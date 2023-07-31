Совет ли безопасности: чем завершилось созванное Россией заседание СБ ООН
Секретариат ООН и другие международные структуры с 2014 года прибегали к «избирательной слепоте», закрывая глаза на террористические действия Киева. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский во время своего выступления на инициированном Москвой заседании Совбеза ООН. По словам дипломата, это, а также поддержка Киева со стороны стран Запада стали первопричиной украинского конфликта. Заседание СБ прошло в преддверии «мирного саммита» в Саудовской Аравии, куда были приглашены представители порядка 30 стран, среди которых США, государства Европы и БРИКС, однако встреча пройдет без участия России.
Террористические методы
Заседания, касающиеся спецоперации и других связанных с Украиной тем, в Совете Безопасности ООН проходят с завидной периодичностью. За время июльского председательства Великобритании прошло четыре встречи на эту тему, однако РФ запросила в конце месяца еще одну. Анонсируя пятое по счету заседание, первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что оно необходимо в связи с «систематическим использованием киевским режимом террористических методов, что является фактором, усугубляющим кризис вокруг Украины».
На встрече Совбеза, которая состоялась 31 июля, дипломат, как и было заявлено, сосредоточился на многочисленных террористических актах, организованных Киевом начиная с госпереворота в 2014-м. Говоря о сегодняшних реалиях, Полянский напомнил об атаках на Крымский мост, который уже давно стал гражданским объектом — по нему осуществляется пассажирское железнодорожное и автомобильное сообщение.
— Что примечательно, тактика для первого теракта была позаимствована Украиной у ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ. — «Известия»): водителя грузовика, начиненного взрывчаткой, использовали вслепую — в качестве террориста-смертника, — рассказал он, добавив, что с началом СВО Киев также применяет тактику «живого щита».
Помимо этого, первый зампостпреда РФ при ООН в своем выступлении напомнил о жертвах точечных терактов, таких как убийство журналистки Дарьи Дугиной, покушение на писателя Захара Прилепина, атака сотрудников российских СМИ при помощи кассетных боеприпасов, в результате которой погиб корреспондент «РИА Новости» Ростислав Журавлев (во время этой атаки были ранены корреспондент и оператор «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков), а также взрыв в кафе Санкт-Петербурга, где выступал военкор Владлен Татарский. К слову, один из свидетелей теракта в Северной столице, координатор «Бессмертного полка» в Эстонии Сергей Чаулин по просьбе России выступил перед членами Совбеза ООН, в подробностях рассказав о том, что произошло.
Помимо этого, Полянский остановился на роли ООН в урегулировании конфликта.
— Рассматривая процесс скатывания Киева к открытому терроризму, не можем не остановиться на роли Секретариата ООН и других международных структур. После кровавого переворота 2014 года все они демонстрировали чудеса избирательной слепоты, — заявил он. — В последнее время всё чаще слышим от ооновских функционеров универсальный ответ на любую информацию о всё более наглых преступлениях киевской верхушки, включая откровенные теракты. Мол, ничего этого не было бы, если бы не так называемая «российская агрессия». Это позиция строится на грубой подмене понятий.
Дипломат подчеркнул, что первопричина кризиса на Украине — непомерные геополитические амбиции коллективного Запада, устроившего в соседней с РФ стране переворот с приведением к власти агрессивных националистов. Если бы не это, никакая СВО была бы не нужна, констатировал он.
Участник уличных акций протеста оппозиции на одной из улиц Киева, 2014 год
— Отказываясь раз за разом осуждать всё более чудовищные акции киевского режима, ООН следует в фарватере западных установок, дающих [президенту Украины Владимиру] Зеленскому и его клике карт-бланш на любые преступления. Ожидаем, что Секретариат ООН все-таки вспомнит о принципе беспристрастности и независимости и наберется смелости, чтобы давать объективную оценку деяниям марионеточного киевского режима. Ведь использование Украиной террористических методов — фактор, который усугубляет украинский кризис и отдаляет перспективы мирного урегулирования, — констатировал Полянский.
