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Посол Антонов не увидел дипломатического успеха переговоров в Джидде

Посол РФ Антонов: никакого дипломатического успеха в Джидде не было
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Фото: REUTERS/Saudi Press Agency
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Госдепартамент США назвал обсуждение украинского конфликта на встрече в Саудовской Аравии продуктивным. Однако российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал эти заявления очередной «безуспешной попыткой администрации США выдать желаемое за действительное». Никакого дипломатического успеха в Джидде не было, заверил он 7 августа.

«Вашингтон попытался показать красивую картинку поддержки США со стороны государств «Глобального Юга» в стремлении изолировать Россию. Перетянуть на свою сторону страны, которые не поддерживают «порядок, основанный на правилах». Отсюда вполне ожидаемый результат встречи — отсутствие единой позиции, как двигаться вперед по урегулированию кризиса на Украине. Никакой поддержки пресловутой киевской «мирной формулы» не было и в помине», — приводит дипмиссия пояснение дипломата в Telegram-канале.

Антонов задается вопросом, как вашингтонские «миротворцы» обсуждали связанные с безопасностью России вопросы без учета национальных интересов РФ.

«Одни сплошные «двойные» стандарты: сперва исключают нашу страну из переговорного процесса, а затем публично обвиняют нас в нежелании участвовать в урегулировании конфликта на востоке Европы, развязанного США и их сателлитами», — указал российский посол.

Глава российской дипмиссии в Вашингтоне подчеркнул, что США под лицемерные рассуждения о мире «отгружают своим марионеткам партию танков Аbrams», что не только абсурдно по сути подхода, но и ведет к огромным человеческим жертвам, отдаляя перспективы мира.

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7 августа в ходе брифинга официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Госдеп считает обсуждение украинского конфликта на встрече в Саудовской Аравии прошло продуктивно. По его словам, ряд стран напрямую услышали от представителей Украины их суждения о происходящем конфликте.

До этого, 6 августа, власти Саудовской Аравии и еще ряда стран представили на встрече в Джидде альтернативный мирный план по Украине, частью которого стали целостность государства и прекращение огня на всех фронтах, а также начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными. РФ на мероприятие не пригласили.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал встречу в Джидде бессмысленным мероприятием.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в турецком Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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