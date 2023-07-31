Реклама
Прямой эфир
Экономика
Силуанов назвал торговый баланс ключевым фактором в ослаблении рубля
Происшествия
Власти Ясиноватой сообщили об атаке беспилотника ВСУ на водоканал
Общество
Число погибших при обстреле ВСУ центра Донецка возросло до двух
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Кривом Роге
Происшествия
Один человек погиб и трое получили ранения в результате обстрела ВСУ Донецка
Армия
Пушилин заявил о вытеснении ВСУ из села Старомайорское в ДНР
Происшествия
Около 10 взрывов прогремело в центре Донецка
Общество
ФСБ задержала троих работавших на украинских националистов жителей Воронежа
Происшествия
В Алёшках мирный житель погиб при обстреле ВСУ
Армия
Марочко сообщил о глушении интернета Starlink российскими средствами РЭБ
Экономика
Курс доллара превысил 92 рубля впервые с 7 июля
Политика
В МИД РФ пообещали не отыгрываться на украинцах за визовый режим для россиян
Происшествия
Житель Челябинской области 14 лет насильно удерживал в доме похищенную девушку
Сюжет:

МИД Ирана поддержал мирную инициативу Саудовской Аравии по Украине

МИД Ирана: приветствуются любые инициативы по урегулированию кризиса на Украине
0
Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Иран приветствует любые инициативы по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 31 июля заявил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи.

«Мы приветствуем любые действия и инициативы, которые позволят достичь политического урегулирования кризиса на Украине, и мы считаем, что [оно] является единственным решением», — приводит его слова агентство Fars.

The Wall Street Journal 29 июля сообщал, что Саудовская Аравия хочет провести переговоры между странами Запада, Украиной и развивающимися странами 5 и 6 августа в Джидде. В переговорах планируется участие высокопоставленных чиновников почти из 30 стран, включая Индонезию, Египет, Мексику, Чили и Замбию. Участие России не планируется.

«Переговоры нецелесообразны ввиду недееспособности Украины»
Врио главы ДНР Денис Пушилин — о ситуации в зоне СВО и подготовке к выборам в Донбассе

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях саммита Россия – Африка сообщила, что Москва получила около 30 мирных инициатив по урегулированию на Украине. Она подчеркнула, что РФ никогда не отказывалась от переговоров по украинскому урегулированию.

На саммите президент России Владимир Путин тоже заявлял, что РФ намерена искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины, отмечая, что подход лидеров африканских стран перекликается с положениями мирного плана по урегулированию ситуации вокруг Украины, который представил Китай еще в феврале.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023