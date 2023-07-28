«США и НАТО отказываются от переговоров по вопросам равной безопасности для всех»

США и НАТО отказываются от диалога с РФ по вопросу обеспечения равной безопасности для всех стран , заявил Владимир Путин на пленарном заседании второго саммита Россия — Африка 28 июля в Санкт-Петербурге. Во второй день форума особое внимание уделили украинской проблематике. Что касается сотрудничества с африканскими странами, то РФ выделит еще более $90 млн для снижения долговой нагрузки государств континента . По итогам саммита участники приняли декларацию, в которой подтвердили готовность работать, в частности, в сфере безопасности и экономики. Важные заявления и итоги саммита — в материале «Известий» .

Возвращение к переговорам

В черед мероприятий второго дня саммита Россия — Африка особое внимание его участники уделили не только углублению двустороннего сотрудничества, но и украинской проблематике. Президент РФ вновь заявил о важности дипломатического урегулирования конфликта. Однако, по его словам, сейчас это не представляется возможным из-за отказа Киева вести переговоры.

— Все противоречия должны решаться в ходе переговоров, но проблема-то заключается в том, что с нами отказываются вести переговоры, — заметил Владимир Путин на пленарном заседании саммита. — В основе конфликта лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО, а они, еще раз повторю, отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию .

Кроме того, отказывается от переговоров сама Украина, а точнее — ее сегодняшний режим. Владимир Зеленский даже принял соответствующий декрет по этому вопросу, подчеркнул президент РФ.

Россия действительно продемонстрировала готовность вести диалог для урегулирования ситуации на Украине, теперь предстоит убедить сделать это и другую сторону , считает председатель Африканского союза, президент Коморских Островов Азали Ассумани.

— Мы выступаем в качестве посредников, будем говорить с одной стороной и с другой. Надеюсь, добьемся положительных результатов, — сказал он в заявлении для прессы, которое последовало за подписанием документа с российским лидером.

Президент Эритреи Исайяс Афеворки считает, что ситуация вокруг Украины — не конфликт между Москвой и Киевом, а «война, которую объявили России страны НАТО».

— НАТО — ущербная организация, НАТО сейчас находится в палате реанимации, и Евросоюз не существует, он тоже находится в палате реанимации , — заявил лидер Эритреи на встрече с Владимиром Путиным, которая состоялась уже вечером.

Западные страны стараются сдерживать абсолютно всех, заметил Исайяс Афеворки, однако в ситуации с Россией это невозможно.

Во время проведения саммита в центре Таганрога у кафе «Чехов сад» произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны РФ, киевский режим совершил террористическую атаку на жилую инфраструктуру города, средства ПВО перехватили ракету. Владимиру Путину доложено об ударе по Таганрогу, сообщил «Известиям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Киевский режим продолжает свою излюбленную практику нанесения ударов по гражданским объектам, по населенным пунктам , и в этом сущность киевского режима. Собственно, начиная с 2014 года они эту сущность стали ярко проявлять в отношении Донбасса, сейчас в отношении всех других районов, — добавил официальный представитель Кремля.

К слову, в этот же день был запланирован рабочий обед с группой лидеров африканских государств, главной темой которого стала украинская проблематика. Напомним, в июне делегация, состоящая из лидеров ЮАР, Союза Коморских Островов, Замбии, Сенегала, премьер-министра Египта, а также представителей Уганды и Республики Конго, приезжала в Санкт-Петербург для обсуждения с Владимиром Путиным урегулирования украинского кризиса. До этого группа посетила Киев, где встретилась с Владимиром Зеленским.

Консенсус по зерну

На пленарном заседании саммита Владимир Путин вновь отметил, что страны должны отстаивать свой суверенитет и активно участвовать в формировании многополярной системы, основанной на равенстве государств . По его словам, позиции России и африканских стран по международным вопросам очень близки или совпадают.

— Хотел бы напомнить слова Нельсона Манделы. Он сказал: «Не судите обо мне по моим успехам. Судите обо мне по тому, сколько раз я падал и поднимался снова», — сказал Владимир Путин. — Так и с государственным суверенитетом: его нужно непременно защищать, никогда не опускать руки, не отступать под внешним давлением . И в таком стремлении быть независимыми.

