Совет ли безопасности: чем завершилось созванное Россией заседание СБ ООН

Секретариат ООН и другие международные структуры с 2014 года прибегали к «избирательной слепоте», закрывая глаза на террористические действия Киева . Об этом заявил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский во время своего выступления на инициированном Москвой заседании Совбеза ООН. По словам дипломата, это, а также поддержка Киева со стороны стран Запада стали первопричиной украинского конфликта . Заседание СБ прошло в преддверии «мирного саммита» в Саудовской Аравии, куда были приглашены представители порядка 30 стран, среди которых США, государства Европы и БРИКС, однако встреча пройдет без участия России.

Террористические методы

Заседания, касающиеся спецоперации и других связанных с Украиной тем, в Совете Безопасности ООН проходят с завидной периодичностью. За время июльского председательства Великобритании прошло четыре встречи на эту тему, однако РФ запросила в конце месяца еще одну . Анонсируя пятое по счету заседание, первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что оно необходимо в связи с «систематическим использованием киевским режимом террористических методов, что является фактором, усугубляющим кризис вокруг Украины» .

На встрече Совбеза, которая состоялась 31 июля, дипломат, как и было заявлено, сосредоточился на многочисленных террористических актах, организованных Киевом начиная с госпереворота в 2014-м. Говоря о сегодняшних реалиях, Полянский напомнил об атаках на Крымский мост, который уже давно стал гражданским объектом — по нему осуществляется пассажирское железнодорожное и автомобильное сообщение.

— Что примечательно, тактика для первого теракта была позаимствована Украиной у ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ. — «Известия»): водителя грузовика, начиненного взрывчаткой, использовали вслепую — в качестве террориста-смертника , — рассказал он, добавив, что с началом СВО Киев также применяет тактику «живого щита».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Помимо этого, первый зампостпреда РФ при ООН в своем выступлении напомнил о жертвах точечных терактов, таких как убийство журналистки Дарьи Дугиной, покушение на писателя Захара Прилепина, атака сотрудников российских СМИ при помощи кассетных боеприпасов, в результате которой погиб корреспондент «РИА Новости» Ростислав Журавлев (во время этой атаки были ранены корреспондент и оператор «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков), а также взрыв в кафе Санкт-Петербурга, где выступал военкор Владлен Татарский . К слову, один из свидетелей теракта в Северной столице, координатор «Бессмертного полка» в Эстонии Сергей Чаулин по просьбе России выступил перед членами Совбеза ООН, в подробностях рассказав о том, что произошло.

Помимо этого, Полянский остановился на роли ООН в урегулировании конфликта.

— Рассматривая процесс скатывания Киева к открытому терроризму, не можем не остановиться на роли Секретариата ООН и других международных структур . После кровавого переворота 2014 года все они демонстрировали чудеса избирательной слепоты , — заявил он. — В последнее время всё чаще слышим от ооновских функционеров универсальный ответ на любую информацию о всё более наглых преступлениях киевской верхушки, включая откровенные теракты. Мол, ничего этого не было бы, если бы не так называемая «российская агрессия». Это позиция строится на грубой подмене понятий .

Дипломат подчеркнул, что первопричина кризиса на Украине — непомерные геополитические амбиции коллективного Запада, устроившего в соседней с РФ стране переворот с приведением к власти агрессивных националистов . Если бы не это, никакая СВО была бы не нужна, констатировал он.

Участник уличных акций протеста оппозиции на одной из улиц Киева, 2014 год Фото: ТАСС/Zuma

— Отказываясь раз за разом осуждать всё более чудовищные акции киевского режима, ООН следует в фарватере западных установок , дающих [президенту Украины Владимиру] Зеленскому и его клике карт-бланш на любые преступления. Ожидаем, что Секретариат ООН все-таки вспомнит о принципе беспристрастности и независимости и наберется смелости, чтобы давать объективную оценку деяниям марионеточного киевского режима. Ведь использование Украиной террористических методов — фактор, который усугубляет украинский кризис и отдаляет перспективы мирного урегулирования , — констатировал Полянский.

