Африка будут представлены стенды ведущих компаний и образовательных организаций

27 июля начнет работу второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка. Помимо панельных дискуссий участникам будет предложено ознакомиться с выставочными стендами, подготовленными специально для форума бизнесом и ведущими государственными, образовательными и консалтинговыми организациями.

Всего на площадке форума будет предоставлено более 50 выставочных стендов с разнообразными материалами и активностями. Так, на стенде Министерства науки и высшего образования РФ представят выставку, посвященную борьбе с колониализмом. Стенд Министерства спорта РФ будет посвящен массовому спорту и программе «Спорт — норма жизни»: на нем пройдут презентации и спортивные мероприятия министерства. Отдельные стенды предполагаются у Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Частью выставочной программы станут стенды российских регионов — Республики Татарстан, Тверской, Саратовской, Волгоградской и других областей.

В выставке примут участие более 25 компаний из различных секторов российской промышленности. На стенде ОАО «РЖД» будет продемонстрирован весь перечень проектов и услуг, возможных к реализации на территории зарубежных стран на различных условиях сотрудничества. С помощью интерактивной тач-панели участники форума смогут ознакомиться с информацией о ключевых показателях холдинга, его деятельности за рубежом, ключевых проектах и применяемых технологиях. Предусмотрена также карта инфраструктурных и логистических проектов «РЖД». На стенде АО «Объединенная металлургическая компания» будут работать три изогнутых мультимедийных экрана с 3D-графикой. На каждом экране отражены различные климатические условия, а лейтмотивом станет трубопровод, который будет надежно работать как в пустыне, так и в Арктике. Экспозиция ПАО «Трубная металлургическая компания» посвящена эффективным и экологичным технологиям производства, разработке продукции, способствующей бережному отношению к окружающей среде. На основном экране стенда будут демонстрироваться видеоролики о деятельности компании и ее производственных площадкок, а также о работе корпоративного университета ТМК2U и научно-исследовательского центра в Москве.

Стенд ПАО «Новатэк» — макет модуля завода по сжижению природного газа (СПГ) на основаниях гравитационного типа проекта «Арктик СПГ-2». Стенд призван показать технологические возможности компании для реализации крупномасштабных проектов по добыче и производству сжиженного природного газа. На стенде ПАО «Газпромбанк» планируется несколько зон, посвященных ключевым промышленным активам банка, продукция которых может участвовать в стабильном развитии экономики стран Африканского региона. Важной составляющей стенда станут большие медиаэкраны, на которых будет продемонстрирована роль финансовой организации в настоящем и будущем развитии экономики Африки.

АО «Российский экспортный центр» планирует организацию деловой миссии российских экспортных компаний на полях форума. Для участников будут организованы в2в-встречи с потенциальными партнерами из стран Африки. Проведение деловых встреч планируется в зоне биржи деловых контактов, расположенной в павильоне G в непосредственной близости к стендам стран Африки.

В рамках экспозиции планируется также стенд проекта «Территория инноваций» фонда «Росконгресс». Площадка будет условно разделена на три тематические зоны: лекторий, ИТ-кластер, вузы и выставка инновационных компаний. В лектории руководители передовых компаний, представители органов власти и эксперты расскажут о трендах в области кибербезопасности и цифровизации экономики. ИТ-кластер в свою очередь объединит известные российские ИТ-компании, занимающие лидирующие позиции на глобальном рынке. Выставочная часть территории инноваций презентует научный и технологический потенциал российских вузов и стартапов.

Стенд «Иннопрактики» и Высшей школы экономики презентует программу «Трансфер компетенций в области цифровизации государственного управления» и обучающие программы для сотрудников органов государственной власти стран Африки. Участники форума смогут ознакомиться с презентацией хаба по обмену знаниями в области цифровизации госуправления с помощью специальной тач-панели.

В уличной зоне будут представлены образцы техники «Ростсельмаша» и ПАО «КАМАЗ». «Ростсельмаш» покажет зерноуборочный комбайн NOVA 340, трактор «Ростсельмаш-2375», прицепные опрыскиватели RSM TS-4500 Satellite. ПАО «КАМАЗ» выставит флагман «КамАЗ-5490», который продемонстрирует возможности компании в области магистральных перевозок, автобус «НЕФАЗ-5299-40-52» — ведущую модель компании в области городского транспорта, «КамАЗ-43118 6х6», хорошо зарекомендовавший себя в парках силовых структур, а также при транспортировке гуманитарных грузов по линии ВПП ООН.

Мероприятия проходят при поддержке генеральных партнеров экономического и гуманитарного форума Россия — Африка: ПАО «Газпром», Газпромбанка, госкорпорации «Росатом», АО «ОХК «Уралхим», ПАО «Уралкалий»; стратегического партнера: ПАО «Россети»; партнеров: ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Сбербанк»; национального партнера: АО «АВТОВАЗ»; организационных партнеров: Африканского экспортно-импортного банка (Afreximbank), АО «Российский экспортный центр».