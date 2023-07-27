Парламентарии Гамбии и России планируют провести переговоры для укрепления межпарламентского сотрудничества, особенно в сфере инвестиций. Об этом в интервью «Известиям» заявил министр иностранных дел Гамбии Мамаду Тангара, который возглавляет делегацию страны на саммите Россия – Африка, проходящем в Санкт-Петербурге 27–28 июля. По его словам, у Москвы и Банжула развивается плодотворное сотрудничество, прежде всего в сфере образования, но необходимо возобновить контакты и в других важных социальных вопросах.

«Мы верим в диалог между странами»

— Нельзя не начать с фактически главного вопроса для африканских стран — зерновой сделки. Как в Гамбии восприняли выход России из соглашения? Понимают ли причины?

— У меня нет всех деталей по зерновой сделке и причинам выхода России из соглашения, но я всегда говорил, что вне зависимости от ситуации мы верим в диалог между странами. И только с помощью диалога возможно решить любой конфликт и избежать возможных кризисов.

— Насколько плотно работают Россия и Гамбия сегодня?

— У Гамбии и России хорошие и плодотворные отношения. У нас здесь действует свое посольство, и ваш посол, который работает в Сенегале, также взаимодействует с Гамбией (чрезвычайный и полномочный посол РФ в республике Сенегал и Гамбии по совместительству Дмитрий Кураков. — «Известия»). У нас достаточно крепкое сотрудничество в разных сферах, но особенно в вопросах поддержки и развития человеческих ресурсов, на которых и строится каждая из стран. К примеру, Россия имеет большое значение для стран Африки в сфере образования и образовательного сотрудничества. Вы охотно приветствуете студентов с нашего континента, предоставляя бюджетные места, благодаря которым африканская молодежь получает крепкие знания. К примеру, наши ребята тоже учились в РФ и вернулись с новыми навыками обратно в Гамбию.

— Как реализуются инвестпроекты Гамбии и РФ? Охотно ли российский бизнес приходит в африканскую страну?

— Конечно, мы приветствуем российских инвесторов и всегда рады их интересу к Гамбии. Относительно наращивания инвестиций — мы работаем по этому вопросу с посольством России в Гамбии, с русским бизнес-сообществом, а также с депутатами Госдумы. С нашими российскими коллегами парламентариями мы активно работаем над продвижением и развитием разных инвестпроектов, но конкретные пока назвать не могу.

— Готовится ли встреча с депутатами Госдумы? Возможно, ожидаете у себя на родине делегацию из РФ?

— Конечно, мы будем рады снова видеть российских коллег. Мы, к примеру, уже приезжали к вам ранее и тогда даже подписали ряд соглашений (делегация Гамбии побывала в Москве в марте этого года на межпарламентской конференции «Россия – Африка». — «Известия»). Я знаю, что есть желание встретиться снова и обсудить новые соглашения между Государственной думой и Национальной ассамблеей Гамбии. Так что мы надеемся на дальнейшее привлечение инвестиций и улучшение межпарламентского сотрудничества.

«Всё нормально, и погода в Санкт-Петербурге хорошая»

— Каковы ваши планы на участие в форуме?

— На форуме предоставлена площадка для научного обмена в сфере медицины и по многим другим направлениям. Мы подчеркиваем, что самый важный ресурс, который у нас есть, — это люди. Мы активно развиваем сотрудничество с Москвой, и важно, чтобы мы смогли возобновить контакты во всех областях и сферах, которые могут быть полезны нашим народам.

— Это ваш первый приезд в Северную столицу?

— Я первый раз в Санкт-Петербурге, но в России — второй. До этого я был в Сочи на первом саммите Россия – Африка. Конечно, Санкт-Петербург очень красивый город, полный истории и с красивой архитектурой. Вчера я даже смог устроить себе культурную программу.

— Дождь и плохая погода не помешали?

— Здесь не холодно, всё нормально, и погода в Санкт-Петербурге хорошая. Дело в том, что для нас дождь — это хороший знак и хорошее явление, а не так, как в Европе, где дождь считается плохой погодой.