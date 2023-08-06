В Джидде представили альтернативный план по Украине

Власти Саудовской Аравии и еще ряда стран представили на встрече в Джидде альтернативный мирный план по Украине. Об этом 6 августа сообщило агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники.

Утверждается, что российская сторона была проинформирована о данной инициативе.

По данным агентства, частью альтернативного плана, отличающегося от так называемого мирного плана украинского президента Владимира Зеленского, стали целостность Украины и прекращение огня на всех фронтах, а также начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными.

5 августа Саудовская Аравия организовала встречу советников по национальной безопасности и представителей ряда стран для обсуждения украинского кризиса. РФ не была приглашена к переговорам.

Как до этого, 3 августа, объяснил «Известиям» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, переговоры в Джидде никакого влияния на урегулирование украинского конфликта иметь не будут. Страны-участники собираются для других целей. Так, например, Саудовская Аравия рассчитывает показать свою значимость на международной арене.

При этом в конце июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что сейчас невозможно выйти к мирному урегулированию конфликта с участием киевского режима.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в турецком Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.