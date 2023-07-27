«Страны Запада чинят препятствия поставкам нашего зерна и удобрений»

РФ готова в ближайшие месяцы поставить в ряд африканских стран по 25–50 тыс. т зерна, заявил Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка 27 июля в Санкт-Петербурге. Вместе с тем он обвинил западные страны в том, что они чинят препятствия российскому экспорту , при этом «лицемерно обвиняют» Москву в кризисе на мировом продовольственном рынке. На встрече также обсуждались вопросы, связанные с переходом на нацвалюты в торговле, и расширение образовательных обменов. В этот же день Владимир Путин провел ряд переговоров с африканскими представителями. В перерыве между ними президент ответил на вопросы журналистов о ситуации в зоне СВО .

Бесплатное зерно

На втором саммите Россия – Африка, который проходит 27–28 июля в Экспофоруме, собрались сотни африканских политиков и бизнесменов . Некоторые из них были в традиционных деловых костюмах, другие выбрали совсем неординарный стиль. Одним из самых ярких гостей стал представитель посольства Гвинеи Жак Лама, который пришел в футболке с изображением Владимира Путина. В беседе с «Известиями» он рассказал, что его главная цель — увидеть российского лидера на форуме своими глазами.

Основной темой петербургской встречи стало укрепление сотрудничества России с Африканским континентом в совершенно различных сферах . В частности, глава «Росатома» Алексей Лихачев встретился с представителями Бурунди, Зимбабве, Кении и Руанды, назвав их потенциальными партнерами российской атомной отрасли. Вместе с тем глава Роспотребнадзора Анна Попова приняла участие в передаче президенту Бурунди Эваристу Ндайишимийе мобильной лаборатории для борьбы с опасными инфекциями.

Ключевым событием первого дня саммита стало пленарное заседание экономического и гуманитарного форума Россия – Африка, на котором выступил Владимир Путин . Участниками также стали президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани, патриарх Кирилл, а также глава совета директоров Африканского экспортно-импортного банка Бенедикт Орама и руководитель Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф. Модератором стала директор Института Африки Российской академии наук Ирина Абрамова.

Пленарное заседание второго саммита и форума Россия – Африка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В центре дискуссии оказалась зерновая сделка . Россия пошла на участие в ней в том числе для снятия ограничений на поставки зерна и удобрений, однако ни одно условие не было выполнено, отметил Владимир Путин.

— На деле ничего не произошло из того, что мы обговаривали, и того, что нам было обещано , — сказал он.

Россия в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе нуждающимся беднейшим странам Африки , заверил Владимир Путин. В частности, в ближайшие три-четыре месяца РФ готова бесплатно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике, Эритрее по 25–50 тыс. т . При этом в первом полугодии 2023-го Россия уже экспортировала в страны Африки почти 10 млн т зерна.

Азали Ассумани подтвердил, что Россия многое делает для решения продовольственной проблемы. При этом он призвал и другие страны предпринять усилия в этом направлении.

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— Украинский кризис оказывает серьезное влияние на ситуацию, поэтому разрешение этого кризиса позволит спасти большое количество жизней людей, которые зависят от поставок продовольствия . Наш континент в настоящее время испытывает серьезное воздействие цен на продовольствие. Поэтому мы обращаемся ко всем участникам процесса с большой просьбой облегчить доставку как украинского, так и российского зерна в наши страны, — сказал он.

Доля России на мировом рынке пшеницы составляет 20%, а Украины — менее 5%, заметил Владимир Путин. Так что РФ вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность и выступает ответственным международным поставщиком сельхозпродукции.

— Складывается парадоксальная картина: с одной стороны, страны Запада чинят препятствия поставкам нашего зерна и удобрений, а с другой, я скажу прямо, лицемерно обвиняют нас в сложившейся кризисной ситуации на мировом продовольственном рынке , — добавил он.

Несмотря на санкции, сотрудничество России и Африки углубляется, в том числе в сфере агропромышленности, сказал «Известиям» член генсовета «Деловой России» Владимир Прохоров.

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— Попытки эксплуатации темы зерновой сделки в угоду интересов прозападных элит сыграли нам только на руку, позволили создать новые партнерские отношения и укрепить существующие связи . Как известно, на территория Африки сосредоточено не менее 30% полезных ископаемых от всего мирового объема, за которые исторически боролись Европа и США. Россия же демонстрирует заинтересованность в партнерских, а не колониальных отношениях, — уверен эксперт.

Торговля и нацвалюты

РФ заинтересована в дальнейшем развитии и углублении сотрудничества со всеми странами Африки, подчеркнул Владимир Путин. Потенциал континента не вызывает сомнений, ведь среднегодовые темпы роста его ВВП превышают общемировые показатели.

— Очевидно, что Африканский континент по совокупности причин становится одним из ключевых регионов в мире . Это, в первую очередь, связано с ростом потребления товаров, услуг, сервисов. России необходимо развивать и укреплять там свое присутствие, в том числе открывать торгпредства и представительства как экономические, так и гуманитарные . Среди направлений сотрудничества — это традиционная кооперация в промышленности, логистике, сельском хозяйстве и горной добыче, — сказал «Известиям» директор международного офиса АСИ Михаил Макаров.

