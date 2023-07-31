МИД Ирана поддержал мирную инициативу Саудовской Аравии по Украине

Иран приветствует любые инициативы по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 31 июля заявил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи.

«Мы приветствуем любые действия и инициативы, которые позволят достичь политического урегулирования кризиса на Украине, и мы считаем, что [оно] является единственным решением», — приводит его слова агентство Fars.

The Wall Street Journal 29 июля сообщал, что Саудовская Аравия хочет провести переговоры между странами Запада, Украиной и развивающимися странами 5 и 6 августа в Джидде. В переговорах планируется участие высокопоставленных чиновников почти из 30 стран, включая Индонезию, Египет, Мексику, Чили и Замбию. Участие России не планируется.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях саммита Россия – Африка сообщила, что Москва получила около 30 мирных инициатив по урегулированию на Украине. Она подчеркнула, что РФ никогда не отказывалась от переговоров по украинскому урегулированию.

На саммите президент России Владимир Путин тоже заявлял, что РФ намерена искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины, отмечая, что подход лидеров африканских стран перекликается с положениями мирного плана по урегулированию ситуации вокруг Украины, который представил Китай еще в феврале.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.