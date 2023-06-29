Поточное время: РФ настаивает на международном расследовании подрывов СП

Россия требует создать международную группу по расследованию диверсий на «Северных потоках», так как европейские страны по-прежнему не информируют Москву об итогах своих национальных разбирательств. Об этом «Известиям» рассказал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, Москва пока не планирует созывать заседание Совбеза ООН, но не исключает такой опции. Эксперты же считают, что в Европе не спешат всерьез разбираться в случившемся из-за «трансатлантической солидарности» Германии, Дании и Швеции, которые и так знают, кто был «бенефициаром» диверсий .

В закрытом режиме

С момента подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» 26 сентября 2022-го прошло уже больше девяти месяцев , однако три национальных расследования, которые ведут Германия, Дания и Швеция, до сих пор ни к чему не привели . Более того, Россию по-прежнему отказываются подключать к выяснению всех обстоятельств произошедшего и даже не информируют о ходе расследований, рассказал «Известиям» первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

— Мы действительно не позволим «замести под ковер» тему диверсий. Это означает, что мы постоянно будем напоминать нашим коллегам по Совбезу ООН о том, что расследования, которые проводят три страны, пока результатов не дают или, во всяком случае, нас о них не информируют. И нас в эти расследования не вовлекают, хотя мы здесь затронутая сторона , — отметил он.

И действительно, 27 июня на закрытых консультациях СБ ООН российская сторона вновь заявила о неприемлемости сложившейся ситуации . При этом ровно три месяца назад в очередной раз появились призывы к Берлину, Копенгагену и Стокгольму ускориться и быть более транспарентными. К тому же в постпредстве РФ пожаловались на датский подход к расследованию: выяснилось, что в Дании к месту взрывов на газопроводах спокойно допускают журналистов, «фактически организуя для них экскурсии». Москва считает это неуважением членов Совбеза и требует скорейшего отчета властей трех стран.

Фото: Global Look Press/Danish Defense Ministry

Впрочем, РФ пока не планирует созывать полноценное заседание СБ ООН, сообщил «Известиям» Дмитрий Полянский.

— Говорить о том, что мы планируем заседание Совбеза по этой теме, пока рано, хотя я этого не исключаю , надо еще раз посмотреть и проанализировать ситуацию. Наша позиция, что оптимальным вариантом была бы международная расследовательская группа , которая займется этим делом, не меняется. Мы просто послушали наших коллег, большинство из которых призывало нас дождаться итогов расследования трех государств . Пока мы этой позиции придерживаемся, а дальше посмотрим, — заявил российский дипломат.

В марте в Совбезе ООН не поддержали инициативу России о создании международной комиссии по выяснению обстоятельств взрыва. Ни один из членов Совета Безопасности не высказался против, но голосов для принятия резолюции всё равно не хватило. Как заявил тогда постпред РФ при организации Василий Небензя, это голосование «раскрыло реальное отношение к вопросу».

Как объяснил «Известиям» директор Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН, доцент кафедры теории и истории международных отношений Виталий Данилов, создается впечатление, что Россия в наибольшей степени пострадала от диверсий. Однако это не совсем так, указал эксперт.

— Да, мы действительно пострадали, но в большей степени пострадали ФРГ и Дания. Именно экономика Германии сейчас рушится из-за того, что энергетическая составляющая этой страны, которая раньше базировалась на дешевых и стабильных поставках энергоносителей из РФ, фактически развалилась , — отметил он. — Дания же была хабом, от которого наш газ шел в страны севера Европы.

Справка «Известий» Разрушение трех из четырех веток газопроводов Nord Stream, по которым прекратилась транспортировка газа в момент взрывов, стало предметом жарких обсуждений. Так, в начале февраля американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывы на газопроводах осуществили США при поддержке Норвегии под прикрытием учений НАТО Baltops. В Пентагоне сказали, что Вашингтон не имеет никакого отношения к инциденту.

Другая теория, выдвинутая New York Times и Die Zeit, предполагала, что за взрывами может стоять группа из шести человек с проукраинской принадлежностью. По данным изданий, она не спонсировалась Киевом и власти страны не были в курсе планируемой операции. В апреле 2023 года четыре скандинавские телерадиокомпании сообщили, что российские корабли, способные выполнять подводные операции, находились рядом с местом, где позже произошли взрывы. В МИД РФ опровергли эти обвинения и назвали их ‎вбросами‎.

Застыли на месте

Впрочем, отсутствие результатов расследования не устраивает не только РФ. К примеру, глава венгерского МИДа Петер Сийярто в кулуарах Петербургского экономического форума (ПМЭФ) заявил: по-настоящему серьезное разбирательство за прошедшие месяцы так и не было проведено, что вызывает возмущение .

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто Фото: РОСКОНГЕРСС/Игорь Родин

Вместе с тем у политиков всё больше складывается впечатление, что страны Европы, в частности ФРГ, «больше заинтересованы в сокрытии неудобных фактов» . По словам российского посла в Берлине Сергея Нечаева, Германия не спешит предавать огласке данные расследования взрывов на «‎Северных потоках»‎ и игнорирует запросы Москвы. К тому же в стране даже не обсуждают возможность восстановления «Северного потока».

О незаинтересованности правительства ФРГ в объективном выяснении произошедшего с газопроводами на прошлой неделе заявил и депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ойген Шмидт.

«Немецкое правительство, работая с США, дает шанс скрыть следы преступления в подрыве «Северного потока». Кроме того, Германия вместе с Норвегией — еще одним потенциальным преступником — предложили создать в штаб-квартире НАТО координационную группу по важнейшей подводной инфраструктуре», — рассказал он.

К слову, как 16 июня подчеркивал Дмитрий Полянский, Соединенные Штаты и их союзники по-прежнему не представили «убедительных опровержений фактов» своей непричастности к подрывам.

Фото: Global Look Press/Stefan Sauer

При этом директор Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Данилов считает, что страны, которые ведут нацрасследования, на самом деле знают, кто подорвал «Северный поток» и «Северный поток – 2», кто «бенефициар всех этих событий». Однако они ничего не предпринимают, потому что просто не могут этого сделать в рамках своей трансатлантической солидарности . Это главная причина «замалчивания» хода разбирательств, даже если у них на руках есть «все факты преступления».

— Так что никаких публичных расследований они проводить не будут и тем более информировать Россию о результатах, — добавил эксперт.

Тем не менее сейчас Москва пытается привлечь как можно больше внимания к этому экономическому сюжету. Ведь это может сподвигнуть, в первую очередь, страны Глобального Юга обратить внимание на то, как поступает Запад с теми, кто идет не в его фарватере, заключил Данилов.