Россия и ее союзники не против взаимодействовать со странами Запада при их желании, заявила «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Однако это должно происходить на основе равноправия, международного права и взаимоуважения.

На саммите обсуждалось и то, как политика влияет на экономическое благосостояние стран. В частности, египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси призвал к достижению консенсуса по зерновой сделке.

— Необходимо найти срочно и быстро оперативное решение проблем поставок продовольствия в нуждающиеся страны, уделяя при этом внимание всем вопросам, касающимся этой темы , — отметил президент Египта на пленарной сессии.

Владимир Путин заметил, что Россия всегда будет ответственным поставщиком сельхозтоваров, в том числе на безвозмездной основе нуждающимся странам. РФ готова в ближайшие месяцы поставить в ряд африканских государств по 25–50 тыс. т зерна. Президент переходного периода Мали Ассими Гоита поблагодарил российскую сторону за взвешенную позицию по зерновому вопросу , а глава Сенегала Маки Саль призвал все страны сделать торговлю сельхозпродукцией как можно более простой.

— Мы должны снять все санкции против торговли удобрениями и зерном. Я думаю, мы сможем продвинуться в этом направлении, — сказал он.

Пойти навстречу

Не осталась без внимания и довольно щепетильная тема — задолженность африканских стран. Владимир Путин заверил, что Москва готова пойти навстречу по этому вопросу.

— Россия участвует и в усилиях по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет $23 млрд. По последним запросам африканских стран выделим на эти цели, их развитие еще более $90 млн , — сообщил президент РФ.

Разумеется, «деньги — есть деньги», но в стратегическом плане нам выгоднее получить союзника, чем должника, заявил «Известиям» член Генсовета «Деловой России» Олег Воробьев.

— Изменение курса диалога между странами позволит России заручиться поддержкой стратегических партнеров. Предоставление бесплатного зерна, прощение госдолгов открывает нашей стране международные рынки, которые Запад предпочитает нивелировать в общегосударственных повестках. Россия давно доказала отсутствие колониального подхода к африканским государствам, мы придерживаемся принципа равенства и независимости, — заметил Олег Воробьев.

Рука об руку

Помимо списания долгов, РФ готова помогать и в решении социальных вопросов. С 2020 по 2023 годы она уже реализовала 11 гуманитарных акций в 10 странах Африки, а также одной из первых пришла на помощь во время пандемии коронавируса , отметил Владимир Путин. В частности, РФ безвозмездно предоставила миллионы тестовых систем и передала мобильные медицинские лаборатории.

— Хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы искренне готовы сообща, рука об руку с африканскими друзьями работать на перспективу, выстраивать подлинно стратегическое взаимодействие и партнерство . Ценим отношения с каждой африканской страной и с континентом в целом. И уверены в успешном будущем этих отношений в формирующемся многополярном мире, — заявил Владимир Путин.

В частности, обращаясь к главе президентского совета Ливии Мухаммеду аль-Менфи, с которым он позднее провел двусторонние переговоры, российский лидер призвал не допустить, чтобы территория Ливии превратилась в зону противоборства третьих стран. Россия будет делать все для взаимодействия всех сил ливийского государства, подчеркнул он.

Справка «Известий» Сейчас в Ливии фактически существуют двоевластие: кабмин на востоке страны, возглавляемый Фатхи Башагой, которого поддерживает парламент, и правительство национального единства (ПНЕ) под руководством Абдель Хамида Дбейбы со штаб-квартирой в Триполи. В 2022 году истек установленный ООН срок переходного периода, к концу которого в стране должны были появиться избранные президент и парламент. РФ в июне 2023 года после девятилетнего перерыва восстановила дипломатическое присутствие в Ливии.

Для укрепления безопасности континента Россия на саммите заключила соглашения о военно-техническом сотрудничестве с более чем 40 африканскими государствами , сообщил президент РФ. Этим странам, по его словам, поставляется широкая номенклатура вооружений и техники.