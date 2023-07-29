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Захарова раскрыла количество полученных Россией мирных инициатив по Украине

Захарова: Россия получила порядка 30 мирных инициатив по Украине
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Москва получила получила около 30 мирных инициатив по урегулированию на Украине по различным каналам. Об этом 29 июля заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях саммита Россия — Африка.

«Таких инициатив было немало. Мне кажется, месяц назад уже было порядка 30, которые делались по государственной линии или даже каким-то частным образом, общественными деятелями», — сказала она.

При этом дипломат указала, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по украинскому урегулированию и всегда давала шанс партнерам и ситуации в целом. Однако, добавила она, в апреле 2022 года Киев «покинул переговоры, о которых сам же и просил».

По словам Захаровой, состоялось несколько раундов мирных переговоров, а затем украинская сторона перестала реагировать на документы и материалы, которые отправлялись по ее просьбе и по согласованию с ней.

«А в сентябре законодательно сами себе запретили вести переговоры с нашей страной»,— отметила представитель МИД России.

Комментируя африканскую мирную инициативу по Украине, дипломат отметила искренность африканской стороны в стремлении урегулировать конфликт, который не касается ее напрямую.

«За их попытку сделать всё от них зависящее или каким-то образом оказать посреднические услуги, усилия приложить для нормализации ситуации, мы, еще раз скажу, не устаем повторять слова благодарности», — заключила она.

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