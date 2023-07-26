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В черных тонах: почему украинские политики зачастили в Африку

Глава МИД страны отправился в третье турне по континенту
Фото: REUTERS/Feisal Omar
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отправился в очередное турне по Африке. Первую остановку сделал в Экваториальной Гвинее, дальнейший маршрут не разглашается. Интересно, что почти в это же время в Санкт-Петербурге пройдет саммит и экономический форум Россия – Африка. «Известия» разбирались в том, как Киев пытается конкурировать с Москвой на Черном континенте.

Горящие турне

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отправился в очередное турне по Африке. Поездку он начал с посещения Экваториальной Гвинеи, визит стал первым в истории дипломатических отношений двух стран. В столице республики городе Малабо представитель Киева пожаловался на Россию, которая вышла из зерновой сделки. «Совместными усилиями мы должны положить конец российскому шантажу», — призвал он. Кроме того, в очередной раз прорекламировал «формулу мира» Владимира Зеленского и порассуждал об увеличении объемов двусторонней торговли.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

Фото: ТАСС/Ameer Al-Mohammedawi

Первое в истории украинской дипломатии турне по Африке глава МИДа совершил в октябре прошлого года. Тогда Кулеба говорил, что хочет представить «альтернативное видение», потому что на континенте «очень сильно присутствует пророссийский нарратив». «Я прибыл сюда, и я слышу: «Это не наша война, Запад сражается против России, Россия и Украина — один народ», — возмущался он. Сообщалось также, что Кулеба пытался договориться о поставках из Африки оружия советского образца. Визит, впрочем, прошел скомкано, поездку пришлось прервать, когда Россия ударила по украинским энергообъектам.

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Второе турне состоялось в мае. Тогда стало известно, что африканские страны готовят для России и Украины свою мирную инициативу, Кулеба пытался скорректировать позицию ряда государств. «Нам нужна политическая поддержка — в частности, голосование за наши резолюции в Генассамблее ООН. Нам нужно, чтобы африканские страны понемногу дистанцировались от России», — говорил украинский министр. Известно, что восемь африканских стран тогда согласились на открытие у себя украинских посольств, ни одного диппредставительства, однако, пока не появилось.

В июне представители шести африканских стран во главе с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой посетили Киев. Делегация представила мирный план, главный пункт которого предполагает начало скорейших переговоров России и Украины. Зеленский в ходе итоговой пресс-конференции раскритиковал инициативу. «Начать переговоры с Россией сейчас, когда оккупанты присутствуют на нашей земле, — значит заморозить войну», — сказал он.

президент юар

Президент ЮАР Сирил Рамафоса

Фото: Global Look Press/Zhang Yudong

При этом в ходе визита произошло несколько неловких эпизодов. Во-первых, во время переговоров в Киеве объявили воздушную тревогу и сообщили о взрывах. Однако представители африканских стран засомневались в происходящем. «Мы не слышали и не видели взрывов. Нас привезли обратно в отель, а люди на улицах нормально продолжали свой день, шли по своим обычным делам. Очевидно, здесь распространяется намеренная дезинформация», — сказал помощник президента ЮАР Винсент Магвеня. Кроме того, президент ЮАР заявил, что необходимо международное расследование произошедшего в Буче, тем самым дав понять, что не считает доказанной российскую вину.

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Зерно и резолюции

До начала СВО Украина довольно уверенно себя чувствовала на некоторых африканских рынках. Так, в 2021 году четверть украинского экспорта зерновых пришлась на страны Черного континента. Кроме того, Киев продавал растительное масло, удобрения, полуфабрикаты из железа, алюминиевые концентраты, металлопрокат. Некоторые африканские страны закупали у Украины вооружение. Сообщалось, в частности, о поставках бронетехники Судану и Уганде. Общий объем внешней торговли Украины со странами Африки по итогам 2021 года составил $6,8 млрд.

После начала СВО торговые отношения были почти полностью свернуты. Исключение составили поставки зерновых, благодаря зерновой сделке украинские поставщики получили возможность вывозить продовольствие через черноморские порты. Российские официальные лица, однако, отмечали, что проблемы голода в беднейших странах не решаются. «При нашем и турецком содействии вывезено 31,7 млн т сельхозпродукции. Но нуждающиеся страны Африки — Джибути, Сомали, Судан, Ливия, Эфиопия — получили только 976 тыс. т. Это всего 3,1%», — говорил Владимир Путин в июне нынешнего года. В середине июля российская сторона отказалась продлевать сделку, экономические связи Украины с Африкой прервались.

зерно
Фото: REUTERS/Feisal Omar

В таких условиях главными для Киева стали попытки получить дипломатическую поддержку. Дело в том, что в Африке оказалось немало стран, симпатизирующих или нейтрально относящихся к Москве. Показательным стало голосование по антироссийской резолюции в Генассамблее ООН в марте прошлого года. Тогда действия РФ осудили только 28 из 54 государств Черного континента, остальные воздержались или не голосовали. Всего 19 африканских стран не поддержали ни одной из семи антироссийских резолюций.

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Между Россией и африканскими странами развивается также экономическое сотрудничество. В 2021 году товарооборот составил $14,7 млрд, в 2022 году достиг $18 млрд. По данным СМИ, российские военные специалисты работают в девяти государствах региона. Они готовят местные силы безопасности, охраняют высших должностных лиц и стратегические объекты. Расширяется также гуманитарное сотрудничество. В 2022 году открылись российские центры науки и культуры в Судане, Мали, Египте и Алжире, ожидается открытие центра в Анголе.

саммит
Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Наращивается дипломатическое взаимодействие. Глава МИД РФ Сергей Лавров совершил в нынешнем году три турне по Африке, всего посетил 10 стран континента. В конце июля в Санкт-Петербурге пройдет второй саммит и экономический форум Россия – Африка. Ожидается, что для участия в мероприятии приедут представители 49 стран, около половины будут представлены на самом высоком уровне. Параллельно в конце июля в ЮАР для подготовки саммита БРИКС отправился секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Скрытых политических сигналов искать не стоит»

Ведущий научный сотрудник Института стран Африки РАН Василий Филиппов считает, что глава МИД Украины отправился в турне, чтобы уговорить африканских лидеров не поддерживать Россию, отказаться от участия в совместных с РФ мероприятиях.

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— Где-то к нему прислушаются, где-то не обратят внимания. Есть страны, которые уже крепко связаны с Россией. Например, Центрально-Африканская республика, Мали, Буркина-Фасо. А некоторые колеблются. В целом Киеву нечего предложить Глобальному Югу, а значит, и нет предмета для переговоров. Без серьезного давления со стороны Запада Украину вряд ли будут воспринимать всерьез, — отмечает он.

Эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов полагает, что Дмитрий Кулеба едет в Африку, чтобы донести позицию Киева по зерновой сделке.

— Примечательно, что турне началось за три дня до саммита Россия – Африка. Маловероятно, однако, что визит представителя Киева повлияет на позицию стран континента. Думаю, они продолжат придерживаться нейтралитета. Украинскую делегацию в странах Африки будут встречать дружелюбно, но скрытых политических сигналов за этим искать не стоит, — говорит он.

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