Однако коллективный Запад, заслушав позицию РФ, предсказуемо выступил против Москвы. Партнеры Украины, в частности Великобритания и США, обвинили в агрессии и разжигании конфликта именно российскую сторону, в очередной раз призвав вывести войска, в том числе с территорий, которые недавно вошли в состав РФ.

— Мы внимательно слушали комментарии РФ. Ясно, что ее усилия заключались в том, чтобы отвлечь внимание СБ ООН от важнейших вопросов и от своей собственной агрессии, — заявила представитель США.

Американский дипломат добавила, что Вашингтон продолжит «поддерживать самооборону Украины». При этом ранее в своем выступлении Полянский констатировал: Киев для осуществления терактов использует в том числе западное вооружение и разведданные, так что эти страны разделяют с украинскими властями всю полноту ответственности за «уже совершенные и совершаемые многочисленные преступления».

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Как рассказал «Известиям» экс-замглавы МИД России, бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе, ожидать каких-либо практических решений по итогам заседания не стоило. Однако то, что Россия ставит вопрос о террористических методах ведения венных действий со стороны Украины, — правильный шаг, нацеленный на привлечение внимания мирового сообщества к сложившейся ситуации, добавил эксперт.

От атак к миру?

Несмотря на то что западные партнеры Киева формально осуждают нападения на российские территории, призывая власти Украины воздержаться от подобных действий, атаки в последнее время лишь участились . Одним из таких терактов стал второй подрыв Крымского моста 17 июля в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края при помощи двух надводных беспилотников. В результате погибла семейная пара, а их дочь была госпитализирована.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев незадолго до заседания СБ ООН заявил: атаки на мост подтверждают, что США и их союзники, помогающие Киеву, фактически стали спонсорами терроризма .

Помимо этого, участились атаки дронов, причем не только на приграничные российские территории, но и на столицу, о чем первый зампостпреда РФ при ООН также рассказал мировому сообществу. Последняя произошла в ночь на 30 июля, когда украинские БПЛА атаковали башни делового центра «Москва-Сити». По словам мэра города Сергея Собянина, пострадавших и серьезных разрушений не было, а в Минобороны РФ добавили, что вражеские беспилотники были подавлены.

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

На этом фоне глава военного ведомства Сергей Шойгу 31 июля рассказал, что «с учетом складывающейся обстановки» были приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря. Вместе с тем повышение уровня террористической угрозы в Москве и Подмосковье не обсуждается, добавили в Кремле.

Все это происходит в условиях украинского контрнаступления , на которое коллективный Запад возлагал большие надежды. Кардинальных изменений в пользу Киева на линии соприкосновения нет, несмотря на колоссальные финансовые и военные вложения со стороны США и союзников . Так что теперь как на Западе, так и в самом Киеве, похоже, вновь задумались о дипломатическом урегулировании .

5–6 августа Саудовская Аравия планирует провести «мирный саммит» по Украине . На мероприятии в Джидде ожидаются представители около 30 стран, в том числе государств Глобального Юга и партнеры РФ по БРИКС. Как пишет The New York Times, приглашения получили, в частности, США, Бразилия, Индия, Китай и европейские страны, однако Москву решили не звать .

Впрочем, вряд ли участники, особенно Соединенные Штаты и союзники, заинтересованы в завершении конфликта, считает бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.

Джо Байден и Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе, Литва Фото: REUTERS/Kacper Pempel

— Думаю, они дождутся драматических поражений Украины и уже только после этого будут какие-то политические действия , — предположил он в беседе с «Известиями».

Сам же саммит в Саудовской Аравии экс-замглавы российского МИДа назвал бесполезным занятием, который носит пропагандистский характер и направлен на то, чтобы сплотить страны.

— Но результата никакого не будет. Стремление Запада — изолировать Россию в международном плане, а остальные действия, в том числе и саммит в Саудовской Аравии, исходят из этого , — констатировал он.