Песков прокомментировал планы Эр-Рияда провести мирные переговоры по Украине

Россия будет следить за инициативой Саудовской Аравии по мирным переговорам по украинскому конфликту. Об этом 31 июля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, Россия будет следить за этой встречей, мы неоднократно говорили, что любые попытки, способствующие мирному урегулированию, вызывают положительные оценки», — прокомментировал планы Песков.

Он также подчеркнул, что еще предстоит до конца понять цели встречи и о чем организаторы планируют говорить.

По его мнению, сейчас невозможно выйти к мирному урегулированию с участием киевского режима.

«Никаких предпосылок для этого нет. <...> Киевский режим не хочет и не может хотеть мира, пока его используют исключительно как инструмент в столкновении коллективного Запада с Россией», — подытожил Песков.

В этот день МИД Ирана поддержал мирную инициативу Саудовской Аравии по Украине, заявив, что приветствует любые инициативы по урегулированию конфликта. Официальный представитель внешнеполитического ведомства заявил, что политическое урегулирование является единственным решением конфликта.

Ранее, 29 июля, The Wall Street Journal сообщал, что Саудовская Аравия хочет провести переговоры между странами Запада, Украиной и развивающимися странами 5 и 6 августа в Джидде. В переговорах планируется участие высокопоставленных чиновников почти из 30 стран, включая Индонезию, Египет, Мексику, Чили и Замбию. Участие России не планируется.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях саммита Россия – Африка подчеркивала, что Москва получила около 30 мирных инициатив по урегулированию на Украине. На саммите президент России Владимир Путин тоже заявлял, что РФ намерена искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины, отмечая, что подход лидеров африканских стран перекликается с положениями мирного плана по урегулированию ситуации вокруг Украины, который представил Китай еще в феврале.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.