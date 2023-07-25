Новый импульс

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Ректор ГУУ Владимир Строев — о перспективах сотрудничества РФ с Африкой и предстоящем саммите в Санкт-Петербурге
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Основным лейтмотивом предстоящего саммита Россия — Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге 27–28 июля, станет оживление сотрудничества со странами континента, его возрождение, перезагрузка и придание ему нового импульса. Предыдущая подобная встреча, прошедшая в Сочи в 2019-м, несмотря на масштабность и подписание по ее итогам большого числа меморандумов и соглашений, почти не отразилась на торгово-экономическом сотрудничестве Москвы с африканскими государствами.

Сегодня ситуация несколько изменилась: сначала пандемия, а затем начало конфликта на Украине внесли свои серьезные коррективы в повестку развития мирового сообщества. В частности, ведущие страны все острее конкурируют за влияние в регионе, а Африка испытывает все больше проблем с продовольственной и энергетической безопасностью. Более того, региональная группа стран Африки — самая многочисленная в ООН, поэтому Россия, равно как и страны Запада, безусловно стремятся заручиться поддержкой континента.

Российско-украинский кризис существенным образом воздействует на продовольственную безопасность. Разрыв зерновой сделки с новой остротой актуализировал проблемы обеспечения недорогим продовольствием и удобрениями беднейших стран, которые несут основное бремя роста мировых цен на продукты питания. Это наносит серьезный удар по их уровню жизни.

Аналогичные вызовы испытывают страны Африки от сбоев в глобальных цепочках поставок топлива, что, безусловно, воздействует на и без того слабую устойчивость их социально-экономического развития. Эти вопросы уже выходят за рамки экономических проблем, ставя под угрозу политическую стабильность, что в дальнейшем способно провоцировать внутренние конфликты в Африканском регионе и негативно воздействовать на глобальную безопасность. Поэтому именно вопросы продовольственной и энергетической безопасности окажутся в повестке предстоящего саммита.

Мероприятие в Санкт-Петербурге важно и с точки зрения преодоления разногласий между Россией и отдельными странами Африки. Несмотря на то что у нашей страны еще с советского времени накоплен большой опыт успешного сотрудничества с регионом, подход отдельных государств в отношении РФ неоднозначен. Это подтверждают результаты голосования в ООН по резолюциям, осуждающим СВО на Украине. В этом контексте Москве крайне важно развивать сотрудничество с влиятельными странами региона, включая Нигерию, ЮАР или Сенегал. Наконец, важно учитывать, что в условиях разрыва сотрудничества с Западом РФ надо искать новые «точки опоры» в мировой экономике.

При этом следует отметить, что экономическое влияние России на континент нельзя назвать существенным: на долю нашей страны приходится меньше 1% прямых иностранных инвестиций в Африку и 2% от совокупной международной торговли региона. Более того, товарооборот России с Африкой в разы меньше тех поставок, которые приходятся на США, Китай и страны ЕС. Торговый баланс исключительно асимметричен: Россия в основном выступает экспортером зерновых (и в меньшей степени топлива) в небольшую группу стран — в частности, Алжир и Египет, а также Кению, Нигерию, Судан, Танзанию и ЮАР.

Импорт африканских товаров в Россию в восемь раз меньше экспорта. В целом более 70% российского товарооборота с регионом концентрируется в Северной Африке (Алжир, Египет, Марокко) и ЮАР. Однако уже в 2022 году наблюдался серьезный рост взаимной торговли РФ и стран Африки (например, с Египтом — на 30%), в том числе за счет формирования новых цепочек поставок и механизмов вследствие прекращения сотрудничества со странами Запада. Товарооборот России со странами Африки в 2022-м увеличился и достиг почти $18 млрд.

Важное место в торговле занимает кооперация в военной сфере. Москва активно поставляет вооружение и военную технику многим африканским государствам. Кроме того, Россия реализует масштабные энергетические проекты в некоторых странах. Таким образом, мы наблюдаем точечное присутствие российского капитала в государствах региона, которое концентрируется в наиболее жизненно важных сферах и областях.

Африканский континент по-прежнему воспринимается западными странами как рудимент колониальной эпохи, тогда как самим африканским государствам нужны более прагматичные, надежные и равноправные партнеры, которых они находят в лице как раз Китая и России. К тому же страны Африки положительно расценивают тренд на формирование в глобальной экономике фарватера многополярности, где в мире будет не один (США), а несколько центров влияния.

Дальнейшее развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между Россией и Африкой возможно посредством БРИКС, активно развивающего многосторонние связи, а также по линии ЕАЭС, который в перспективе может заключать соглашения с некоторыми интеграционными объединениями континента. Поэтому предстоящий саммит преимущественно будет решать задачи устойчивого закрепления нашей страны на рынках стран Африки, не навязывая им свои условия (как это делают страны Запада), а предлагая модели взаимовыгодного партнерства.

Автор — ректор Государственного университета управления

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