В целом, как заметил Владимир Путин, российско-африканский товарооборот «неплохой»: более половины поставок РФ на континент составляют машины и оборудование, химия и продовольствие. При этом за первое полугодие 2023-го объем экспортно-импортных операций вырос более чем на треть . Сейчас, по словам президента, в 16 государствах Африки находятся в различной степени проработки более 30 перспективных энергетических проектов с российским участием.

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Еще больше увеличить товарооборот может уход от доллара в торговле . По мнению Владимира Путина, сейчас крайне важно энергичнее переходить в финансовых расчетах с африканскими странами на национальные валюты, включая рубль.

Такой переход — один из приоритетов банка БРИКС, подчеркнула Дилма Руссефф. Организация хотела бы больше использовать нацвалюты в расчетах для укрепления рынков входящих в нее стран .

Студенческий обмен

Владимир Путин рассказал, что ему было очень приятно пообщаться с африканскими лидерами, свободно говорящими по-русски . Он предложил создать в Африке школы с изучением русского языка и преподаванием на нем . Кроме того, российский лидер призвал увеличить набор африканцев в педагогические вузы.

— В 28 странах Африки запущен проект по созданию открытого образования для обучения преподавателей и воспитателей дошкольных детских учреждений, начальных и средних школ. С этой целью планируем значительно увеличить набор африканских студентов в российские педагогические вузы, — сообщил он.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

При поддержке Русской православной церкви в Африке появляются не только школы, но и водные скважины, электроподстанции, больницы и культурные центры , добавил патриарх Кирилл. С декабря 2021 года РПЦ открыла на Африканском континенте свыше 200 приходов.

Образование играет важную роль в расширении присутствия российского бизнеса на африканском рынке, заявила «Известиям» проректор НИУ ВШЭ Виктория Панова.

— В Африке сегодня активно работают такие известные во всем мире компании, как «Алроса», «Лукойл», «Газпром», «Росатом», «Роснефть», «Евраз», «Северсталь», «Русал» и другие. Некоторые из них, такие как государственная корпорация «Росатом» или компания «Русал», имеют программы предоставления африканским абитуриентам различных грантов и стипендий для получения образования и прохождения стажировок в российских вузах с последующим трудоустройством на своих предприятиях , — отметила эксперт.

Вместе с тем Владимир Путин пригласил молодых африканцев приехать в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи в марте 2024 года. Ожидается, что в мероприятии примут участие свыше 20 тыс. представителей из более чем 180 стран мира.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Провал контрнаступления

В перерыве между чередой встреч президент нашел время пообщаться с журналистами по поводу СВО . Он подтвердил активизацию боевых действий на Украине в последние дни. Но Киев не добился успеха ни на одном из направлений своего контрнаступления — противник был отброшен, сообщил президент.

60% украинской техники уничтожено силами личного состава 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа, а еще 40% — летчиками боевой авиации.

— Без всякого преувеличения могу сказать, что наши солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма . Противник применил большое количество бронетехники — 50 единиц, из них 39 единиц, включая 26 танков и 13 бронемашин, были уничтожены, — сказал он.

За последние сутки киевская армия потеряла 200 человек, в российской — число погибших в десять раз меньше . 27 июля по поручению главы государства прямо в зоне СВО военнослужащим России будут вручены государственные награды.

Фото: РИА Новости

Учитывая интересы

В этот же день российский лидер отдельно встретился с президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани (в феврале 2023 года председательство в Африканском союзе перешло от Сенегала к Коморским Островам) и главой комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом . Владимир Путин вновь подчеркнул, что Россия продолжает оставаться надежным поставщиком продовольствия на Африканский континент.

— В 2022 году российский экспорт этой группы товаров составил $4,7 млрд, — сообщил президент РФ. — В Африке успешно работают многие крупные российские компании. Ключевые сферы сотрудничества — энергетика, недропользование, сельское хозяйство . Имеются хорошие возможности взаимодействия в научно-технической, образовательной, культурной сфере.

Также на встрече Владимир Путин обратил внимание на роль континента в международных отношениях. Президент рассчитывает, что Африканский союз в сентябре 2023 года станет полноправным членом G20.

Во время беседы была затронута и ситуация на Украине. Азали Ассумани заявил о заинтересованности в урегулировании конфликта и признался, что хотел бы найти такое решение, которое отвечало бы интересам и «братской» России, и Африки . Напомним, что в июне делегация, состоящая из лидеров ЮАР, Союза Коморских Островов, Замбии, Сенегала, премьер-министра Египта, а также представителей Уганды и Республики Конго, приезжала в Санкт-Петербург для обсуждения с Владимиром Путиным урегулирования украинского кризиса. До этого группа посетила Киев, где встретилась с Владимиром Зеленским.

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Бурунди Эварист Ндайишимийе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

27 июля в рабочем графике главы РФ также оказались встречи с другими африканскими коллегами — в частности, с президентом Мозамбика Филипе Жасинту Ньюси и главой Бурунди Эваристом Ндайишимийе. Кроме того, Владимир Путин встретится с главами делегаций — участниками второго саммита Россия – Африка.