Однако коллективный Запад, заслушав позицию РФ, предсказуемо выступил против Москвы. Партнеры Украины, в частности Великобритания и США, обвинили в агрессии и разжигании конфликта именно российскую сторону, в очередной раз призвав вывести войска, в том числе с территорий, которые недавно вошли в состав РФ.
— Мы внимательно слушали комментарии РФ. Ясно, что ее усилия заключались в том, чтобы отвлечь внимание СБ ООН от важнейших вопросов и от своей собственной агрессии, — заявила представитель США.
Американский дипломат добавила, что Вашингтон продолжит «поддерживать самооборону Украины». При этом ранее в своем выступлении Полянский констатировал: Киев для осуществления терактов использует в том числе западное вооружение и разведданные, так что эти страны разделяют с украинскими властями всю полноту ответственности за «уже совершенные и совершаемые многочисленные преступления».
Как рассказал «Известиям» экс-замглавы МИД России, бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе, ожидать каких-либо практических решений по итогам заседания не стоило. Однако то, что Россия ставит вопрос о террористических методах ведения венных действий со стороны Украины, — правильный шаг, нацеленный на привлечение внимания мирового сообщества к сложившейся ситуации, добавил эксперт.
От атак к миру?
Несмотря на то что западные партнеры Киева формально осуждают нападения на российские территории, призывая власти Украины воздержаться от подобных действий, атаки в последнее время лишь участились. Одним из таких терактов стал второй подрыв Крымского моста 17 июля в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края при помощи двух надводных беспилотников. В результате погибла семейная пара, а их дочь была госпитализирована.
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев незадолго до заседания СБ ООН заявил: атаки на мост подтверждают, что США и их союзники, помогающие Киеву, фактически стали спонсорами терроризма.
Помимо этого, участились атаки дронов, причем не только на приграничные российские территории, но и на столицу, о чем первый зампостпреда РФ при ООН также рассказал мировому сообществу. Последняя произошла в ночь на 30 июля, когда украинские БПЛА атаковали башни делового центра «Москва-Сити». По словам мэра города Сергея Собянина, пострадавших и серьезных разрушений не было, а в Минобороны РФ добавили, что вражеские беспилотники были подавлены.
На этом фоне глава военного ведомства Сергей Шойгу 31 июля рассказал, что «с учетом складывающейся обстановки» были приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря. Вместе с тем повышение уровня террористической угрозы в Москве и Подмосковье не обсуждается, добавили в Кремле.
Все это происходит в условиях украинского контрнаступления, на которое коллективный Запад возлагал большие надежды. Кардинальных изменений в пользу Киева на линии соприкосновения нет, несмотря на колоссальные финансовые и военные вложения со стороны США и союзников. Так что теперь как на Западе, так и в самом Киеве, похоже, вновь задумались о дипломатическом урегулировании.
5–6 августа Саудовская Аравия планирует провести «мирный саммит» по Украине. На мероприятии в Джидде ожидаются представители около 30 стран, в том числе государств Глобального Юга и партнеры РФ по БРИКС. Как пишет The New York Times, приглашения получили, в частности, США, Бразилия, Индия, Китай и европейские страны, однако Москву решили не звать.
Впрочем, вряд ли участники, особенно Соединенные Штаты и союзники, заинтересованы в завершении конфликта, считает бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.
Джо Байден и Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе, Литва
— Думаю, они дождутся драматических поражений Украины и уже только после этого будут какие-то политические действия, — предположил он в беседе с «Известиями».
Сам же саммит в Саудовской Аравии экс-замглавы российского МИДа назвал бесполезным занятием, который носит пропагандистский характер и направлен на то, чтобы сплотить страны.
— Но результата никакого не будет. Стремление Запада — изолировать Россию в международном плане, а остальные действия, в том числе и саммит в Саудовской Аравии, исходят из этого, — констатировал он.
В Кремле заверили, что будут следить за переговорами в Джидде. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков напомнил: Москва неоднократно говорила, что любые попытки, способствующие мирному урегулированию, вызывают положительные оценки. Однако, по его словам, в нынешних реалиях нет никаких предпосылок для урегулирования дипломатическим путем, поскольку Киев «не хочет и не может хотеть мира» до тех пор, пока его используют в качестве инструмента столкновения Запада с Россией.