Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
SpaceX отменила пуск Falcon Heavy с самым тяжелым спутником за минуту до старта
Спорт
Украинскую саблистку Харлан дисквалифицировали на ЧМ по фехтованию
Политика
Путин сравнил потери ВСУ и России на запорожском направлении за сутки
Общество
Генпрокуратура РФ подвела итоги первой половины 2023 года
Мир
Конгрессмен призвал Байдена ограничить военную помощь Украине
Армия
Военный эксперт раскрыл боевой потенциал самоходного орудия «Мальва»
Политика
Путин заявил о перспективах наращивания партнерства России и Бурунди
Мир
В Греции при тушении лесных пожаров пострадали 74 пожарных
Происшествия
ФСБ под Брянском задержала пытавшегося примкнуть к ВСУ россиянина
Спорт
Матыцин назвал правильной дисквалификацию украинской саблистки Харлан
Экономика
Цена нефти Brent превысила $84 за баррель впервые с 19 апреля
Политика
Лавров заявил о подъеме российско-африканских отношений
Мир
Фурсенко рассказал о стратегических вопросах программы саммита РФ – Африка

«Россия имеет большое значение для стран Африки в сфере образования»

Глава МИД Гамбии Мамаду Тангара — о необходимости диалога Москвы и Киева, обучении африканцев в РФ и погоде в Северной столице
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Парламентарии Гамбии и России планируют провести переговоры для укрепления межпарламентского сотрудничества, особенно в сфере инвестиций. Об этом в интервью «Известиям» заявил министр иностранных дел Гамбии Мамаду Тангара, который возглавляет делегацию страны на саммите Россия – Африка, проходящем в Санкт-Петербурге 27–28 июля. По его словам, у Москвы и Банжула развивается плодотворное сотрудничество, прежде всего в сфере образования, но необходимо возобновить контакты и в других важных социальных вопросах.

«Мы верим в диалог между странами»

— Нельзя не начать с фактически главного вопроса для африканских стран — зерновой сделки. Как в Гамбии восприняли выход России из соглашения? Понимают ли причины?

— У меня нет всех деталей по зерновой сделке и причинам выхода России из соглашения, но я всегда говорил, что вне зависимости от ситуации мы верим в диалог между странами. И только с помощью диалога возможно решить любой конфликт и избежать возможных кризисов.

— Насколько плотно работают Россия и Гамбия сегодня?

— У Гамбии и России хорошие и плодотворные отношения. У нас здесь действует свое посольство, и ваш посол, который работает в Сенегале, также взаимодействует с Гамбией (чрезвычайный и полномочный посол РФ в республике Сенегал и Гамбии по совместительству Дмитрий Кураков. — «Известия»). У нас достаточно крепкое сотрудничество в разных сферах, но особенно в вопросах поддержки и развития человеческих ресурсов, на которых и строится каждая из стран. К примеру, Россия имеет большое значение для стран Африки в сфере образования и образовательного сотрудничества. Вы охотно приветствуете студентов с нашего континента, предоставляя бюджетные места, благодаря которым африканская молодежь получает крепкие знания. К примеру, наши ребята тоже учились в РФ и вернулись с новыми навыками обратно в Гамбию.

— Как реализуются инвестпроекты Гамбии и РФ? Охотно ли российский бизнес приходит в африканскую страну?

— Конечно, мы приветствуем российских инвесторов и всегда рады их интересу к Гамбии. Относительно наращивания инвестиций — мы работаем по этому вопросу с посольством России в Гамбии, с русским бизнес-сообществом, а также с депутатами Госдумы. С нашими российскими коллегами парламентариями мы активно работаем над продвижением и развитием разных инвестпроектов, но конкретные пока назвать не могу.

— Готовится ли встреча с депутатами Госдумы? Возможно, ожидаете у себя на родине делегацию из РФ?

— Конечно, мы будем рады снова видеть российских коллег. Мы, к примеру, уже приезжали к вам ранее и тогда даже подписали ряд соглашений (делегация Гамбии побывала в Москве в марте этого года на межпарламентской конференции «Россия – Африка». — «Известия»). Я знаю, что есть желание встретиться снова и обсудить новые соглашения между Государственной думой и Национальной ассамблеей Гамбии. Так что мы надеемся на дальнейшее привлечение инвестиций и улучшение межпарламентского сотрудничества.

«Всё нормально, и погода в Санкт-Петербурге хорошая»

— Каковы ваши планы на участие в форуме?

— На форуме предоставлена площадка для научного обмена в сфере медицины и по многим другим направлениям. Мы подчеркиваем, что самый важный ресурс, который у нас есть, — это люди. Мы активно развиваем сотрудничество с Москвой, и важно, чтобы мы смогли возобновить контакты во всех областях и сферах, которые могут быть полезны нашим народам.

Это ваш первый приезд в Северную столицу?

— Я первый раз в Санкт-Петербурге, но в России — второй. До этого я был в Сочи на первом саммите Россия – Африка. Конечно, Санкт-Петербург очень красивый город, полный истории и с красивой архитектурой. Вчера я даже смог устроить себе культурную программу.

— Дождь и плохая погода не помешали?

— Здесь не холодно, всё нормально, и погода в Санкт-Петербурге хорошая. Дело в том, что для нас дождь — это хороший знак и хорошее явление, а не так, как в Европе, где дождь считается плохой погодой.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023